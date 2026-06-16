セブン-イレブンからベトナムの人気サンドイッチをアレンジした「スイートチリソースのバインミー」が新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、手軽に異国の味が楽しめる『世界のパン博』シリーズから、「スイートチリソースのバインミー」を6月23日（火）よりセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

今回発売する「スイートチリソースのバインミー」は、ベトナム発祥の人気サンドをアレンジし、本格的な味わいに仕上げました。日常の食卓に新しさとワクワク感をお届けする、こだわりの一品をぜひご賞味ください。

本場の味を再現、ベトナムの定番サンド「バインミー」が登場！

■スイートチリソースのバインミー

価格：398円（税込429.84円）

発売日：6月23日（火）～順次

販売エリア：北海道・沖縄県を除く全国

旨味引き立つローストポークと、パクチー香るさっぱりとしたおいしさ

旨味のあるローストポークに、香りが広がるパクチー、甘酸っぱいなますを組み合わせました。これからの季節にぴったりのさっぱりとした後味に仕上げています。ご家庭では再現が難しい本格的なバインミーの味わいを手軽にお楽しみいただけます。

スイートチリソースがアクセント

全体の味をまとめるアクセントとして、スイートチリソースを採用しています。コクのある甘味のなかに、唐辛子のピリッとした辛味がきいたソースが、具材の旨味をより一層引き立てています。

担当者コメント

「手軽に本場の味を楽しんでほしい」そんな想いを込めた商品です。今回発売する「スイートチリソースのバインミー」は、ローストポークやパクチー、なますといった本場の味わいをイメージした具材に、まろやかな甘味とピリッとした辛味が特長のスイートチリソースを合わせています。新しい異国の味に出会えるワクワク感をぜひお楽しみください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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