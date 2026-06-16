【講談社】高校授業料無償化でも「負担が軽くなった」と感じた保護者は３人に１人　浮かび上がる「隠れ教育費」の実態

株式会社講談社

株式会社 講談社 児童図書出版部が運営する、子育てと読書のWebメディア「コクリコ［cocreco］(https://cocreco.kodansha.co.jp/)」は、2026年４月から始まった「高校授業料実質無償化」をめぐり、中学生・高校生の保護者を対象にアンケート調査を実施しました。

その調査をもとに、「隠れ教育費」の実態を取材した記事を、2026年６月16日（火）18:00より公開配信したことをお知らせいたします。

コクリコ記事の詳細を見る :https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/life/labo/cPLnj

高校授業料無償化でも「負担が軽くなった」と感じた保護者はわずか３人に１人

2026年４月から所得制限が撤廃され、公立高校では授業料が実質無料、私立高校でも年間最大45万7,200円が支給される「高等学校等就学支援金制度」がスタート。しかしアンケートでは、「教育費の負担が軽くなった」と感じた高校生保護者は34.4％にとどまりました。

背景にあるのは、授業料以外に発生する「隠れ教育費」です。教材費、制服代、タブレット代、修学旅行費、塾代など、制度ではカバーされない支出が家計を圧迫している実態が見えてきました。

「大量の教材費」「入学準備費」「海外研修費」保護者が語るリアルな教育費負担

記事内では、高校生の保護者から寄せられた声をもとに、授業料以外にかかる費用の実態を紹介しています。

たとえば、入学時にかかる教材費や制服代、タブレット代、私立高校の初期費用、公立中高一貫校での海外研修費など、負担の内容はさまざまです。

さらに、電子辞書やPC購入、スマホ契約の見直し、部活動用品、昼食代など、高校生活が始まってから発生する出費についても取り上げました。

９割以上の中学生保護者が「隠れ教育費」に不安

高校進学前の中学生保護者に対するアンケートでは、９割以上が「隠れ教育費」に不安を感じていると回答。

制服・体操服・指定カバンなどの入学準備費用に加え、模試代、部活動費、教材費、受験関連費など、中学生の段階から“見えにくい教育費”が発生していることがわかりました。

記事では、「授業料無償化＝教育費ゼロ」ではない現実を通して、子どもの進学を支える家庭のリアルな悩みや不安に迫っています。

講談社コクリコ

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