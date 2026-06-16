【夏空に映える青紫色の絨毯】ネペタ“ウォーカーズロウ”見頃です！（国営滝野すずらん丘陵公園）

一般財団法人 公園財団撮影日：2026.6.16

滝野公園では夏を彩る花々が続々開花し始めており、中でも中心ゾーンのカントリーガーデン内『花のまきば』中腹では、ネペタ“ウォーカーズロウ”が6/15（月）より見頃を迎えました。

別名「キャットミント」とも呼ばれており、夏空に映えるラベンダー色（青紫色）の花色や、触れると楽しめる爽やかな香りが特徴です。

見頃は6月下旬頃まで続く予想です。

令和8年度情報

滝野のなつやすみ

撮影日：2026.6.16撮影日：2026.6.16[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/783_1_6724e3a77a0464bc5b5f36c7c2b72af5.jpg?v=202606160652 ]最新の園内開花状況 :https://takinopark.com/news/bloom/

今年も北海道の短い夏がやってきます。

滝野では、滝野の夏の定番「川遊び＆水遊び」をはじめ、自然を満喫できる滝野の森ゾーンでの「虫さがし」、こどもはもちろん大人も楽しめる「夏限定イベント」など、夏ならではの楽しみ方が盛りだくさん！

子どもも“おとな”も、今年の夏は滝野で『あなただけの夏時間』をお過ごしください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/783_2_33e4fefa3fad0fa4f148df2fdc785dea.jpg?v=202606160652 ]滝野のなつやすみ2026 :https://takinopark.com/event/takinosummervacation/

川遊び

滝野の夏のおすすめ！！

夏といえば川遊び!!手軽に川遊びを楽しむなら「厚別川」、滝野の自然を満喫したいなら「森の教室」や「沢の広場」がおすすめ。

広い園内では、遊び方に合わせて様々な場所で川遊びを楽しめます。

涼スポット

五感で涼を感じよう！アシリベツの滝や鱒見の滝などの自然の滝の流れる音や水しぶき、木々の木漏れ日や虫の声など。

自然がたくさんの滝野では、体いっぱいで“涼”を感じることができます。

涼イベント

自由に遊べる水遊びプレイパークを開催します。

水鉄砲などの無料貸し出しおもちゃなどを用意しているので1日夢中で遊べます。

プレイパークの内容は当日のお楽しみ♪夏空の下で思いっきり遊ぼう！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/783_3_7b3427f0d8175d3f25dc8fac5b487edf.jpg?v=202606160652 ]たきのサマーキッズパーク :https://takinopark.com/event/summerkidspark/お問い合わせ

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

公園HP：https://www.takinopark.com/

X：https://twitter.com/takino_official

Instagram：https://www.instagram.com/takino.park/

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滝野の森ゾーンX：https://twitter.com/takinonomori