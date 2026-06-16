“海に浮かぶバッグ屋さん” Moco Lima Hawaiiが日本橋三越本店に初登場

Hundred Dreams, Inc.

ハワイ発のハンドメイドアパレルブランド「Moco Lima Hawaii（モコリマハワイ）」は、2026年6月17日（水）から6月23日（火）まで、日本橋三越本店 本館5階 スペース#5にてPOPUPを開催いたします。日本橋三越本店では初となるハワイブランドによる単独POPUPとして、ハワイの自然を描いたバッグやスカートなどのアパレルに加え、着物帯とタヒチアンパールを組み合わせた一点ものの特別モデル「日本橋トート」も登場します。

海に浮かぶバッグ屋さん『Moco Lima Hawaii』

ハワイ発のハンドメイドアパレルブランド「Moco Lima Hawaii（モコリマハワイ）」は、2026年6月17日（水）から6月23日（火）まで、日本橋三越本店 本館5階 スペース#5にてPOPUPを開催いたします。

今回のPOPUPは、日本橋三越本店では初となる、ハワイブランドによる単独POPUPです。

Moco Lima Hawaiiのコンセプトは、「海に浮かぶバッグ屋さん」。

ハワイの海を見下ろすアトリエから生まれるバッグやアパレルには、デザイナーMOCOが日々の暮らしの中で出会ったハワイの自然、光、風、花、海、そしてそこに流れる穏やかな時間が込められています。

ブランドを手がけるのは、ハワイ在住のオーナー兼デザイナーMOCO。ハワイの空の色、珊瑚礁を泳ぐ魚たちの鮮やかさ、風に揺れる花々、サンセットのグラデーションなど、実際に見て、感じて、心が動いた風景を、自らオリジナルデザインとして描いています。

そのデザインからオリジナル生地を制作し、バッグ、ポーチ、Tシャツ、パンツ、アクセサリーなど、日常の中にハワイの明るさと彩りを取り入れられるアイテムとして展開しています。

一点ごとに柄の出方や素材の表情が異なるため、同じものが二つとない特別感もMoco Lima Hawaiiの魅力です。

今回の日本橋三越本店POPUPでは、ハワイの自然が生み出す鮮やかな色彩をまとった人気アイテムに加え、日本橋三越本店での開催を記念した特別モデル「日本橋トート」も登場します。

「日本橋トート」は、着物帯をバッグに仕立て、ハワイで厳選されたタヒチアンパールのネックレスを組み合わせた特別な一点ものです。日本の伝統美とハワイの感性が交わる、今回のPOPUPを象徴するアイテムとなっています。バッグアクセサリーとして付属するパールネックレスは、取り外して単体でもお使いいただけます。

日本橋という歴史ある街で、ハワイの海に浮かぶ小さなアトリエから生まれたMoco Lima Hawaiiの世界を、ぜひお楽しみください。

【開催概要】

イベント名：Moco Lima Hawaii POPUP

“海に浮かぶバッグ屋さん”が日本橋三越本店に初登場

会期：2026年6月17日（水）～6月23日（火）

会場：日本橋三越本店 本館5階 スペース#5

所在地：東京都中央区日本橋室町1-4-1

展開予定商品：バッグ、ポーチ、Tシャツ、パンツ、アクセサリー、チャーム、限定アイテムほか

【新作注目商品】

■ 日本橋三越本店POPUP記念「日本橋トート」

価格：140,800円（税込）

サイズ：横42cm × 縦21cm × マチ12cm

素材：コットン、着物帯

特長：日本橋三越本店POPUPを記念して制作されたトートバッグ。

MOCOが日本橋への想いを込めてデザインしたオリジナル作品で、ハワイと日本橋の文化が交わる特別な一点もの。着物の帯をバッグに仕立て、そこにタヒチアンパールのジュエリーネックレスを組み合わせた、日本橋の美意識とハワイが育んだパールの輝きがどこにもない形で融合した作品です。

