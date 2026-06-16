東洋エンジニアリング株式会社様の経費DXを推進

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、東洋エンジニアリング株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役 取締役社長 CEO 細井 栄治、以下「東洋エンジニアリング」）において、経費精算・請求書管理業務のDX推進を支援しました。これにより、ペーパーレス化や承認業務の可視化を実現するとともに、申請から入金までのリードタイムをおよそ17日から7日へ短縮しました。

1. 導入背景

東洋エンジニアリング様は石油化学関連を中心とした各種産業プラントのEPC（設計・調達・施工）を手掛けており、グループ全体で約6,000名規模の体制を有しています。

その中で、日本本社においては、経費精算や請求書管理業務は、紙媒体やExcel、メールを中心とした従来型の運用が継続されており、入力・照合・承認といった一連の業務においてさらなる効率化や運用の透明性向上が求められていました。

また、全社的なDX推進の流れに加え、コロナ禍を契機としたリモートワークの拡大により、従来の紙ベースかつ対面を前提とした業務プロセスの見直しを求める声が高まっていました。

こうした背景を受け、同社ではペーパーレス化による業務効率化に加え、承認プロセスの可視化および内部統制の強化を目指すプロジェクトを立ち上げ、経費DXに本格的に取り組むこととなりました。すでに同社の子会社で、株式会社コンカーの提供するConcur(R) Invoiceをニーズウェル支援にて導入していたこともあり、経費DXの候補としてSAP(R) Concur(R)が選択肢として挙がっていました。

2. 導入の決め手

本プロジェクトを主導した東洋エンジニアリング様経理財務本部の渡部様と嶋田様は、経理DX製品の導入検討にあたり、子会社へヒアリングを行いました。

子会社におけるSAP Concurの運用状況や導入時の対応について詳しく確認する中で、SAP Concurの各種機能が優れており導入効果が期待できる印象を持たれた事に加え、導入支援を担当したニーズウェルの評価が高かったことが、大きな後押しとなったといいます。特に、業務内容に応じた柔軟な提案や、現場に寄り添ったサポート体制については、実務担当者の視点からも信頼できるパートナーであるとの印象を持たれたとのことです。

こうした評価を踏まえ、「グループ会社内での実績と現場の声が何よりの判断材料になった」とお二人は話します。結果として、複数の経理DX製品との比較検討を経てSAP Concurの導入決定と同時に、ニーズウェルへの依頼を決定しました。

3. 導入効果

SAP Concurに加えて、ニーズウェルの請求書自動登録ソリューションInvoice PAをご採用いただいたことで、東洋エンジニアリング様では、業務効率化に加え、柔軟な働き方や内部統制の強化にもつながる成果が生まれています。

▪ ペーパーレス化を実現

紙書類のやり取りや移動負荷を軽減し、業務効率化を推進。

▪ 承認プロセスの可視化

処理進捗の全体が把握できるようになり、内部統制強化を実現。

▪ 証憑・過去データの検索性向上

必要情報へ容易にアクセスできるようになり、確認・対応工数を削減。

▪ 場所を問わない承認対応

テレワークやフリーアドレスなど、柔軟な働き方に対応。

▪ 業務リードタイムを約58％短縮

申請から入金までの日数をおよそ17日から7日へ短縮。

4. 現場の反応

導入直後は、一部利用者から「操作に慣れない」といった声もありましたが、運用開始から徐々に定着が進み、現在では安定した運用が行われています。

一方で、利便性に関しては早い段階から高い評価が寄せられていました。特に、PCやスマートフォンから場所を問わず承認対応が可能となったことで、承認者・申請者双方の業務負荷軽減につながっているとの声が上がっています。

また、承認状況や処理進捗を可視化できるようになったことで、業務全体の見通しが立てやすくなり、日常業務の効率化にもつながっていると評価いただいています。

5. 今後の展望

東洋エンジニアリング様では、請求書発行業務や外貨取引・入出金業務を含め、さらなるDX推進による業務高度化を目指しています。

当社は今後も、SAP Concurを累計170社以上に導入してきた実績で培ったノウハウと、業務効率化・DXを支える各種ソリューションを活用し、東洋エンジニアリング様の継続的な業務改善とシステム活用の高度化を支援してまいります。

6. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com

■本リリースについて

本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。

■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。

■SAP Concurについて

SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。