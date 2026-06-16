スタジオジブリ企画制作『白隠さんの禅』京都展に出品

佐川印刷株式会社

清宗記念館は、佐川印刷株式会社のメセナ事業の一環として、館長の木下宗昭がこれまで公私にわたる出会いの中で、その人柄に惚れ込み、親交を深めてきた芸術家たちによる珠玉の作品群を展示しております。

この度、京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催される『白隠さんの禅』京都展に、清宗記念館所蔵の白隠慧鶴《蓮池観音》《鼠大黒》が出品されます。

本展は、スタジオジブリ、日本テレビの企画・制作により、白隠慧鶴の書画と禅の世界を映像コンテンツとともに紹介する展覧会です。

特に《蓮池観音》は、本展のキービジュアルにも用いられています。

会期：2026年12月17日（木）～2027年1月11日（月・祝）

会場：京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

主催：読売テレビ、読売新聞社、ぴあ、京都市

企画・制作：スタジオジブリ、日本テレビ

公式ホームページ：https://hakuin-ghibli.jp/kyoto/index.html

出品作品：白隠慧鶴《蓮池観音》《鼠大黒》 当館所蔵 など

清宗記念館について

白隠慧鶴《蓮池観音》 江戸時代（18世紀） 清宗記念館所蔵

人の縁から始まる芸術の可能性を発信するために。

日本画家・鹿見喜陌氏をはじめ、当館館長の木下宗昭がこれまで公私にわたる出会いの中で、その人柄に惚れ込み、親交を深めてきた芸術家たちによる珠玉の作品群が、当館のコレクションの核をなしています。

そうして人の縁に導かれて収集した作品および、新たな挑戦を続ける芸術家らの作品を保存、調査研究、一般公開することにより、一人でも多くの方々に「人の縁から始まる芸術」に触れていただくと共に、その可能性を広く発信していくことを当館は目指しています。

佐川印刷のメセナ事業の一環として運営されており、2025年4月に開館。日本画家の鹿見喜陌氏、人形作家の奥田小由女氏、九谷焼の武腰 敏昭氏・冬樹氏親子、乾漆の山田 樂全親子（豊氏・豊子氏）などの作品が展示されています。

清宗記念館

京都市左京区北白川上別当町3-1

https://seishu-kinenkan.jp/

清宗記念館外観

清宗記念館HP

佐川印刷株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

佐川印刷株式会社 営業企画室（広報担当）

TEL:075-934-8010 E-mail: sp-eigyokikaku@spcom.co.jp