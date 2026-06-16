VOLCOM、GO SKATEBOARDING DAY キャンペーン2026

ボードライダーズジャパン合同会社

GO SKATEBOARDING DAY CAMPAIGN 開催！

6月21日の GO SKATEBOARDING DAY を記念して、VOLCOMオンラインストアではスペシャルキャンペーンを開催。

対象商品をご購入いただいたお客様に、限定ポストカード2枚とステッカー3枚をプレゼントいたします。

スケートボーディングを愛するすべての人へ。

この機会に、VOLCOMの最新アイテムとともに特別なギフトを手に入れてください。

https://boardriders.co.jp/collections/volcom-collections-gosk8day

※プレゼントはご購入商品に同梱してお届けいたします。

※数量限定の為、プレゼントがなくなり次第キャンペーン終了となります。

TRUE TO THIS. SKATE EVERY DAY.

【 VOLCOMとは 】

1991年に誕生したVOLCOMは、スケート・サーフ・スノー・音楽・アートを軸に、「True To This -自分自身に忠実に生きる」精神を原点に持つ。挑戦を恐れず進み続ける人たちと共にプロダクトを開発し、共鳴する仲間たちとカルチャーを築きあげてきました。VOLCOMはこれからも、“自分らしく生きる”その姿勢を支えていきます。



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