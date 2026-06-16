佐渡の文化財 北條家住宅を世界12ヶ国の共同オーナーが支援し、佐渡に滞在

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックスのカーブアウト企業であり、日本初（※）の“株式会社型DAO”を用いて歴史的建造物の保全とファンド運営支援を行う株式会社Planet Labs（プラネットラボズ 本社：東京都千代田区、代表取締役：西村 環希）は、2026年5月下旬の2日間、新潟県佐渡市の国指定重要文化財及び登録有形文化財「北條家住宅」にて、国内外の共同オーナー約20名が集結する「北條家ステイオーバー」を開催しました。

本プロジェクトは、江戸時代から約350年続く医師の家系「北條家住宅」の蔵を、世界中の有志と地域住民で共同所有し、宿泊・体験施設として再生する取り組みです。本リリースでは、わざわざ海を越えて佐渡を訪れた海外オーナーたちが、なぜ日本の地方文化財に出資したのか、その「生の声」をご紹介します。

※日本ブロックチェーン協会 理事およびISO/TC307 国内審議委員の峯荒夢より、PlanetDAOが、株式会社という法人格を利用し、出資を募るインベストメントDAOであり、これが日本で初めての試みとなることを確認。株式会社型DAOとは、DAOのリーガルラッパーとして株式会社を使用するケースを指す、当社の造語です。

■ 「消費する観光」から「共創する保全」へ：海外共同オーナーの“生の声”

今回佐渡を訪れたのは、香港、シンガポール、フィリピン、台湾などから集まった共同オーナー（出資者）たちです。彼らは単なる観光客ではなく、当事者として北條家の方や建築士による北條家の案内や野草体験ワークショップを行い、車座になって今後の建築・体験プランについて熱い議論を交わしました。

「これは投資というより、文化を守る仲間のためのお金」（Wesleyさん／香港・設計士）

佐渡は人生がスローダウンするような特別な場所です。今回の出資は、投資というよりも『文化を守っていく仲間たちと、それに使うお金』だと思っています。日本は他国のものを吸収し、独自のカルチャーに昇華させるのが非常に上手な国。世界中で色々なことが起きている今、この姿勢から世界が学ぶべきエッセンスがあると感じています。

「新築にはない、家族の“暮らしの痕跡”をそのまま残してほしい」（Vanessaさん／シンガポール）

農業と密接に関わっていた作りや、古い電化製品など、その時代ごとに家族が経験したライフスタイルが反映されているべきだと思います。自然に近い暮らしに戻りたいとき、遠い過去に行く必要はなく、私たちの親やその上の世代が経験した暮らしの痕跡を残すことが重要なのです。

「古い歴史がそのまま残っていることに感動した」（Jeffersonさん／フィリピン）

私たちの国は植民地時代の歴史により、古いものがほとんど残っていません。だからこそ、日本には古い歴史が残り、北條家を通じてそれを直に感じられたことは素晴らしい体験でした。身の回りにある野草を学び、自然の中に身を置いて『どこから何が来たのか』を感じるのがとても心地よかったです。

■ 所有者・北條家の気づき：「ありのままの価値を守りたいのは、彼らだった」

北條家 第11代当主の弟・北條 規 氏

このまま朽ちていくのを半ば諦めていた建物に、再生の光が見えました。投資家の方々と対話して驚いたのは、『ありのままの歴史の価値を大切に守っていきたい』という強い思いを、我々以上に持っていたことです。これは我々も学ばなければならないと強く気づかされました。神棚の前で、多くの方が北條家住宅の未来を真剣に語り合ってくれたことを、ご先祖さまもきっと喜んでいるのではないか──そう感じる2日間でした。

■ 北條家住宅プロジェクト 出資状況の最新情報（2026年5月時点）

本プロジェクト「北條家住宅（PlanetDAO003）」は、2025年9月11日に資金募集を開始し、現在は設計・企画フェーズに入りつつ、引き続き投資を募集しています。2026年5月時点の出資状況は以下の通りです。

- 達成率：84.3%（目標株式数に対する充足率）- 投資家の国籍内訳：世界12カ国日本22／シンガポール8／台湾8／米国5／香港5／英国3／カナダ3／ フィリピン3／タイ2／ドイツ2／エジプト1／オーストラリア1- 合計株式数：34,325株（1株1,000円／最低投資額40万円）- 投資家数：63名（個人投資家による共同所有）- 募集期間：2026年1月22日～2026年7月22日（フェーズII） ／ 株式発行日：2026年7月29日

投資対象は北條家住宅の蔵3棟（米蔵・味噌蔵・家財蔵）で、改修後は宿泊施設および体験・文化交流の場として活用される予定です。

■ PlanetDAO全体の広がり

北條家住宅は、PlanetDAOが手がける3つ目の物件です。PlanetDAO全体としては、これまでに世界23カ国から共同オーナーが集まり、日本各地の歴史的建造物の保全・活用に参画しています。2026年4月には、これらの取り組みが評価され、「Japan Tourism NFT Awards 2025」にて地域資源部門のグランプリを受賞しました。

【現在のPlanetDAO拠点】- PlanetDAO001：築170年の寺院（那智勝浦）- PlanetDAO002：竹林の森に囲まれた古民家（葉山）- PlanetDAO003：北條家住宅（本プロジェクト／資金調達中）（佐渡）- PlanetDAO004：旧寳光寺（那智勝浦）北條家住宅プロジェクトページ：https://planetdao.world/ja/properties/hojo-heritage-jp/

■株式会社Planet Labs（プラネットラボズ） 概要

設立：2023年11月

代表者：代表取締役 西村 環希

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：歴史的建造物の共同所有の仕組み提供

親会社：株式会社ガイアックス（名証ネクスト市場・コード3775）

URL：https://planetdao.world

■ 株式会社ガイアックス 概要

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/

【重要事項】

株式会社ガイアックスによる本リリースは、プロジェクトの概要を紹介することを目的としており、本プロジェクトへの勧誘を意図するものではございません。