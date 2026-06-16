GREEN SPRINGS子供向けイベント「GO PLAY！」初開催！(6/27(土)～6/28(日)/JR立川口北口)

株式会社立飛ストラテジーラボ

株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、2025年6月27日（土）6月28日（日）、子供向けイベント「GO PLAY！」を開催いたします。子どものためのワークショップ、体験等が盛りだくさんです！この機会にぜひお楽しみください。

【開催概要】

日程：2026年6月27日(土)～28日(日)

時間 : 10:00～16:00(予定)

※予告なく変更・中止となる場合がございます

会場：GREEN SPRINGS 2F

主催：株式会社立飛ストラテジーラボ

■6月27日・28日両日出店

COW BOOKS

移動型書店「Traveling COW BOOKS」がGREEN SPRINGSへやってきます！「自由」を合言葉に、世界中から集めた選りすぐりの古書を販売し、その仕事からうまれたオリジナルグッズも販売しているユニークな書店です。親子で楽しめる絵本もたくさんご用意しています。

【概要】

時間：10:00-18:00

場所：PUBLIC SQUARE

森のクイズ大会

現在開発中の泡ハンドソープの香りのアンケートにご協力いただいた方はクイズ大会の参加権ゲット。クイズに全問正解した方にはメダルをプレゼント！ぜひご参加ください♪

【概要】

参加費：なし

時間：10:00~16:00

場所：PUBLIC SQUARE

企画：中央大学経済学部「KINO LAB.」

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ドッグトレーナー体験（ペットショップの店員になってみよう！）

子犬のお世話やしつけ、犬という動物について学んでいただき、

ジョーカーわんにゃん幼稚園のお仕事をスタッフと一緒に体験していただく有料イベントです。

参加者にはおみやげ（卒業証書と記念品）があります。

【概要】

参加費：1,100円（税込）／1名

時間：各日2回（13:00~/15:00~）

定員：各回3名まで

場所：2F DOG&CAT JOKER

※事前予約制になります。

※ご予約はお電話にて承ります。

（DOG&CAT JOKER TEL：042-519-3812 受付時間10:00~19:00）

■6月27日出店

世界に1つだけを作ろう！みやこ染めエコバッグづくり ワークショップ

有害な化学物質を使わないECO染料で、巾着やバッグを自分だけの色に染めよう！染めたい布製品を持参してもOK♪お子様とのご参加・親子連れ大歓迎！

【概要】

参加費：500円/1個～

定員：1枠4名

時間：10:00~16:00（所要時間約30分）

場所：ATRIUM

企画：style table

予約：Peatixより事前申込が優先となります。

https://miyako20260627.peatix.com

へんてこ人形チャームをつくろう！

ふわふわパーツや色々な材料を組み合わせてオリジナルのぬいぐるみチャームをつくります。

選ぶコト・組み合わせるワクワクをお楽しみください。

【概要】

参加費：1,500円

時間：10:00~16:00

場所：LIVING ROOM W

企画：アトリエミツメ

予約：なし

カラフルなハギレでオリジナルシュシュをつくろう！

舞台衣装のハギレでシュシュを作ります。組み合わせは自由！世界に一つだけのシュシュを作りましょう！

【概要】

参加費：500円

時間：10:00~16:00

場所：LIVING ROOM W

企画：シカケフク

予約：なし

■6月28日出店

PLAY! SPRINGS

GREEN SPRINGSがお花畑に！？

カラフルな紙を好きな形に切って模様を描けば、自分だけのお花が完成。

頭にのせて歩いて、いろいろな場所にお花を咲かせてみよう！

【概要】

参加費：500円（税込）/1個

定員：最大案内人数10名（順次ご案内します）

時間：10:00-16:00（所要時間30分程度、最終 受付15:30）

場所：ATRIUM

企画：PLAY! PARK

予約：なし

オリジナルクレヨンづくり

約40色の色から自分の好きな色だけで、好きな形で作る世界に1つのオリジナルクレヨンです。クレヨンキーホルダーづくりも♪

【概要】

参加費:1000円～

時間：10:00-16:00

場所：LIVING ROOM W

企画：rico crayon

予約:ご予約優先、ご予約はInstagram DMより

予約の方へはミニクレヨンプレゼント

Instagramアカウント:

https://www.instagram.com/rico.crayon?igsh=amNtaDN1d2h3czJi&utm_source=qr(https://www.instagram.com/rico.crayon?igsh=amNtaDN1d2h3czJi&utm_source=qr)

ひらめきkid’sプログラム「虹のひみつワークショップ」

「たのしい」「やってみたい」気持ちから非認知能力を高めるプログラムになります。

親子で参加ができるので、こどもと一緒に楽しむ時間・こどもへの非認知能力を高める関わり方や言葉のかけ方のポイントも知ることができる充実した内容となっています。

【概要】

参加費：教材費 500円

定員：最大案内人数10名（順次ご案内します）

時間：１.10:00~10:40 ２.11:00~11:40

３.13:00~13:40 ４.14:00~14:40

５.15:00~15:40

場所：LIVING ROOM W

予約:有（当日席に空きがあればご案内可能）

予約URL：https://vc5gvp09qlrwqj9ci6pt.stores.jp/reserve/12e5a8fe82fdc585f4e8

【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。広々とした開放的な空間を生かした様々なイベントを毎月開催しています。

≪H P≫ https://greensprings.jp/

≪アクセス≫ JR中央線「立川」駅より徒歩約8分、多摩都市モノレール「立川北」駅より徒歩約4分

≪問い合せ≫ TEL:042-524-2222 GREEN SPRINGS