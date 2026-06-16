ヌーラボ、ワークフロー自動化ツール「Nulab Flowbase」の第一弾機能を本日より提供開始

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）は、AIを活用したワークフロー自動化ツール「Nulab Flowbase（ヌーラボ フローベース）」を、本日2026年6月16日（火）より提供開始します。第一弾として、「Backlog(https://backlog.com/ja/)」の上位プランをご契約の組織を対象に無償提供を開始し、今後は機能を拡充のうえ、2027年を目途に一般提供の開始を目指します。

Nulab Flowbaseは、AIとの対話を通じて業務プロセスの設計・実行・可視化・改善を一貫して支援する新サービスです。組織内に蓄積されたナレッジデータを基盤に、これまで個人の経験や記憶に依存していた業務フローを再現可能な仕組みへと変換します。

■ 背景

多くの企業でDXが進む一方、属人化した業務管理は依然として解消されていません。特定の担当者の異動・退職による引継ぎ負荷や、進捗確認といった調整業務に費やされる時間は、組織全体の生産性を損なう課題となっています。

こうした課題に対し、ヌーラボは2004年の創業以来、「Backlog」を通じてプロジェクト管理を支援し、20年以上にわたって業務のナレッジデータを蓄積してきました。「Nulab Flowbase」は、その知見をもとに開発した、AIが業務プロセスの設計から実行・可視化・改善までを一貫して支援する新しい業務基盤です。

■ Nulab Flowbaseの特徴

AIとの対話でワークフローを設計

Backlogに蓄積された情報をもとに、AIが業務の流れを読み取り、ワークフローの雛形を自動生成します。チャット形式でAIに話しかけるだけで業務を仕組みに落とし込めるため、これまで専門スキルや外部コンサルタントが必要だったプロセス設計を、自分自身で完結できます。 設計したフローはBacklogと連携し、課題作成や担当者設定を自動で実行します。

フローの自動実行

スケジュール設定や前工程の完了をきっかけに、次工程の課題作成と担当者への通知を自動で行います。進捗確認や声がけといった管理コストを削減し、人手を介さず業務が動き続ける状態を実現します。

進捗をリアルタイムで可視化・改善

各工程の担当者・完了状況・停滞箇所をリアルタイムで一覧表示します。業務の実態を可視化し、ボトルネックの特定と継続的な改善が可能になります。

＜利用条件について＞

第一弾のリリースでは、Backlogの「プレミアムプラン」「プラチナプラン」をご契約の組織を対象に提供します。

【提供内容】

・ユーザー数：無制限

・タスク：無制限

※月ごとの利用には上限があります。詳細はヘルプページ(https://support-ja.backlog.com/hc/ja/categories/58769667115033)をご覧ください。

「Nulab Flowbase」サービスページ(https://flowbase.nulab.com/)

■ 活用イメージ

Nulab Flowbaseは、業務で発生する「覚えておく」「確認する」「連絡する」を仕組みに置き換えます。 人に依存していた業務の進め方を組織の仕組みとして定着させ、チーム全員が自分の課題をこなすだけで業務が完結する状態を実現します。

ユースケース例

【管理・人事・経理】「覚えておかなければいけない」月次のルーティン業務を自動通知

・活用例： 月末の棚卸し会議の準備 / 月次定型タスク

【経営企画・マーケティング】「確認しなければいけない」複数部署の取りまとめ業務を自動集約

・活用例： 複数部門が関わるレポート作成

【カスタマーサクセス・運用】「次の担当者へ連絡する」フローを自動リレー

・活用例： ユーザーへの定期メール配信 / 複数ステップで進む確認・実行タスク

■ 利用追加規約・セキュリティについて

経済産業省による「クラウドサービスレベルのチェックリスト」やIPA（独立行政法人情報処理推進機構）による「安全なウェブサイトの作り方改訂第7版」に準拠したセキュリティチェックシートをご用意しています。

利用追加規約：https://nulab.com/ja/terms/flowbase/

■ 株式会社ヌーラボについて

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7F

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/