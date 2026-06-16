ジェリービーンズグループ提携「上野原サンライズ」男子、地元・山梨上野原開催のFIBA公式国際大会へ出場決定

株式会社ジェリービーンズグループRBL SEASON 1にて1位通過し「FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026」への出場権を獲得した上野原サンライズ男子

株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮崎 明、以下「当グループ」）は、当グループが提携する3x3バスケットボールチーム「上野原サンライズ」の男子チームが、2026年8月8日（土）・9日（日）に山梨県上野原市で開催されるFIBA公式国際大会「FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026」への出場権を獲得しましたので、お知らせいたします。

上野原サンライズ男子チームは、2026年に開幕した国内3x3プロリーグ「RBL（Royal Basketball League）」での成績により1位で通過し、本大会への出場権を勝ち取りました。日本国内では数少ない、世界へと続くFIBA公式の国際舞台への挑戦となります。

出場が決定した「FIBA 3x3 Uenohara Challenger 2026」とは

本大会は、国際バスケットボール連盟（FIBA）が公認する3x3の国際大会で、チームの地元である山梨県上野原市（上野原市役所）にて、2026年8月8日（土）・9日（日）の2日間開催されます。

国内3x3プロリーグ「RBL」のレギュラーシーズンに参戦する全12チームから選抜された5チームが出場し、上位チームはFIBA 3x3 ワールドツアー「Debrecen Masters」への出場権獲得を目指します。試合の模様はFIBA公式イベントとして世界へ配信され、地元・上野原から世界へとつながる貴重な機会となります。

RBLの舞台で躍動する上野原サンライズの選手

「上野原サンライズ」― 女子は2025年世界一、男子は世界への挑戦権を獲得

Red Bull Half Court World Final 2025で見事優勝を果たした女子選手

上野原サンライズの女子チームは、2025年11月にアラブ首長国連邦・ドバイで開催された3x3ストリートバスケットボールの世界大会「Red Bull Half Court World Final 2025」において、準決勝でアメリカ、決勝でエジプトを破り、見事世界一に輝きました。

今回、男子チームがFIBA公式国際大会への出場権を獲得したことで、男女ともに世界を舞台に戦うチームとして、地域とともにさらなる飛躍を目指してまいります。

出場権獲得に沸く上野原サンライズの選手たちMVPに輝いたペター・シュチュアー選手

世界が注目する成長スポーツ「3x3」

東京2020オリンピックで正式種目に採用された3人制バスケットボール（3x3）は、都市型（アーバン）スポーツとして世界的な注目を集めています。競技そのものの人気に加え、選手個人のファッション性やインフルエンサーとしての発信力も新たなファン層を惹きつけており、スポーツとカルチャーが融合した成長領域として期待が高まっています。

アーバンスポーツとして熱気を帯びる3x3の試合

スポーツ領域における当グループの協業戦略

当グループは、スポーツを中長期的な成長戦略の一領域と位置づけ、グループ各社の事業との掛け合わせによるシナジー創出を進めています。

スポーツ × アパレル：

361°、JELLY BEANS STYLE、JBスポーツ

スポーツ × AI：

AIカメラ、メタバース

スポーツ × 人材：

アスリートマネジメント、セカンドキャリア／デュアルキャリア支援

スポーツIPを軸に、アパレル・テクノロジー・人材の各領域を有機的に結び付けることで、新たな収益基盤とブランド価値の創出を図り、グループ全体の企業価値向上を目指してまいります。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

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