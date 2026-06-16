ほねごり、首都圏以外に初進出　静岡県静岡市葵区に「ほねごり接骨院・はりきゅう院 静岡城北院」を2026年8月13日にオープン　無料施術体験キャンペーンも開催

株式会社ほねごり

接骨院・鍼灸院を展開する株式会社ほねごり（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：阿部公太郎） は、2026年8月13日（木）、東海エリア初出店となる「ほねごり接骨院・はりきゅう院 静岡城北院」（静岡県静岡市葵区）をオープンいたします。

※画像はイメージです

ほねごりは、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を。」を企業理念に掲げ、東京・神奈川・埼玉を中心に60店舗以上を展開。地域密着型の接骨院・鍼灸院として、幅広い世代の健康づくりをサポートしてまいりました。

このたびオープンする「静岡城北院」は、首都圏以外で初出店となる店舗です。

地域の皆さまにとって“気軽に相談できる身近な健康サポーター”を目指し、肩・腰・膝などの日常的なお悩みから、姿勢改善、スポーツによる身体のケアまで、一人ひとりに合わせた施術を提供してまいります。

出店の背景

近年、デスクワークやライフスタイルの変化により、肩こり・腰痛・姿勢不良など慢性的な身体の悩みを抱える方が増加しています。

ほねごりでは、地域の健康寿命延伸への貢献を目指し、首都圏を中心に店舗展開を進めてまいりました。

今回の静岡県初出店を通じて、静岡エリアの皆さまにも、より身近に健康サポートを届けてまいります。

また、2026年9月には静岡市清水区に「ほねごり接骨院・はりきゅう院 清水有東坂院(https://honegori-group.com/shops/shimizu_utozaka/)」のオープンも予定しており、今後も東海エリアでの地域密着型サービスの拡充を進めてまいります。

地域とのつながりを大切にした取り組み

ほねごりでは、施術だけでなく地域とのつながりを大切にした活動にも取り組んでいます。

公式キャラクター「ほねごりくん」は、地域イベントなどにも参加しており、「さがみキャラ総選挙」で優勝した実績を持つなど、多くの方に親しまれています。

オープン記念キャンペーンについて

ほねごりくん

静岡城北院のオープンを記念し、地域の皆さまへ向けた「無料施術体験キャンペーン(https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=qkNm0Mkw)」を開催いたします。

肩・腰・姿勢などのお悩み相談をはじめ、ほねごりの施術を気軽にご体感いただける機会として実施します。

ご予約はホームページ(https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=qkNm0Mkw)からお待ちしております。

【開催内容】

無料施術体験キャンペーン

【開催期間】

8月13日～8月31日まで

店舗概要

【店舗名】

ほねごり接骨院・はりきゅう院 静岡城北院(https://honegori-group.com/shops/shizuoka_jouhoku/)

【オープン日】

2026年8月13日（木）

【所在地】

静岡県静岡市葵区北安東4丁目5-22(https://maps.app.goo.gl/wwiHqATEbNvCMKNQ9)

駐車場完備、キッズスペース有り

【営業時間】

平日・土曜 9：30~12：00／15：00~19：00

日曜日・祝日 8：30~12：00／15：00~18：00

水曜 定休

オープニングスタッフを募集

静岡城北院の開院および今後の清水区の店舗展開に伴い、柔道整復師、鍼灸師をはじめとしたオープニングスタッフの募集を行っています。ほねごりでは、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を。」という企業理念のもと、技術だけでなく人間力の向上にも力を入れています。地域の皆さまの健康を支える仲間として、ともに成長できる人材を募集しています。※募集職種や応募方法の詳細はこちら(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%2540401sqvgm&lp=NzFQQA&liff_id=2000892309-71prkQ1P)からご連絡ください。

ほねごりは今後も、施術を通じた身体のケアだけでなく、地域の皆さまの健康づくりやセルフケア習慣のサポートを通じて、地域に根差した接骨院・鍼灸院を目指してまいります。

■ほねごり 会社概要

2013年4月、神奈川相模原市で創業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を62店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、トレーニングジム、整形外科・小児科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/

公式X ： https://x.com/Honegori_OA

本件に関するお問い合わせ 株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com