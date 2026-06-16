《豚丼屋TONTON》夏を乗り切るスタミナ満点の限定メニュー『スペシャル丼』が今年も登場！

ワンズトライン株式会社

ワンズトライン株式会社(本社：大阪市北区芝田2丁目3番16号、代表取締役：山内仁)が運営する「元祖豚丼屋TONTON」では、2026年7月1日(水)より、期間限定メニュー『スペシャル丼』の販売を開始いたします。

期間限定メニュー『スペシャル丼』

スペシャル丼〈大盛〉

・〈並盛〉豚バラ3枚／うなぎ1枚 … 1,980円(税込2,178円)

・〈大盛〉豚バラ3枚／うなぎ2枚 … 2,680円(税込2,948円)

・〈特盛〉豚バラ3枚／うなぎ3枚 … 3,380円(税込3,718円)

▶提供開始：2026年7月1日(水)

▶販売店舗：鎌ケ谷大仏店／御徒町店／栃木日光店／岡南店／福山店／広島宝町店／那覇久茂地店

※提供は各店舗ごとにうなぎが無くなり次第終了となります。

※写真は〈大盛〉です。

※店舗により価格、販売開始が異なる場合がございます。

※提供を行っていない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください。

北海道・帯広の伝統を受け継ぐ「元祖豚丼屋TONTON」は、秘伝の甘辛だれと二度焼きで香ばしく仕上げる豚丼を看板商品として展開しております。

このたび販売する『スペシャル丼』は、TONTON自慢の豚バラ肉と本格うなぎを一度に楽しめる、夏にぴったりのスタミナ満点メニューです。昨年ご好評をいただいた人気商品が、多くのお客様からのご要望にお応えし、今年も期間限定で復活いたします。

使用するうなぎは、水質にこだわった環境で育てられたものを厳選。状態に合わせて蒸しと焼きの工程を丁寧に調整することで、ふっくらとした食感と香ばしさを引き出しました。甘口の醤油だれがうなぎと豚バラ肉の旨味をさらに引き立て、食べ応え抜群の一杯に仕上げています。

香ばしく焼き上げた豚バラ肉のボリューム感と、うなぎの贅沢な味わいを同時に楽しめる『スペシャル丼』は、暑い夏を乗り切るためのエネルギーチャージにぴったり。TONTONならではの豪快さと満足感をぜひご堪能ください。

元祖豚丼屋TONTONについて

豚バラ丼〈メガ〉(左)豚ロース丼〈メガ〉／(右)炙りチーズ豚バラ丼〈並〉(左)ハーフ&ハーフ丼〈並〉／(右)豚バラMIX丼〈並〉(左)キムチ豚バラ丼〈並〉／(右)豚バラ皿〈並〉

北海道帯広の名物「豚丼」を提供、ご注文を受けてから秘伝タレに漬け込んだお肉を1枚1枚丁寧に焼きあげ、旨味が凝縮された香ばしいお肉をご飯に豪快に盛り付け、とても贅沢な味わいに仕上げています。

TONTONは多くのオリジナル豚丼に加え、から揚げ丼やカレーもご用意。さらにご飯おかわりOK！の定食など、充実のラインアップを揃えております。

さらに多くのメニューがテイクアウトOK！ご自宅や会社などお好きな場所で当店自慢の味をお楽しみいただけます。

圧巻のボリューム！「てっぺん盛り」

(左)帯広豚バラ定食／(右)元祖から揚げ定食

当店自慢のボリュームにも満足出来ない方のために、超ド級のボリュームを誇るメニューをご用意。制限時間内に完食された方は「無料」となるチャレンジ企画を実施しています。その迫力はテレビでも取材され、これまで多くの挑戦をいただいております。



＜チャレンジ条件＞

※18歳以上の方お一人でのチャレンジに限ります。

※チャレンジにより発生するいかなるトラブル・体調不良等に関して、当店では一切の責任を負いかねます。

※一度成功された方は、再挑戦できません。

※制限時間内に完食ができなかった場合、途中退席およびお店が不正行為と判断した場合は、通常料金をお支払いいただきます。

※店舗により価格が異なります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名 ：ワンズトライン株式会社

設 立 ：2017年4月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山内 仁

事業内容：飲食店経営

飲食店業の運営受託

飲食店業のコンサルティング業務

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集

所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

URL ： https://www.onestryin.com/

■元祖豚丼屋TONTON

公式サイト： https://www.butadon-tonton.jp/

Instagram： @gansobutadonyatonton/(https://www.instagram.com/gansobutadonyatonton/)

《プレスリリースPDF》

https://prtimes.jp/a/?f=d61742-335-de92df4f567114fdbe7970982fe1fbec.pdf