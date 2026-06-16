24時間フィットネス「FIT U」3号店が鹿嶋市に初出店！本格的なロウリュサウナを完備した複合型施設が6月21日オープン

株式会社富士テクニカルコーポレーション

「FIT U(フィットユー)」を運営する株式会社富士テクニカルコーポレーション(本社：千葉県匝瑳市八日市場、代表取締役：小川毅一郎)は、「Wellness Triangle(トレーニング×リカバリー×コミュニティー)」をコンセプトとし、最新マシンによるトレーニングができるジムエリア、世界的スタジオレッスンの人気コンテンツが楽しめるスタジオエリア、本格的なロウリュサウナを導入したサウナエリア、美顔、痩身、ホワイトニングを完全個室で楽しめるサロンエリアを併設した「FIT U鹿嶋店」を2026年6月21日に茨城県鹿嶋市にオープンいたします。

※画像はイメージです

「FIT U鹿嶋店」は、複合型24時間フィットネス施設です。

初心者から上級者まで安心してご利用いただけるよう、運営体制の強化や設備の拡充に力を入れております。スタッフ在中なので安心してご利用いただけます。

【施設の特徴・設備】

・スタッフアワー(平日10:00～22:00、土日祝10:00～17:00)

・24時間セキュリティシステム

・更衣室、鍵付きロッカー、シャワー室完備

・無料Wi-Fi完備

・体組成計設置

・水素水サーバー(オプション)

・無料大型駐車場完備

▪️ジムエリア

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鹿嶋店では、誰もが使いやすい最新マシンを導入しています。

一般的な欧米人向けの大型マシンとは異なり、日本人の体格に合わせたコンパクトかつ最適なサイズ感・可動域で設計されているため、関節に無駄な負担をかけず効率的に筋肉を刺激できます。

筋力アップのためのフリーウェイトやエアロバイク、ランニングマシン、クロストレーナー、ステアクライマーなどの持久力向上と脂肪燃焼効率のための有酸素マシンも取り揃えております。

▪️スタジオエリア

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世界70カ国、12,000クラブ以上で導入されている世界的に人気なプログラムや、初心者の方でも安心して参加できるプログラムが月会費のみで受講可能です。

気分や目的に合わせて選べる多彩なジャンル

お腹まわりを引き締めたい、ストレスを発散したい、心身ともにリフレッシュしたいなどあなたの目標に応えるプログラムを週90本程度ご用意しています。

格闘系：パンチやキックを繰り出し、脂肪燃焼とストレス解消を同時に！

有酸素系：音楽に合わせて楽しく動き、心肺機能を高めて体力アップ。

ヨガ・ピラティス系：呼吸を整え、インナーマッスルを鍛えて美しい姿勢としなやかな体へ。

最新の音響や照明の中で、思う存分汗を流し、レッスンを楽しみましょう！

▪️サウナエリア

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ジムサウナの常識を覆す、本格的なロウリュサウナが入り放題！

FIT U鹿嶋店では、サウナ愛好家の皆様にもご満足いただけるよう、本格的なロウリュを導入いたしました。

壁には重厚感のあるレンガ調カルセラタイルを採用。「発泡セラミック」という特殊なセラミックで作られています。セラミックは熱を加えると遠赤外線を出すと言われており、体の奥まで熱を届け、長く快適に入ることができます。

ワークアウトでシェイプアップ、サウナでととのう複合型フィットネス。ロウリュの熱気で限界まで血管を拡張させた後、水風呂で一気にクールダウンすることで「ととのい」へと導きます。

オートロウリュシステムにより、一定時間ごとにサウナストーンへ自動で水が注がれるため、いつでも最適な発汗環境をキープします。

水風呂は一定の温度を保つことができるシステムを導入しており、いつでも冷たい水風呂に入ることができます。また、檜の香りと温もりを感じながら、サウナ利用後は広々としたととのえるスペースをご用意しております。

▪️サロンエリア(※女性専用)

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完全個室のプライベート空間で、初心者でも安心して自分磨きができるセルフエステコンテンツを完備しています。

3つの充実コンテンツ

美顔(エレクトロポレーション)

がん治療の研究から生まれた技術で、美容成分を肌の奥深くまでダイレクトに浸透。

シミ・くすみ・乾燥・ニキビを改善します。



痩身(セルライトネオ)

脂肪を破壊・減少する「キャビテーション」と、燃焼を促す「ラジオ波」のW効果。

冷えやむくみを解消し、気になる部分の引き締めに効果的です。

セルフホワイトニング

痛みが一切なく、歯を傷つけずに汚れや黄ばみを浮かせて落とす、短時間のお手軽クリーニングです。

マシンの使い方はスタッフがレクチャーするので、初めてでも安心してご利用いただけます。

多彩なコンテンツで、充実した自分磨きをお楽しみください！

【店舗概要】

店名：FIT U鹿嶋店(フィットユー鹿嶋店)

所在地：茨城県鹿嶋市宮中東山289-1

電話番号：0299-77-8062

受付時間：平日10:00～20:00／土日祝10:00～17:00

営業時間：【ジム】24時間【スタジオ・サウナ・サロン】10:00～21:30

鹿嶋店HP：https://fitu.jp/kashima/

【会社概要】

社名：株式会社富士テクニカルコーポレーション

代表者：代表取締役社長 小川毅一郎

本社：〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ201-1

設立：1982年2月27日

事業内容：太陽光発電事業、フィットネス事業、リゾート事業、農業事業

資本金：1億円

会社HP：https://fuji-technical.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社富士テクニカルコーポレーション

役員秘書室 林

Mail：koho@fuji-technical.com