バッグの色に合わせてMOCOがハワイで厳選した上質のタヒチアンパール3粒ネックレス付き。バッグアクセサリーとして付属しているこのネックレスは単体でもお使いいただけます。

このイベントでしか手に入らない希少なアイテムとして、コレクターにも、大切な方へのギフトにも。

日本橋三越本店でしか出会えない、世界にひとつだけのモコリマ作品をお楽しみください。

■ フリルトート

価格：15,400円（税込）

サイズ：横47cm × 縦30cm × マチ12cm

素材：コットン70％、ポリエステル30％

特長：ハワイ在住デザイナーMocoがデザインしたオリジナルプリント生地を使ったフリルトートバッグ。



ハイビスカスをモチーフにした鮮やかなデザインに、たっぷりのフリルが女性らしい華やかさを演出します。

軽量、内ポケット付きで使い易さ抜群。



ハワイ生まれのオリジナルデザインで、日常のコーディネートを明るく彩るアイテムです。

■ ハイビスカスネックレス

価格：38,500円（税込）

素材：ケシパール、14K GFD

特長：ハワイの州花であるハイビスカスからインスピレーションを受けて作ったパールネックレス。



希少な大ぶりのKeshi Pearlを一枚一枚丁寧に重ね合わせて作った存在感あるネックレス。ハイビスカスの雌しべと雄しべはライスパールと14K GFD で表現して作りました。シンプルなコーディネートも華やかになり目を引きます。モコリマハワイオリジナルで他にはない珍しいアイテム。



パールで表現したハイビスカスをそっと身に纏い、ハワイを身近に感じてみてはいかがですか？

■ ネックレストート

価格：55,000円（税込）

素材：コットン100％

特長：それぞれのバッグに合わせて作ったネックレスが付いた、トートバッグとネックレスのセット。フロントにパールを施し、そちらにネックレスが付属する作りになっております。

バッグアクセサリーとして、又はネックレスをバッグから取り外し単品でもお使いいただけます。両サイドにつけたポケットにもパールを装飾しバッグ自体がアクセサリーのような存在感を放ちます。

ハワイ生活の中で実際に見たり体験して感じたワクワク感や感動をデザインに描き、全てのデザイン一つひとつにMOCOのストーリーが詰まったモコリマオリジナルデザインで作りました。

