株式会社アーバンリサーチは、2026年7月、IPコラボレーションを軸とする新レーベル、「C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH コラボレーション・アーバンリサーチ」をスタートします

株式会社アーバンリサーチ

日常の中で出会う様々な「好き」とアーバンリサーチがコラボレーション。

世の中のアイコニックなSignとファッションを融合させ、全ての世代がシェアしたくなる、

ユーモアなアパレルアイテムを提案するプロジェクトです。



トレードマークの「C(TM)」は、Collaboration、Creation、Communication、Curationの

意味を込めたサイン。

生まれていくコンテンツは、スタッフの好きなこと、自然とあふれ出る一挙手一投足を起点とし、

企画毎に、そのテーマに最も夢中になっているスタッフを主人公に設定。

社内のクリエイター、コラボ先、外部の販売チャネルと一緒に、コンセプト、アイテム、

クリエイティブ、イベント＆キャンペーンのすべてを編集。

世の中のカルチャー偏愛者に向けて、「共感・体験・参加」を提案する独創的なコンテンツを

発信していきます。



KAMUKURA × URBAN RESEARCH

同レーベル第一弾は、アーバンリサーチのルーツとなる大阪の繋がりで、

この夏40周年を迎えるラーメンレストラン「どうとんぼり神座」とコラボレーション。

神座は、アーバンリサーチ同様、2025大阪・関西万博にも出店。



神座が掲げる「日本の味がする。」というブランドメッセージから着想を得たエレメント、

シグネチャーメニュー「おいしいラーメン」や、アイコニックなブランドロゴをモチーフにし、

アーバンリサーチが解釈するKAMUKURAを表現。

神座とアーバンリサーチ双方のうまみが染み込んだ、スペシャルコンテンツが出来上がりました。



「おいしいラーメン」を食べたときの特徴のように、1度見たときは「訳がわからない」、

2度見たときは「深みを感じる」、3度見たときは「やみつきになる」ようなオリジナルグラフィックをプリントしたアイテムリストを、どうぞご賞味ください。

T-SHIRT Bowls [ XU26230-1011001 ]

price：\5,940 (tax incl.)

color：WHITE / RED / WHEAT / BROWN / CHARCOAL(ZOZOTOWN別注)

size：S / M / L

T-SHIRT Lantern [ XU26230-1011002 ]

price：\5,940 (tax incl.)

color：WHITE / RED / WHEAT / BROWN / CHARCOAL(ZOZOTOWN別注)

size：S / M / L

CAP Kamukura [ XU26930-2231003 ]

price：\3,960 (tax incl.)

color：BLACK / RED

size：Free

CAP Noodle [ XU26930-2231004 ]

price：\3,960 (tax incl.)

color：BLACK / RED

size：Free

TOTE BAG Bowls [ XU26930-2221003 ]

price：\2,970 (tax incl.)

color：OFF / CHARCOAL

TOTE BAG Lantern [ XU26930-2221004 ]

price：\2,970 (tax incl.)

color：OFF / CHARCOAL

【発売日】

2026年7月3日(金)

THE GOODLAND MARKET 堀江店

2026年7月4日(土)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

ZOZOTOWN

アーバンリサーチ系列 取り扱い店舗

●キャンペーン

2026年7月3日(金)～7月12日(日)の期間、URBAN RESEARCH ONLNE STORE、アーバンリサーチ系列 取り扱い店舗にてコラボアイテムをお買い上げのお客様に、アーバンリサーチ公式アプリにて、神座のラーメン・餃子・トッピングに使えるクーポンが抽選であたるガチャキャンペーンを実施。アプリ上で発行されたクーポンを、神座店舗でご飲食の際のお会計時にご利用いただけます。

※ クーポンが無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。



【KAMUKURA × URBAN RESEARCH 取り扱い店舗】

▼実店舗

THE GOODLAND MARKET 堀江店

アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

URBAN RESEARCH ルクア イーレ店

URBAN RESEARCH ららぽーとEXPOCITY店

URBAN RESEARCH DOORS セブンパークアリオ柏店

URBAN RESEARCH DOORS グランフロント大阪店

URBAN RESEARCH DOORS なんばパークス店

KBF 広島パルコ店

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 心斎橋店

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 天王寺ミオ店

URBAN RESEARCH Store イオンモール岡山店

ほか



▼オンラインストア

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

ZOZOTOWN