アクションリンク、「DXPO札幌’26 EC・通販 DXPO」に出展

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長CEO：谷口政人）の完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区）は、同社が提供するEC特化型CRMツール「アクションリンク」の取り組みとして、2026年7月2日（木）・3日（金）にアクセスサッポロ大展示場で開催される「DXPO札幌’26 EC・通販 DXPO」に出展します。

近年、EC市場では新規獲得コストの高騰により、既存顧客との関係性を深め、リピート売上を伸ばすためのCRMの重要性が高まっています。

こうした課題が顕在化する中、「アクションリンク」は、EC事業者の購買・行動データをもとに、顧客一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化するEC特化型CRMとして、EC事業者のCRM施策を支援しています。

展示ブースにて導入事例と個別相談を実施

会期中の展示ブースでは、「アクションリンク」を導入した企業におけるリピート売上向上の具体的事例をデモ画面を交えて紹介するとともに、DX推進やLTV最大化に向けた実践的な戦略について個別相談を承ります。

【展示・ご相談内容】- 導入事例のご紹介： 飲食料品、化粧品、アパレルなど、多岐にわたる業界のEC事業者様が「アクションリンク」を導入し、いかにリピート率やLTVを向上させたか、具体的なデータとともにPCデモ画面にて機能と効果をご紹介します。- リピート売上UPのご相談受付：既存顧客のデータ活用や、休眠顧客の掘り起こし、セグメント配信の最適化など、お客様のEC事業における課題に対し、専門のコンサルタントが最適なアプローチについてご相談を承ります。

【ご来場者様特典】

本展でご契約いただいた場合、初期費用を無料とさせていただきます。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/307_1_06c0feb40db225eb68b9f2eecc0ae4e1.jpg?v=202606160652 ]事前登録はこちら :https://dxpo.jp/u/fox/sapporo26/user/entryご来場には事前登録が必要です。（参加費無料）ご登録はボタンよりお願いします。

DXPO札幌は、店舗・EC領域におけるIT・DX活用の最新動向が一堂に会する展示会です。

当社は本出展を通じて、北海道のEC事業者との接点をさらに広げ、地域に根ざしたDX推進のパートナーとして、CRM活用の価値を直接お伝えすることを目指します。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F

事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp