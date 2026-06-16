累計2,300枚突破。プロの切り心地を家庭へ。料理家さくらが手がける「クッションまな板」が支持を集める

株式会社HITOTEMA

SAKURA's(https://store.hitotema.co.jp/)を展開する株式会社HITOTEMAは、料理家さくらが開発した「切り心地が良い クッションまな板(https://store.hitotema.co.jp/products/cutting-board)」の累計販売数が2,300枚を突破したことをお知らせします。「毎日の料理を、人生の愉しみに」を掲げるブランドの中でも、日々の調理を根底から支える定番アイテムとして長く愛されてきた一枚です。これまで「なんとなく」で選ばれがちだったまな板。その選び方を見直すきっかけとして、多くの料理好きの方々に支持をいただいています。

■まな板選びで、包丁の切れ味は変わる

せっかくの良い包丁も、まな板選びを間違えるとその切れ味は長続きしません。本商品に採用したのは、サンダルやバスマットにも使われるEVA素材（エチレン酢酸ビニルコポリマー）です。クッション性のある独特の素材が刃を優しく受け止め、驚くほどなめらかな刃当たりと安定感を実現。さらに、刃先への負担を和らげることで、包丁の切れ味を長く保ちます。「まな板でこんなに変わるんだ」「切るのが楽しくなった」といった声も多く寄せられ、オンラインストアのレビューでも高い評価をいただいています。

■プロの現場で培った、確かな素材

EVA素材は、海外では一般家庭にも広く普及している一方、日本ではプロの道具という認識が根強く、家庭にはあまり広がっていませんでした。料理人として働いていた頃からこの素材に魅了されてきた料理家さくらは、「この切り心地を、もっと多くの方に」という想いを胸に、メーカーへ企画を持ち込みました。業務用をそのまま家庭に持ち込むのではなく、サイズ感や持ち手の有無、色味まで何度もテストを重ね、家庭向けに最適化した一枚として完成させています。

■安定性へのこだわり

まな板のズレを防ぐ2cmの厚み、滑りにくい特殊な表面加工、そして食材が映える落ち着いたブラックカラー。重量感はありますが、人間工学に基づいた持ち手付き設計により、持ち運びや収納の負担を最小限に抑えています。包丁跡が残りにくく、色移りも気になりにくいため、衛生的に長く使える点も好評です。

■暮らしに合わせて選べる4サイズ

薬味やお弁当作りに便利なミニサイズから、少量の下処理に使いやすい1～2人用のSサイズ、家族分の調理を一枚で完結できるMサイズ、魚をまるごと捌ける本格調理向けのLサイズまで4展開。ご家庭の人数や調理スタイルに合わせてお選びいただけます。さらに、表面のキズを整える専用の「まな板削り」も用意。定期的にメンテナンスすることで、買い替えずに長く清潔に愛用いただけます。使うほどに手になじみ、一度きりの消耗品ではなく、料理の相棒として末永く付き合える道具を目指しました。

■切り心地が良い クッションまな板商品概要

- 商品名：切り心地が良い クッションまな板 価格：7,200円（税込）- 材質：EVA樹脂（エチレン酢酸ビニルコポリマー）- 生産国：日本- 耐熱温度：-30～70℃- 耐荷重：100kg サイズ展開：ミニ／S／M／L＋まな板削り- 販売：SAKURA's オンラインストア(https://store.hitotema.co.jp/products/cutting-board)

SAKURA'sは今後も、料理にまつわる小さな不便や迷いを解きほぐす道具を届けてまいります。プロの使い心地を、ご家庭で手軽に。毎日の料理を、人生の愉しみに変える一枚です。

※累計販売数はSAKURA's オンラインストア調べ（2026年5月15日時点）バリエーション合算の自社販売実績