パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、パソコン工房にて、『デスクトップPC・ゲーミングPC 特価フェスティバル』を2026年6月30日（火）16時59分までの期間限定で開催中です。

■『デスクトップPC・ゲーミングPC 特価フェスティバル』開催中

パソコン工房では、デスクトップPC・ゲーミングPC 特価フェスティバルを期間限定で実施中！ 対象のデスクトップパソコン、ゲーミングPC、クリエイターパソコンを特別価格でご用意しました。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

◇『デスクトップPC・ゲーミングPC 特価フェスティバル』セール情報

実施期間：2026年6月12日（金）～ 2026年6月30日（火）16時59分まで https://www.pc-koubou.jp/pc/pc_festival_2026.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260616_2&utm_content=nonpay

■ 会員限定！BTOパソコン送料無料実施中！

パソコン工房ではただいま、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象にBTOパソコンを送料無料でお届けしております！対象地区は日本全国（沖縄・離島も含む）となり、購入点数やセール品に関わらず対象となりますので、この機会にぜひお買い物をお楽しみください。 ※アウトレットパソコン・中古パソコンは対象外です。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ セール対象 BTOパソコン

下記は、セール対象モデルの例になります。他にも複数のセール対象モデルをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-S2AM-R87G-EZX 販売価格：134,800 円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1199331&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260616_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 7 8700G / AMD A620 / DDR5 8GB(8GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon™ 780M（CPU内蔵グラフィックス）※グラフィックスカードは搭載しておりません / スリムタイプ / microATX / 300W 80PLUS® BRONZE認証 TFX電源

製品名：STYLE-M47B-144F-LAX 販売価格：159,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1240026&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260616_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400F / インテル® B760 / DDR5 8GB(8GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M5AM-R97X-TKXB [RGB Build] 販売価格：299,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1235787&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260616_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 → 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 無償アップグレード中! / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-R8B6-LCR98Z-VKX [RGB Build] 販売価格：549,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1240032&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260616_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9850X3D / AMD B650 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1000W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp