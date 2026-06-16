トヨタが4年ぶり6度目の総合優勝で歴史的快挙！“令和の愛人”真島なおみ、9頭身の抜群スタイルで最新レーシングスーツを着こなす！ 羽瀬レイナ＆貝賀琴莉の“ド派手”なスーツ姿にも視聴者熱狂

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月13日（土）から14日（日）にかけて開催された「FIA 世界耐久選手権（WEC）」の第3戦『第94回 ル・マン24時間レース』の決勝レースを、国内初（※1）となる24時間完全無料生中継でお届けいたしました。

日本勢のトヨタが予選下位からの大逆転劇を見せ、フェラーリの4連覇を阻む4年ぶり6度目の総合優勝という歴史的快挙を果たした今回のレース。生中継の番組内では、モデルでタレントの“令和の愛人”こと真島なおみをはじめ、ラウンドガールとしても話題の羽瀬レイナ、普段はレーシングアンバサダーも務める貝賀琴莉らがゲストとして登場し、色鮮やかな最新のレーシングスーツ姿を披露して華を添えました。

■トヨタが4年ぶり6度目の総合優勝を果たし、フェラーリの4連覇を阻む歴史的快挙

現地フランスのサルト・サーキットでは、世界中のモータースポーツファンを熱狂させる劇的なレースが展開されました。日本勢として参戦したトヨタは、予選で7号車が14番手、8号車が15番手と後方からのスタートを強いられましたが、決勝では驚異的な追い上げを見せました。

レース終盤には首位争いに加わり、8号車が一時トップに立つなど白熱した展開に。23時間が経過した時点で7号車が首位に浮上すると、ライバルの猛追を受けながらも、8号車の決死のブロックなど見事なチームプレーが光りました。最後は7号車の小林可夢偉選手がトップでチェッカーを受け、8号車も3位に入りダブル表彰台を獲得。この大逆転劇により、トヨタは4年ぶり通算6度目の総合優勝という偉業を成し遂げるとともに、フェラーリの4連覇を阻止する劇的な結末を迎えました。

■“令和の愛人”真島なおみ、9頭身の抜群スタイルで奇抜な最新スーツを披露！「中がパフパフしてる」と独特の感想でスタジオを沸かせる

長丁場となる生中継のゲストとして登場した真島なおみは、昇華転写プリントによって多彩なグラフィック表現を実現したSPARCOの新世代レーシングスーツ「INFINITY 5.0」に身を包んで登場しました。身長170cm、9頭身という抜群のプロポーションで、白地に赤や黒が配された奇抜なデザインを見事に着こなすと、視聴者からは「170！？」「可愛い」「ハイカラですね」と驚きと称賛のコメントが相次ぎました。

初めて着用したという最新スーツについて真島氏は、もうちょっと重い想像をしていたんですけど、本当に軽量化されていて驚きました」とその機能性に触れつつ、「中がちょっとパフパフしている感じがあって、着心地がいい」と独自の表現で感想を語り、スタジオの笑いを誘いました。また、過酷な24時間レースの映像を見て、「かっこいいなって思いました。ライトが映えるというか」と、ル・マンの独特の世界観に深く感銘を受けている様子を見せました。

■「博多美人」羽瀬レイナ＆現役レーシングアンバサダー貝賀琴莉もド派手な最新スーツ姿を披露！「画面でめちゃめちゃ映える」と絶賛の声

同じくゲスト出演した福岡県出身で「博多美人」として話題のラウンドガール・羽瀬レイナも、カラフルなデザインのレーシングスーツを着用して登場しました。グランツーリスモ好きという車好きな一面を持つ羽瀬は、「これ意外としっかりしてる生地なのかなって思ったら、なんか柔らかくて、車の中でも動きやすく、ピタッとしたような素材になってます」と着心地の良さをアピール。視聴者からも「めっちゃ美人」「花柄」「すげー目立つ」と大きな反響を呼びました。

また、普段はレーシングアンバサダーも務める貝賀琴莉は、「ずっと着てみたかったんですよ。サーキットで選手見てたので、私も着てみたいなって思って」と念願の着用であったことを明かしました。貝賀は「全然、普通の洋服と一緒くらい」とその進化に驚いたほか、色鮮やかなデザインについて「画面で見るとめちゃめちゃすごいですね」「これ映えますね」と満面の笑みを見せました。普段のレースクイーン衣装とは異なる姿に、コメント欄には「女性用もあるんだ」「脇腹が黒いデザインで細く見える」「めちゃカラフル」といった声が多数寄せられ、大きな盛り上がりを見せました。

世界最高峰の舞台で繰り広げられた人間ドラマと熱戦の様子は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。極限のスピードと耐久性が試される『ル・マン24時間レース』の熱狂を、ぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

（※1）自社調べ（2026年5月時点）。地上波、BS、CS、インターネット配信を含めた日本国内の「ル・マン24時間レース」放送・配信実績において、24時間連続で無料生中継する形態として。

■ABEMA『世界耐久選手権2026 第3戦 ル・マン24時間レース』放送概要

放送日時：2026年6月13日（土）22:30～6月15日（月）00:30

URL１.（22:30～4:30）：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/DGzv7qwgePUdoD

URL２.（4:30～10:30）：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/DDjvQMiwL4Humh

URL３.（10:30～16:30）：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/DDjvMLHMMZRdMh

URL４.（16:30～0:30）：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/ApHVw246E6w223

実況：増田隆生、辻野ヒロシ、辻歩、布施宏倖（テレビ朝日）

解説：中野信治、松田次生、飯田章、山西康司、中山雄一、佐藤万璃音、桃田健史、田中健一

ゲスト：マギー（ABEMA モータースポーツアンバサダー）、平川真子、沢口愛華、天沢なな（#Mooove!）、羽瀬レイナ、貝賀琴莉、真島なおみ

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」