持ち手はそれぞれのバッグに合わせ特注で作った珍しいカラーロープ。

拘り抜いて作ったMOCOの自信作/ネックレストートは今季初販売の新作です。

２度と同じ物は作れない、マテリアル。

一期一会で作った世界にひとつだけのバッグ。

毎日の通勤・お出かけは勿論、ハワイ気分を日常に取り入れたい方にぴったりのアイテムです。

商品名：スカート

価格：16,960円

サイズ：フリーサイズ（S～Lに対応）

素材：レーヨン100% 全6色

ハワイ在住デザイナーMocoデザインのオリジナルプリント生地を使ったスカート。



鮮やかなデザインがハワイの太陽のような明るさを演出。



ゆったりとしたシルエットで着心地が良く、ブラウスやTシャツに合わせるだけでハワイアンスタイルに。

日常のコーディネートに南国の華やかさをプラスする作品です。全６デザイン

商品名：Tシャツ

価格：7,370円

サイズ：フリーサイズ（S～Lに対応）

素材：コットン100% 全2型/11デザイン

ハワイの鮮やかな自然の色に魅了されたMOCOが作るオリジナルデザインTシャツ。



トレンドに左右されないハワイアンデザインで、年中活躍するワードローブの定番になります。

商品名：コスメポーチ

価格：4,180円

サイズ：横23cm 縦13cm マチ10cm

素材：コットン70％ ポリエステル30％

全8色/ 8デザイン

特徴：コスメ入れとして人気。ジャブジャブ洗えるポーチ。

モコリマハワイオリジナルデザイン生地で作った軽量で使いやすいサイズ感です。



トートバッグにすっぽり入り旅行にも大活躍します。



ハワイ現地では、ウェディングやハネムーナーへのギフトとしても大変喜ばれている、実用的かつ愛らしいアイテムです。

商品名：カードポーチ

サイズ：縦9cm × 横12.5cm

素材：コットン100%（オリジナルデザイン生地）

特徴：カードがすっきりまとまる、手のひらサイズのカードポーチ。



生地デザインにマッチした可愛いチャーム付きで、細部まで丁寧に作られた愛らしいアイテムです。



ファスナーの色、チャーム、ブランドタグ、縫製の糸の色まで一つ一つ拘り抜いて作った全てがそれぞれ一点もの。二つとして同じ物はありません。

ハワイ現地では、旅行のお土産として、友達へのプレゼントとして、大変喜ばれる人気商品です。

商品名：モコリマトート

価格：約38,500円

サイズ：横43cm × 縦25cm × マチ14cm

素材：コットン100%（ヘビーコットン・約330g/平方メートル ）全3色/ 3デザイン

モコリマハワイを代表する看板トートバッグ。

某テレビ番組でも紹介された大人気商品です。



デザイナーMOCOが描いたオリジナル生地を使用し、内ポケット・スナップボタン・取り外し可能なショルダーストラップが付いた実用性抜群の仕様。バッグ袋口にはファスナーを開けずに取り出せるスマホポケット付き。バッグ中身も見えず安心です。



ハンドル長さは結び方で調節でき、肩掛け・手持ち、又は斜めがけも可能です。

ブラックパインデザインの他、オレンジハイビスカスデザイン/ ピンクハイビスカスデザインもございます。

【MIカードホルダー向け購入特典】

税込33,000円以上お買い上げのMIカード会員さまに、先着10名様限定でオリジナルトートバッグ『アロハトート』をプレゼントいたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

【Moco Lima Hawaiiについて】

Moco Lima Hawaiiは、2012年にハワイで誕生したハンドメイドアパレルブランドです。

ブランドコンセプトは「海に浮かぶバッグ屋さん」。

ハワイの海を見下ろす場所で、オーナー兼デザイナーMOCOが一つひとつのデザインを描き、オリジナル生地を制作。バッグ、ポーチ、アパレル、アクセサリーなど、ハワイの空気感を日常に取り入れられるアイテムを展開しています。

ハワイの自然が生み出す鮮やかな色、風景、文化、そしてMOCO自身のストーリーが込められた作品は、持つ人の日常に小さな旅のような高揚感を届けます。

Moco Lima Hawaiiは、2012年にハワイで誕生したハンドメイドアパレルブランドです。

ブランドコンセプトは「海に浮かぶバッグ屋さん」。

ハワイの海を見下ろす場所で、オーナー兼デザイナーMOCOが一つひとつのデザインを描き、オリジナル生地を制作。バッグ、ポーチ、アパレル、アクセサリーなど、ハワイの空気感を日常に取り入れられるアイテムを展開しています。

ハワイの自然が生み出す鮮やかな色、風景、文化、そしてMOCO自身のストーリーが込められた作品は、持つ人の日常に小さな旅のような高揚感を届けます。

公式サイト：https://mocolimahawaii.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mocolimahawaii/

【会社・ブランド概要】

会社名：Hundred Dreams, Inc.

ブランド名：Moco Lima Hawaii

所在地：Honolulu, Hawaii

会社設立：2014年

事業内容：オンラインビジネス、コンサルティング業、バッグ、アパレル、アクセサリー、雑貨等の企画・制作・販売

会社HP：https://hundreddreams.com

【本件に関するお問い合わせ】

Moco Lima Hawaii

担当：内田直

メール：info@hundreddreams.com

電話：07084328766

公式サイト：https://mocolimahawaii.com/