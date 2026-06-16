HIKE、イベント効果を最大化する「イベント伴走サポート」を提供開始

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高）は、これまで手掛けてきた数々のリアルイベントにおける制作・運営ノウハウを活用した新サービス「イベント伴走サポート」（以下「本サービス」）の提供を開始いたします。企画から運営までの「一括受託」だけでなく「部分受託」にも柔軟に対応し、イベントの成功をトータルでサポートします。

提供の背景：イベント市場の拡大と、主催者が抱える悩み

2024年のイベント産業全体の市場規模は2兆8,535億円に達し、コロナ禍前（2019年）の109.2%水準へと回復・拡大しています（※1）。今後さらに「参加性・貢献性の強いイベント」や、「唯一無二の体験ができるイベント」が観光コンテンツとしての価値を高めていくと推測されます（※2）。

このように市場が拡大し、イベントに高いクオリティが求められる中で、実施に関わる現場の担当者からは以下のような課題が多く聞かれます。

【イベント開催におけるお悩み】

- 「こういうイベントにしたい」というイメージを、うまく言語化・共有できない…- 窓口が複数社に分かれていて、進行管理や調整がとにかく大変…- 制作物の外注費が嵩むうえに、デザインやクオリティがバラバラ…- 結果として、ブランドらしさ（世界観）が感じられないイベントになってしまった…- 開催して終わりになってしまい、次回に活かせるデータや振り返りが残らない…

HIKEは、これらの課題を解決すべく、本サービスの提供を開始しました。

※1：一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）「2024 年 イベント産業規模推計」

※2：国土交通省 観光庁「世界的潮流を踏まえた魅力的な観光コンテンツ造成のための基礎調査事業調査報告書」

HIKEが提供する「5つの強み」

企画～運営までワンストップ対応

企画コンセプトの立案から、コンテンツ・クリエイティブ制作、会場施工、当日の運営、そして次回に活かせる事後分析まで一貫して対応可能。もちろん「当日運営のみ」「デザインのみ」といった部分受託も大歓迎です。

体験価値を最大化するファン心理の理解

コンテンツの魅力とファン心理を理解したイベント設計で体験価値を最大化。既存ファンの高い満足と未来のファン創出を実現します。

クリエイティブの自社完結性

デザイン、映像、配信、グッズ、イラスト、漫画、アニメ等、イベントに付随するあらゆる周辺クリエイティブやコンテンツも一貫制作。無駄なコストを抑えて、ブランドの世界観を完全に統一します。

豊富なパートナーネットワーク

会場デザイン・施工・キャスティング・製造・プレイガイド・ロジスティクスなど、幅広い領域の専門プロフェッショナルとの強固なネットワークを構築しており、あらゆる規模・ジャンルのイベントに対応可能です。

グローバル対応

英・中・韓対応スタッフが在籍しており、急増するインバウンド（訪日外国人）向けイベントや、海外でのイベント・公演の実施もスムーズに対応可能です。

【無料】イベント成功事例集のダウンロードはこちら

本サービスの概要資料をご用意しております。イベント開催や外注先選定をご検討中の担当者様は、下記フォームよりお気軽にダウンロードしてご活用ください。

https://forms.gle/wPo6iFC9JQ1SHcRdA

HIKEは「第19回 コンテンツ東京」に出展します！

明日からの3日間、ブースにて皆様をお待ちしております。お立ち寄りいただいた際には、お気軽にHIKEメンバーにお声がけください。

出展概要

会期：2026年6月17日（水）～ 6月19日（金）

開催時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

出展カテゴリー：「第19回 コンテンツ東京」CONTENT Hub

出展社名：株式会社HIKE

小間番号：10-39

出展社詳細：HIKE出展詳細ページはこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026con0407/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20hike.org-189bda58-d50a-440d-8c4e-7e5dbd52d890.html#/)

※入場には事前の来場登録が必要です。

HIKEへのお問い合わせはこちら

https://hike.inc/contact/offer/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

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(C)HIKE Inc.