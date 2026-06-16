uka IZU KUROMOJI ドライシャンプーに3回分のお得なリフィルが仲間入り

株式会社ウカ

トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukatokyo）は、2026年7月4日（土）に、植物の力を最大限に引き出したサロン発の新発想、ドライシャンプー uka IZU KUROMOJI ドライシャンプーのリフィルを発売いたします。

2026年6月1日に発売した「uka IZU KUROMOJI ドライシャンプー」は、水の代わりに伊豆産クロモジの葉・枝から抽出した蒸留水を約50％（49.9％）配合。多くのベスコスを受賞しているイズシリーズ初のドライシャンプーです。

汗や皮脂によるベタつきをリフレッシュするだけでなく、頭皮環境そのものに着目した処方設計が評価され、多くのお客さまにご愛用いただいています。

このたび、お客さまからのお声にお応えし、より続けやすく、環境にも配慮した選択肢としてリフィルをご用意しました。

「水ではなく植物で洗い、ケアする」という新発想

ドライシャンプーの多くは水がベース。サロン発だからこそ

クロモジウォーターが持つ、抗菌・整肌のサポート機能に着目。

主成分のクロモジウォーター（保湿）に加え、でんぷんから作られるトレハロースが髪の水分を保ち、ハリコシを。

カキタンニン（整肌成分）で気になるにおいのある頭皮を健やかにします。単なる“リフレッシュ”にとどまらず、頭皮を清潔で健やかな状態へ。

サロン発ブランドとしてリジェネラティブ ビューティを追求した結果たどり着いた設計です。

頭皮にダイレクト。「即リセット」※ というマルチユース

技術者目線で開発されたトリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。汗や皮脂によるベタつきを即リセットし、根元からふんわりと立ち上がる軽やかな仕上がりに。

クレンジング後のような自然な立ち上がりは、日常使いだけでなくスタイリング前のベースとしても活躍します。

※洗浄による

冷感×香りで、頭皮と気分を同時にリフレッシュ

メントールとセイヨウハッカ油による清涼感が、汗ばむ頭皮にひんやりとした心地よさをもたらします。クロモジならではのウッディで清らかな香りが広がり、気分までもリセットするような使用体験。

おすすめシーン

・アウトドアや旅行中のリフレッシュに

・サウナ・温浴後のクールダウンに

・ジムや運動後のベタつきケアに

・オフィスや在宅ワーク中の気分転換に

・入院時や災害時など、水が使えない環境で“洗えない時”を、“整えられる時間”へ。

リジェネラティブな選択肢として

ukaは自然を消費するのではなく、再生・回復へとつなげるリジェネラティブなものづくりを目指しています。リフィルの発売もその取り組みのひとつ。

繰り返し使いながら、植物の恵みを日々の習慣として取り入れていただけるようになりました。

【商品情報】

uka イズ クロモジ ドライシャンプー 100mL

トリガーポンプは、どんな角度でもストレスなく使用可能で、狙った箇所へピンポイントにアプローチ。

3,080円（税込）

uka イズ クロモジ ドライシャンプー 300mL

300mLリフィルは、100mLサイズを3本購入するより3,190円お得。

6,050円（税込）

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