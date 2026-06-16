コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス、CDP「サプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に4年連続で選定

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:カリン・ドラガン、以下 当社）は、国際的な非営利団体CDPが公表した2025年度の「サプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に4年連続で選定されました。

CDP「サプライヤーエンゲージメント評価」は、気候変動問題に対する企業のサプライチェーンへの働きかけを調査する指標で、CDP質問書における5分野（ガバナンスと事業戦略、目標、Scope3排出量算定、リスク管理プロセス、サプライヤーエンゲージメント）への回答内容が評価され、当社は最高評価である「Aスコア」を獲得しました。なお、当社は、CDP「水セキュリティ」の調査においても最高評価の「Aリスト」企業に選定されています（注１）。

当社は、事業を通じた経済と社会との共創価値（CSV: Creating Shared Value）を経営の根幹としています。この考え方をサステナビリティ戦略の基盤とし、非財務目標「CSV Goals」を掲げ、その達成に向けた数多くの施策を推進し、実行しています。今後も、サプライヤーとの連携を深めながら、気候変動問題への対応を加速し、持続可能なバリューチェーンの構築に貢献してまいります。

（注１）

CDP「水セキュリティ」の「Aリスト」に3年連続選定

https://www.ccbj-holdings.com/news/detail.php?id=1801

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス サステナビリティの取り組み

https://www.ccbji.co.jp/csv/