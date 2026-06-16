人気バトル漫画「ハナカク」実写映画のメインキャストオーディションが開催決定！　エントリーは6月25日まで！

株式会社マシェバラ

松井勝法先生 が原作をつとめ、コミックゼノンで連載された人気バトル漫画「ハナカク」が遂に実写化！

2025年にはボイスコミックの公開や朗読劇の開催とクロスメディア展開を行ってきましたが、2026年には実写映画化として作品をたくさんの方に届けていきます！

今回はこの映画に出演する女性メインキャストを選出するオーディションをマシェバラで開催！

受賞者は、実写版映画『ハナカク』のメインキャストに起用されます！

◆原作：松井勝法

◆監督・プロデューサー：井上亮

◆制作プロダクション：IDREAM株式会社

◆撮影：KBSイノベーション合同会社

◆配給先：ショートドラマアプリ『Bump』

勇気の物語「ハナカク」Amazon全話無料配信：https://amzn.to/4ic2rKN

【各賞】

●グランプリ

猫沢ナオ役（予定）としてキャスティング



＜人物紹介＞

主人公・安藤花夏のジムの先輩で、かつて同じジムの鉾田龍子と死闘を繰り広げた、鉾田のライバルでもある。

独特の猫語を使う、作中では突っ込み役や解説を行うことが多い。



●審査員賞 ※決勝総合ランキング2位～5位から1名を選出

サブキャスト（役柄未定）としてキャスティング

※該当者なしの場合あり



【動画】

YouTubeにて配信中のボイスコミックをご覧いただくことができます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QzS5uL6o_Dk ]

【募集要項】

・審査対象コンテンツに参加・利用できる方

・16歳～28歳までの女性（事務所の有無、活動歴不問）

・受賞決定後、撮影のスケジュールを優先的に確保できる方

撮影は2026年8月以降を予定（事前に本読み・稽古あり）・受賞者決定後に調整

【オーディションスケジュール】

▼アドバンテージ期間

応募締め切り…6月17日（水）正午12:00

審査期間…6月18日（木）～6月24日（水）

※6月20日（土）正午まで途中エントリーを受付いたします。決勝からのエントリーも可能です。

※アドバンテージ期間に獲得したポイントは規定の割合で決勝へ引き継がれます。また、上位3名にはボーナスポイントの加点がございます。

▼決勝

応募締め切り…6月25日（木）正午12:00

審査期間…6月27日（土）～7月4日（土）

▼演技審査

6月26日（金）18:00～19:00

※東京・渋谷のスタジオで実施

【審査内容】

ネット配信サービス「マシェバラ」での配信、SNS審査、演技審査を行います。



▼漫画 「ハナカク」 実写版映画 メインキャストオーディション 詳細ページ

https://www.mache.tv/event/moviehanakaku/detail/

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/

■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録

■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”漫画 「ハナカク」 実写版映画 メインキャストオーディション”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_moviehanakaku

参加希望のオーディション名は”ハナカク”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。

配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。

エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります

【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/

【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・Twitter：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/