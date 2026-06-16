シン・サマー オーケストラコンサート 2026 OPERA編　開催決定！

株式会社タクティカート

タクティカートオーケストラは、2026年7月19日（日）、浜離宮朝日ホールにて、「シン・サマー・オーケストラコンサート 2026 OPERA編 オペラって、こんなに面白い。」を開催いたします。

本公演では、モーツァルトの名作オペラ《フィガロの結婚》《ドン・ジョヴァンニ》を中心に、オペラの魅力を“わかりやすく・楽しく・本格的に”体験できる特別プログラムをお届けします。指揮は、元NHK交響楽団首席オーボエ奏者であり、「のだめカンタービレ」のクラシック音楽監修でも知られる茂木大輔。さらに、実力派歌手の重田栞、菅谷公博が出演し、タクティカートオーケストラとの共演でオペラの世界を華やかに彩ります。

また、本公演最大の特徴として、「はじめてのオペラ招待席」を導入。本席種は“後払い投げ銭制”として、チケット料金0円で鑑賞できる新しい試みです。オペラやクラシック音楽に触れたことのない方にも、気軽に劇場へ足を運んでいただきたいという想いから企画されました。

クラシックファンはもちろん、オペラ初心者にもおすすめの、“オペラって、こんなに面白い。”を実感できる一夜限りのコンサートです。

＜出演者紹介＞

【タクティカートオーケストラ】

2020年10月に結成。

国内外で活躍する次世代を担う若手実力派の音楽家たちによって結成された新進気鋭のオーケストラ。

オーケストラメンバーがソリストとして行うコンチェルト公演を中心に、メンバーによる室内楽やソロリサイタルシリーズなどを始め、これまでにない新しい企画にも積極的に挑戦している。

その他にもイベント出演、オーケストラ鑑賞教室など様々な活動を行っている。

公式ホームページ https://www.tacticart-orchestra.com/

【茂木大輔】

ミュンヘン国立音楽大学大学院修了(オーボエ専攻)、1981年ミュンヘンに留学、ギュンター・パッシンに師事。1986年からシュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団の第1オーボエ奏者を経て、1990年から30年に渡りNHK交響楽団首席オーボエ奏者を務めた。1996年からは指揮活動も開始。オーケストラの楽器やベートーヴェンのシンフォニーなどの解説コンサートで全国的に活躍。二ノ宮知子「のだめカンタービレ」原作・映像でクラシック音楽監修を務め、自ら企画・指揮する「生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会」を全国展開。2019年3月にN響を定年退職するとともに、専業の指揮者としての活動を開始した。上記の活動を通じて現在までに仙台フィル、アンサンブル金沢、東京フィル、京都市響、兵庫PAC、九州交響楽団など多数の団体を指揮している。

指揮を故岩城宏之、故外山雄三、広上淳一の各氏に師事。

＜重田栞＞

国立音楽大学卒業、同大学院修士課程声楽専攻オペラコース修了。二期会オペラ研修所第64期マスタークラス修了。修了時に優秀賞および奨励賞受賞。これまでに《ドン・ジョヴァンニ》ドンナ・アンナ役、《コジ・ファン・トゥッテ》デスピーナ役、《ジャンニ・スキッキ》ラウレッタ役などを務めるほか、神奈川県民ホール《みんなでたのしむオペラ ヘンゼルとグレーテル》ヘンゼル役、新国立劇場《オペラをつくろう！ 小さなエントツそうじ屋さん》ゲイ・ブルック役など、子供向けオペラ公演や日本語の新作歌劇においても表現豊かな演唱で好評を博す。さらに2022年サラダ音楽祭《劇付随音楽 夏の夜の夢》ソリスト、《ディズニー・オン・クラシック 2023》ヴォーカリストを務めるなど活躍の場を広げている。二期会会員。

【菅谷公博】

ドイツ歌曲や宗教曲、オラトリオを中心に活動。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。卒業時にアカンサス音楽賞・同声会賞受賞。桐朋学園大学研究科修了。ドイツ国立カールスルーエ音楽大学大学院声楽科修了。J.S.バッハ《マタイ/ヨハネ受難曲》《マニフィカト》、ヘンデル《メサイア》、ベートーヴェン《第九》、モーツァルト 《レクイエム》、ハイドン《天地創造》、ブラームス《ドイツレクイエム》、ヴェルディ《レクイエム》他、多くコンサートでソリストを務める。オペラでは《フィガロの結婚》《ラ・ボエーム》《カルメン》《天国と地獄》《蝶々夫人》《トゥーランドット》等に出演。もとやわたクール・アンシャンテ、男声合唱団バロンズ、つくも第九を歌う会にて指導に当たる。桐朋学園大学嘱託演奏員。うえのアニマルアンサンブルメンバー。市川市在住。二期会会員。

＜公演概要＞

・日程

2026年7月19日(日) 19：00開演 18：30開場

・会場

浜離宮朝日ホール（都営大江戸線「築地市場駅」（A2出口）すぐ 他）

・チケット料金

はじめてのオペラ招待席（後払い投げ銭） 0円

めっちゃくちゃ応援席 100,000円

めっちゃ応援席 10,000円

応援席 4,000円

チケット購入はこちらから → https://teket.jp/5288/69458

・プログラム

「フィガロの結婚」K.492 より

「ドン・ジョヴァンニ」K.527 より

交響曲第35番 ニ長調 K.385「ハフナー」 ほか

※曲目は変更となることがございます。

主催：タクティカートオーケストラ 制作：タクティカート

お問い合わせ：株式会社タクティカート

Mail : concert@tacticart.co.jp TEL : 050-1792-0075

チラシ 表

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