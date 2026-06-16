【WEB広告高騰に“紙の逆襲”】シェア＆サブスク型　の格安販促広告の「シェアチラシ」が、日本最大級の展示会「マーケティングWeek」に出展決定！

株式会社Design-a

シェア型＆サブスク型ポスティングサービス「シェアチラシ」を運営する株式会社Design-a（本社：福岡市博多区、代表取締役：執行孝幸、以下 Design-a）は、2026年6月24日（水）から3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級の広告・マーケティング展示会「マーケティングWeek（通称：MaS）」に出展することをお知らせいたします。

ブースでは、累計契約1,200社を突破したBtoC向け「シェアチラシ」の最新事例や新発想の「地域貢献枠」を初公開するだけでなく、2026年8月より始動するBtoB特化型の新サービス、シェア型ダイレクトメール「シェア封筒」の先行受付および詳細発表を行います。



■ 展示会出展の背景：オンライン・オフライン双方の課題を突破する「シェア型販促」

現在、マーケティング市場ではWEB広告のリード獲得単価（CPA）が高騰し、競合激化による「レッドオーシャン化」が企業の大きな課題となっています。一方で、従来の新聞折込や単独DMといったオフライン媒体も、新聞購読率の低下やコスト高騰により、効率的なアプローチが難しくなっています。

当社はこの課題に対し、配布地域や郵送のコストを複数企業で分担（シェア）し、圧倒的な低コストでターゲットへダイレクトに届ける「シェア型販促」を提案してきました。今回の出展ブース（スタートアップゲート）では、BtoC・BtoB双方の領域におけるエリアマーケティングの最新トレンドと最適解をご提案いたします。



■ ブースでの目玉コンテンツと新サービス「シェア封筒」の特長

1. 【8月始動】BtoB特化型DM「シェア封筒」の先行受付開始

BtoC領域で培ったノウハウを応用し、郵送費用を複数企業で分担する新サービスを会場にて詳しくご紹介します。すでに大手CATV（ケーブルテレビ）運営事業者や、全国展開を推進するFC本部などでの導入が内定しており、展示会ブースにて事前お申し込みの受付を開始いたします。

- 1通90円（税別）の衝撃：リスト抽出、郵送代、A4サイズ販促物の印刷代、さらに「片面デザイン作成」まで全てコミコミのワンプライス。- 業態別セグメント郵送：「不動産事業者」「クリニック」「美容室」「飲食店」など、ターゲットにしたい業種を絞ってピンポイントに郵送可能。- 1,000通からのスモールスタート：最小ロット1,000通から対応し、低リスクでテストマーケティングが可能。- 高い開封率：1つの封筒に複数企業の販促物を同封（相乗り）する構造のため、単独DMよりも決裁者に一読されやすい仕組み。



2. 月間100万枚突破の「シェアチラシ」&新発想「地域貢献枠」の実物披露

単独ポスティングの「3分の1」の費用でメイン商圏へ確実・高密度に届く「シェアチラシ」の実物サンプルをご用意。さらに、2026年8月度より始動する、子ども食堂や保護猫譲渡会などの情報を無償掲載する社会還元施策「地域貢献枠」を組み込んだ最新のチラシをいち早くご覧いただけます。



3. FC本部様・広告代理店様向けの特別提案スキーム

加盟店の利益を守る販促ツールを探しているFC本部様や、クライアントへの新規提案フック（フットインザドア商材）を求める広告代理店様に向けた、具体的な協業・導入事例をご案内します。



■ 展示会出展概要

展示会名： マーケティングWeek（通称：MaS）

会期： 2026年6月24日（水）～26日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

会場： 東京ビッグサイト

出展ブース： スタートアップゲート内 「株式会社Design-a」ブース

展示会へご来場の際はぜひ当社ブースへお立ち寄りいただき、BtoCからBtoBまでカバーする最先端の「シェア型販促」の可能性をぜひご体感ください。

マーケティングWeek 夏 ＠東京ビッグサイト

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html



■ 会社概要

社名： 株式会社Design-a（デザイン・エー）

代表者： 代表取締役 執行 孝幸

所在地： 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4-25

設立： 2019年9月

事業内容： シェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」の運営、BtoB向けシェア型DM「シェア封筒」の運営、広告企画

URL： https://share-chirashi.com/