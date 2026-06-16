山形県鶴岡市の9寺社を巡る「夏詣」開催｜期間拡大 7月1日～20日実施！夏の観光周遊にもおすすめ

一般社団法人DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

山形県鶴岡市において、2026年7月1日（水）から7月20日（月・祝）まで、市内9寺社が連携した「つるおか夏詣 御朱印巡り」を開催いたします。（※一部寺社は7月6日（月）までの実施となります。）

「夏詣（なつもうで）」は、一年の折り返しとなる7月に、これまでの半年への感謝と、これからの半年の平穏無事・無病息災を願い神社仏閣へ詣でる新しい日本の風習です。

鶴岡市では2025年、市内の荘内神社の呼びかけをきっかけに、（一社）DEGAM鶴岡ツーリズムビューローも連携し、市内9寺社がその主旨に賛同のもと、初めて開催しました。出羽三山をはじめとする精神文化や城下町の歴史が息づく鶴岡において、市内の寺社を巡りながら参拝いただく機会として、6日間の期間中は多くの方に各所へご参拝いただきました。

2025年（令和７年）各寺社の御朱印

「山形庄内 夏の観光キャンペーン」のある2026年は、よりゆったりと巡っていただけるよう開催期間を拡大。各寺社では「夏詣」ののぼり掲出のほか、「夏詣印」の入った御朱印や限定御朱印の頒布を予定しています。

夏の澄んだ空気のなか、静かな境内を巡りながら心を整える夏の旅として、地域の方はもちろん、観光で訪れる方にも鶴岡の精神文化に触れていただく機会となります。各寺社への参拝だけでなく、市内の観光施設や温泉、海辺のレジャー、旬の味覚を巡る旅程にも組み込みやすくなりました。

半年への感謝とこれからへの願いを込めた夏詣をきっかけに、歴史や文化、自然、食など鶴岡ならではの魅力に触れながら、市内周遊をお楽しみください。

開催概要

■名称：つるおか夏詣 御朱印巡り

■開催期間：2026年7月1日（水）～7月20日（月・祝）

※一部寺社は7月6日（月）まで

■開催場所：鶴岡市内9寺社

■参加寺社（五十音順）

・玉川寺(https://www.gyokusenji.or.jp/)

・金峯神社(https://kinbo.jp/)

・三瀬氣比神社(https://kihijinja.sanze.jp/)

・正善院(https://hagurosan-shozenin.or.jp/)

・荘内神社(https://jinjahan.com/)

・善寳寺(http://ryuoson.jp/)

・大督寺(https://x.com/daitokuji_)

・大日坊(https://www.dainichibou.or.jp/)

・出羽三山神社(http://www.dewasanzan.jp/)

■内容

・共通の「夏詣」のぼり掲出

・共通の「夏詣印」入り御朱印の頒布

・つるおか三寺社祈りプロジェクト（出羽三山神社、善寳寺、荘内神社）による限定御朱印の頒布（各300体予定）

夏詣とは

「夏詣」は2014年に浅草神社から提唱され、全国へ広がりを見せている取り組みです。新年から半年の節目に、これまでの日々への感謝と、残る半年の平穏無事を願って神社仏閣へ参拝します。

夏詣公式サイト≫ https://natsumoude.com/

関連リンク

つるおか観光ナビ-つるおか夏詣 御朱印巡り(https://www.tsuruokakanko.com/spot/9715)

つるおか観光ナビ-つるおか三寺社祈りプロジェクト(https://www.tsuruokakanko.com/spot/2608)

山形庄内 夏の観光キャンペーン 特設サイト(https://shonai-kankocp.jp/)

つるおか観光ナビ-この夏、庄内へ。「山形庄内 夏の観光キャンペーン」合同記者発表会が開催されました！(https://www.tsuruokakanko.com/archives/11631)

本プレスリリースのお問合せ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158471/table/12_1_9a71455b223e991794f9ea6728582486.jpg?v=202606160652 ]