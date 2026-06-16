学校・駅舎・官公庁施設も手掛ける前田健太郎建築設計事務所が、PDF編集ソフト『PDFelement』を導入。図面レビューから施主への納品までPDF業務を一元化

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、PDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』の建築業における導入事例として、株式会社前田健太郎建築設計事務所の活用実績を公開いたしました。

株式会社前田健太郎建築設計事務所 PDFelement導入事例(https://www.wondershare.jp/business/maeda-kentaro-business-case.html?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_maeda-kentaro-business-case&utm_content=text_25179613_2026-06-11)

■導入の背景

東京と新潟に拠点を置く株式会社前田健太郎建築設計事務所は、戸建て住宅やリノベーション、インテリアのデザインから、学校や駅舎、官公庁の関連施設といった公共建築まで、2026年4月末時点で100件以上のプロジェクトを手掛けるアトリエ設計事務所です。

同社では、従来使用していたPDF編集ソフトがサブスクリプション型のみの提供であったため、利用期間が長引くほど累積コストが膨らむという課題を抱えていました。こうしたPDF業務の運用コストの見直しを機に、導入時にコストが確定する永続ライセンス（買い切り型）を選択できる『PDFelement』への切り替えを決定しました。

■導入後の運用・成果

現在、同社では『PDFelement』を、設計図面の差分チェックや、施主へ最終図面を納品する際の編集作業を中心に活用しています。変更箇所を正確に把握する図面レビューから、施主への図面納品まで、図面のPDF化・編集は同社にとって欠かせない工程であり、契約書をはじめ日々の業務で扱うドキュメントの多くに利用が広がっています。

特に使用頻度が高いのは、以下の3つの機能です。

・注釈：図面レビューの際に、変更点や指摘事項を直接書き込み

・ページの分割・結合：書類の構成の組み替えや、関連資料の集約

・形式変換：画像やExcelなど、用途に応じた他形式への変換

また、情報量の多い資料に対しては、AI機能を使ったキーワード検索も活用されています。

注釈ページの分割・結合他形式への変換

導入後は、必要な編集機能が1つのソフトに揃っていることで、作業ごとにソフトを使い分ける必要がなくなり、編集作業を一度で完結できるようになりました。また、永続ライセンスは導入時にコストが確定するため予算を可視化しやすく、長く使い続けるツールとして、コスト面も考慮した選択ができたと評価いただいています。

当社は今後も『PDFelement』を通じて、同社が目指す業務効率化を支援してまいります。

■PDFelementについて

PDFelementは、PDFの作成・編集・変換・結合・圧縮・署名・OCRなど日常業務で求められる機能を幅広くカバーする、オールインワンのPDF編集ソフトです。 AIによる翻訳、書き換え、校正、要約や、AI生成コンテンツをチェックする機能も搭載し、よりスマートなPDF作業を実現します。 最新バージョンでは、ChatGPT・DeepSeek・Gemini など複数のAIモデルを切り替えて利用できるようになったほか、AIが文書内の個人情報や特定の語句を自動検出して黒塗り処理を行う「自動墨消し機能」など、PDF編集や文書管理を効率化する機能を強化しています。

PDFelement公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_maeda-kentaro-biz-case&utm_content=text_25179613_2026-06-11)

PDFelement法人向けページ(https://pdf.wondershare.jp/business/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_maeda-kentaro-biz-case-corp&utm_content=text_25179613_2026-06-11)

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : https://pdf.wondershare.jp/(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_maeda-kentaro-biz-case&utm_content=text_25179613_2026-06-11)

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