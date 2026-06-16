【6/20（土）延期していた発売記念イベントが今週末ついに開催！】清楚な見た目とは裏腹に可愛くてHな正統派美女のセクシー女優・泉ももか

株式会社大洋図書6月20日（土）書泉グランデにて発売記念イベント開催！

性格の良さがにじみ出た透明感がある清楚なルックス。スレンダー美クビレ、Ｅカップ美乳と大多数の日本男児が好きな王道ボディ。ＡＶとは無縁そうなルックスながら、ギャップのあるエロさで人気のセクシー女優・泉ももか。

そんなお嬢様系美女・泉ももかの「可愛くてエロい」のファースト写真集『恋心』。延期していた発売記念イベントが、来たる6月20日（土）に東京・神保町の書泉グランデにて開催されます。

◎出演者：泉ももか

◎会場：書泉グランデ 東京都千代田区神田神保町1-3-2

◎日程：2026/6/20(土) 開演日時16:00

参加希望の方は、下記サイトからお申し込みください。

https://t.livepocket.jp/e/8hwc8

◎タイトル：泉ももか写真集『恋心』

◎撮影：上野 勇

◎定価：4,400円(本体4,000円+税)

◎判型：A4版

◎ISBNコード：978-4-8130-7645-2 C0072

◎ページ数：96ページ

◎発行・発売：大洋図書

◎発売日：5月29日

【いずみももか】2002年10月25生まれ

身長156cm／スリーサイズ B87(E).W56.H88.

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