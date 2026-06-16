abc株式会社、合弁会社「Crawford Production Japan」におけるメディア・ライブイベント事業の開始を発表

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年6月15日、合弁会社「Crawford Production Japan（以下、CPJ）」における新規事業「メディア・ライブイベント事業（呼称：CPJ STUDIOS）」の開始を決定いたしました。

左からライアン・ガルシア氏、テレンス・クロフォード氏

本事業は、当社が推進する格闘技エンタテインメント事業「Combat Entertainment 3.0」における具体的実装の第1フェーズに位置付けられるものです。日本の格闘技・ファイター・関連IPの価値を、メディア、ライブイベント、スポンサー、ライセンス等を通じてグローバル市場へ接続することを目的としております。既に世界的なプロボクサーであるライアン・ガルシア氏らが出演する番組第1弾の収録を完了しており、順次グローバルに向けて展開してまいります。

1．事業開始の背景と課題

日本には、世界に通用する実力と個性を備えたファイターや格闘技文化が存在する一方、その価値を世界のファン、市場、スポンサー、マネタイズ機会へ十分につなぐ仕組みは、なお限定的であると当社は認識しております。

当社は、2026年6月5日付の発表において、ボクシング世界ランキングPound for Pound（PFP）1位として高く評価された元プロボクサーであるテレンス・クロフォード氏と設立準備中の合弁会社「CPJ」が主導する格闘技エンタテインメント事業「Combat Entertainment 3.0」を発表しました。当該発表会においては、新たな広報戦略アンバサダーとして、世界中にファンとSNS発信力（SNSフォロワー数1,300万人超）を持つ、現WBC世界ウェルター級チャンピオンのプロボクサーであるライアン・ガルシア氏の就任についても発表しております。

今回開始する「CPJ STUDIOS」は、その第1フェーズとしてファイターや競技の魅力をメディアコンテンツ化し、ファン基盤の拡大とスポンサー価値の創出を図るとともに、将来的なIP展開、ライブイベント展開、ライセンス展開等につなげる基盤事業として位置付けるものです。

2．事業内容（4つの中核領域）

本事業は、以下の4領域を中核とするプロデュース型メディア・ライブイベント事業です。

- 番組制作・配信：英語×日本語によるグローバル向け番組の制作・配信（動画プラットフォームおよびSNSでの多面展開）。なお、第1弾エピソード（ライアン・ガルシア氏ら出演）は収録を完了しており、順次公開を予定しています。- ファイターIPプロデュース：日本人選手の海外露出・ブランディング支援を行います。- ライブイベント＆体験：公開収録・ファンイベント・スペシャルマッチ（パートナー団体との連携を前提）の企画・運営を行い、常設拠点として当社子会社が運営するエンターテインメント施設「CAMELOT」（東京都渋谷区）を活用します。- スポンサーシップ：番組・選手・イベントにおける協賛機会の企画・提供を行います。

収益は、スポンサー収入、プロデュース収入、チケット・体験、配信広告、配信権・ライセンスの5つの収益源で構成し、中長期的な収益機会の拡大を目指してまいります。

3．社会的意義と「共創モデル」

本事業の座組としては、事業主体であるCPJやJVパートナーのテレンス・クロフォード氏をはじめ、広報戦略アンバサダーのライアン・ガルシア氏、国内アンバサダーのRIZIN総合格闘家・平本蓮氏、協業パートナーである株式会社CAMELOT（当社子会社）、および制作パートナー各社との連携を予定しております。

本事業は、選手の露出拡大とIP価値向上を通じて格闘技業界全体に貢献することを方針としています。スペシャルマッチ等のライブイベントはパートナーとして、既存の格闘技団体との連携を前提に企画・運営も共創モデルとして実施していく予定です。特定の団体と競合するのではなく、日本発の格闘技関連価値を世界へ届ける“橋”となることで、日本のスポーツ・エンターテインメント産業の持続的な発展に寄与することを目指します。

4．今後の見通し

当社は、ファイター価値の「メディア化→IP化→デジタル資産化」という3段階の価値創出を見据えており、本事業をその起点（第1段階）として位置づけております。第2段階以降の展開および拡張領域については、準備が整い次第、順次正式に発表してまいります。

本事業の中期目標や成長ロードマップのプロジェクション等に関する詳細につきましては、「CPJ STUDIOS 事業計画説明資料」をご参照ください。

※参照：【CPJ STUDIOS】メディア＆ライブイベント事業計画 説明資料(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS96490a/220156e4/6902/400b/8050/adcf1686e1eb/140120260615571122.pdf)

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業