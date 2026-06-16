『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』35周年記念「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」誕生　LOM BABYの人工DNA封入フィギュア初のゲームIPコラボ！

株式会社セガ

株式会社セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年プロジェクトとして、アニバーサリーイヤーを通じて世界中のソニックファンに向けてさまざまな展開を予定しております。この一環として、35年にわたり世界中で愛され続けてきたソニックの特徴を、DNAという新たな形で表現した「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を制作しました。本フィギュアは、2026年6月23日（火）より期間限定で、渋谷PARCO 6階「SEGA STORE TOKYO」にて展示いたします。

1991年の誕生以来、ソニックは「青い身体」「音速で走る超スピード」「冒険心」「自由でクールな性格」など、時代を超えて愛され続けてきた唯一無二の個性によって、多くのファンに親しまれてきました。

本企画では、この35年間で積み上げられたソニックの個性を未来へつなげるべく、「生命の設計図（DNA）」として再定義しました。最先端のアートとテクノロジーを融合させDNAを具現化することで、ソニックという存在の核（コア）は色褪せないという事実を表現しました。

ソニックを象徴する特徴を“時代を超えても変わらないキャラクターのDNA”として捉え、ソニックの身体的特徴や性格、能力などを一つひとつ読み解きながら、“ソニックのDNA”として設計・合成し、そのDNA等身大フィギュアの内部に実際に封入。カオスエメラルドに封入されたDNAが、ソニックの胸元で浮遊するように配置されており、長年愛され続けてきたソニックの存在を、よりリアルに感じられる特別な展示となっています。

「SEGA STORE TOKYO」では、「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」の展示に加え、ソニックのDNA設計図を紹介するパネルも設置予定です。ソニックを象徴する特徴をもとに、“ソニックらしさ”をどのようにDNAとして表現したのかを紹介し、35年にわたり変わらないキャラクターの魅力を、造形とDNAという新たな切り口から体感いただけます。

SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE コンセプトムービー

https://youtu.be/NY1FnGnDKYQ(https://youtu.be/NY1FnGnDKYQ)

■DNAフィギュアとは

キャラクターやIPが持つ特徴をもとにDNAを設計・合成し、そのDNAをフィギュア内部に封入することで、「存在そのもの」を表現する新たなフィギュアです。従来のフィギュアが、造形や彩色によってキャラクターの姿を立体化してきたのに対し、DNAフィギュアは、「どのような特徴を持ち、なぜそのキャラクターらしいのか」といった“存在の個性”をDNAとして表現する点が特徴です。

DNAの設計・合成にあたっては、キャラクターの外見・性格・能力などの特徴を一つひとつ整理し、それぞれの要素をDNAとして設計します。合成されたDNAは、特殊な保護カプセルとともにフィギュア内部へ実際に封入され、キャラクターの“DNAを持つフィギュア”として展示・保存されます。

今回セガは、このDNAフィギュア技術を活用し、35年にわたり愛され続けてきたソニックの“らしさ”をDNAとして表現した「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を制作しました。“青い身体”“音速で走る超スピード”“冒険好き”“自由でクールな性格”など、ソニックを象徴する特徴をもとに、“ソニックのDNA”を設計・合成しています。

■【「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」に反映された特徴（一部）】

・青い身体

・音速で走れる能力

・ブースト能力（超加速）

・自由でクールな性格

・冒険好き／じっとしていられない

・体を丸めてスピンできる

・泳ぐことができない など

■SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE コンセプトムービー

本企画の世界観を表現したコンセプトムービーも公開。映像では、ソニックの特徴をもとに設計・合成されたDNAや、「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」が誕生するまでの過程を、実写とCGを組み合わせた演出で表現しています。なお、本映像は、「SEGA STORE TOKYO」でも上映予定です。

URL：https://youtu.be/NY1FnGnDKYQ

■展示概要

展示期間：2026年6月23日（火）～

場所：SEGA STORE TOKYO

（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO６階）

https://www.sega.jp/segastore/tokyo/

内容：

・「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」展示

・ソニックDNA設計図展示

・コンセプトムービー上映予定

■「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■LOM BABYについて

「生命の誕生」をテーマに、アーティスト、エンジニア、科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ。最先端バイオテクノロジーにより「キャラクターのDNA」を設計・合成し、そのDNAをフィギュアに封入した「DNAフィギュア」を展開。

LOM BABY：https://lombaby.io

Transeeds Inc.：https://transeeds.com

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