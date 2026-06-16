7/14オンライン開催｜杉田弁護士と読み解く！2026年「骨太の方針」に見る外国人政策の最新動向」解説セミナー開催のお知らせ

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.（本社：フィリピン、代表取締役：三浦一生）は、2026年7月14日（火）15:00～17:00に、外国人雇用に係る企業・団体を対象としたオンラインセミナー「杉田弁護士と読み解く！2026年『骨太の方針』に見る外国人政策の最新動向」を開催いたします。

本セミナーでは、外国人雇用・出入国管理法分野の第一人者である杉田昌平弁護士を講師に迎え、“2026年6月に発表される最新”の「経済財政運営と改革の基本方針」、いわゆる「骨太の方針」に示される外国人政策の方向性を、外国人雇用の実務に携わる方に向けて分かりやすく解説します。

また第二部では、ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.代表取締役の三浦一生が、制度運用の厳格化が進む中で注目されるフィリピン人材の特徴と、“なぜ今フィリピンなのか”について解説します。

■ 開催背景

外国人政策は「受入れ拡大」と「適正化・厳格化」が同時に進む段階へ

人手不足を背景として外国人材の活用が広がる一方、外国人雇用をめぐっては、雇用管理、支援体制、送り出し制度などについて、これまで以上に適正な運用が求められています。

政府は「外国人との秩序ある共生社会」の実現を掲げ、ルールを守る外国人が安心して生活・就労できる環境を整える一方、制度の不適切な利用や法令からの逸脱に対しては、厳格に対応する姿勢を示しています。

さらに、技能実習制度から育成就労制度への移行、特定技能制度の対象分野・受入れ見込数の見直し、監理支援機関や登録支援機関に求められる体制など、外国人材の受入れに関わる実務は大きな転換期を迎えています。

こうした中で、2026年の「骨太の方針」に外国人政策がどのように位置づけられ、企業・監理団体・登録支援機関等の実務にどのような影響を及ぼすのかを把握することが重要です。

■ このような方におすすめ

■開催概要：

- 外国人材を雇用している、または採用を検討している企業- 監理団体、登録支援機関、監理支援機関- 外国人雇用制度の最新動向を把握したい方- 特定技能・育成就労制度への対応を検討している方- 制度厳格化による自社業務への影響を確認したい方- フィリピン人材の採用・活用に関心がある方- 信頼できる海外送り出し制度について学びたい方- 外国人材関連事業に携わる行政、金融機関、人材事業者

開催日：2026年 7月14日（火）

時 間：15:00～17:00

形 式：オンライン

参加費：無料

対 象：外国人材受入企業、監理団体、登録支援機関、監理支援機関、

外国人材関連事業者、地方自治体、金融機関等

アーカイブ配信について：

本セミナーは、お申込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。

当日ご都合が合わない方や、復習として再度視聴されたい方にもご活用いただけます。

※視聴方法および配信期間の詳細は、申込者の方へ別途ご案内いたします。

■プログラム：

第1部 15:05～16:15

「“2026年6月発表 最新”の『骨太の方針』に見る外国人政策の最新動向」

登壇者：弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士 杉田昌平

第2部 16:15～16:40

「厳格化時代に最適なフィリピン人材を徹底解説」

登壇者：ICHIGOICHIE CONSULTING,INC 代表取締役 三浦 一生



第3部 16:40～16:55 質疑応答

■詳細・お申込み：

以下のURLよりお申込みください。

▶詳細・お申込みはこちら◀(https://bit.ly/4en2YcW)

■登壇者情報：

杉田 昌平 氏

弁護士法人Global HR Strategy代表社員弁護士

弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師／名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師／ハノイ法科大学客員研究員／アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務／／独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用、労働関係法令及び出入国管理関係法令)等を経て、現在は弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士

◆ 主催：

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

2018年設立。本社をフィリピン・セブ島、日本支店を広島県福山市に置き、フィリピンに特化した人材育成から日本での人材紹介、またフィリピン特有の申請手続きのサポートを行うコンサルティング会社。特定技能制度等の実務運用に精通し、採用から就労後フォローまでを一貫して支援することで、定着率の高さに対し多くの受入企業から高い評価を得ています。フィリピン送り出し機関約100社と提携し、そのフィリピン現地との強固なネットワークを活かし、在留資格問わず、介護・宿泊・外食・製造など幅広い業界を支援しています。

■本件に関する問い合わせ先

ICHIGOICHIE CONSULTING,INC

担当：池田・戸梶

メール：info_ichigoichie@tsuneishi.com

TEL：084-987-1527