薄板精密溶接の新スタンダード ── レーザ加工の老舗が放つ新型ハンドトーチ型ファイバーレーザ溶接機『OPTICEL FH-PULSE』を6月1日より販売開始

株式会社レーザックス

株式会社レーザックス（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：近藤大祐）は、自社ブランド『OPTICEL』シリーズの新製品として、ハンドトーチ型ファイバーレーザ溶接機『OPTICEL FH-PULSE』を2026年6月1日（日）より販売開始いたしました。本製品は、パルス発振方式のファイバーレーザを搭載し、板厚2.0mm以下のステンレス薄板における低ひずみ・高品質な精密溶接を実現する薄板溶接専用モデルです。

■ 開発背景

製造業の現場では、TIG溶接による薄板加工時の熱ひずみ・焼け・手直し工数が長年の課題となっています。加えて、熟練溶接工の高齢化・人材不足が深刻化する中、経験の浅いスタッフでも安定した溶接品質を確保できる設備へのニーズが急速に高まっています。

当社は1984年のレーザ加工事業開始以来、累計3,000社超のものづくりを支援してきたレーザ加工の専門企業です。長年のジョブショップ（受託加工）経験から蓄積した溶接ノウハウと、お客様からの「薄板に特化した精密溶接機が欲しい」というお声を受け、薄板溶接専用モデル『OPTICEL FH-PULSE』を開発いたしました。

■ 製品概要

■ 5つの製品特長

1. パルス発振で薄板の低ひずみ精密溶接を実現

ファイバーレーザをパルス発振させることで、溶接時の熱入力を最小限に抑制。母材への熱影響が少なく、ひずみが発生しにくい高品質な溶接が可能です。SUS304 板厚1.0mmの突合せ溶接でビード幅0.8mmの美しい仕上がりを実現します。

2. 精密狙いを可能にするオリジナルペンタイプトーチ

当社オリジナル設計のストレートトーチ（集光径0.6mm）を採用。えんぴつで線を描くような感覚で細かい狙い位置が必要な精密板金溶接・薄板溶接に最適です。

3. 熟練度不要 ── 初心者でも即戦力に

トーチのボタンを押すだけでレーザが出射され、タッチパネルで加工条件の設定・登録が可能。初心者スタッフでもすぐに溶接作業を開始できます。

4. 安心・安全の国内生産 & 3点インターロック

レーザックス本社（愛知県知立市）にて全数組付け＋出荷検査を実施。フットスイッチ・ワーク接触センサ・保護メガネ装着センサの3つの安全インターロックで、意図しないレーザ出射を防止します。

5. レーザ加工メーカーだからこそのサポート体制

導入前から導入後まで、レーザのプロフェッショナルが寄り添います。

■ こんな現場課題をお持ちの方におすすめです

TIG溶接のひずみ・焼けで手直し工数が増えている

薄板溶接で安定した品質を保てない

熟練溶接工の退職・人材不足に悩んでいる

溶接部門が工程のボトルネックになっている

レーザ溶接を導入したいが条件出しや安全対策が不安

■ 製品ページ

https://laser-navi.com/opticel/opticelfh.html

■ 会社概要

株式会社レーザックス コーポレートサイト

https://laserx.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レーザックス 周辺機器事業部 周辺機器営業部

📧 Mail：opticel@laserx.co.jp

TEL：0566-45-5331

📠 FAX：0566-85-2325