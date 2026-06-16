【期間限定出店】仙台銘菓 「萩の月」でおなじみの菓匠三全が6/17(水)大丸札幌店ほっぺタウンに期間限定出店！

株式会社菓匠三全

仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全 (本社：仙台市青葉区)は、「菓匠三全」を2026年6月17日(水)から23日(火)まで、大丸札幌店地下１階 ほっぺタウンに期間限定出店いたします。

店舗概要

仙台銘菓「萩の月」や「伊達絵巻」など 定番の仙台銘菓をメインにラインナップ。

ずんだ茶寮からは、ずんだと国産バターの豊かな風味をお楽しみいただける「ずんだあんバター最中」が北海道初登場です。

宮城・仙台でご愛顧いただいている特別なスイーツを、札幌で味わえるこの機会にぜひ お楽しみください。

＜店舗案内＞

店舗名：菓匠三全

場所：大丸札幌店 地下一階 食料品 (ほっぺタウン) 菓子イベントスペース

期間：2026年6月17日(水)～2026年6月23日(火)

営業時間：10:00-20:00

取扱商品

【北海道初登場】ずんだ茶寮「ずんだあんバター最中」

ずんだで国産バターを包んだ豊かな味わいの餡と、最中の皮をお召し上がりの直前に合わせていただくので、最中のパリッとした食感と香ばしさをお楽しみいただける、ずんだ茶寮の人気商品です。

数量限定販売なのでお早めにどうぞ。

＜商品情報＞

内容量・税込価格：4個入 1,480円

【定番】仙台銘菓 「萩の月」

まごころをかたちに。おいしさに感謝を込めて。

萩の咲き乱れる宮城野の空にぽっかり浮かぶ名月をかたどった銘菓・萩の月。

まろやかでやさしい風味のオリジナルカスタードクリームをたっぷり使い、ふんわりとしたカステラで包みました。

＜商品情報＞

萩の月

内容量・税込価格：

5個入 1,325円

6個入 1,590円

8個入 2,120円

ずんだ茶寮「ずんだ餅」

宮城・仙台の伝統の食文化「ずんだ」。黄色く熟す前の若い大豆である枝豆には、栄養素もたっぷり。ねばりとコシのある餅は、よりすぐりのもち米を米から丁寧につきあげています。

つくりたての味わいをそのままに、冷凍状態でお届けいたします。

＜商品情報＞

ずんだ餅

内容量・税込価格：

5個入 960円

10個入 1,920円

ずんだ茶寮「仙台名物 ずんだ餅」

「ずんだ餅」を手軽に食べられるよう、ずんだ餡をお餅で包み、常温で持ち歩き可能なずんだ餅をお作りいたしました。

＜商品情報＞

仙台名物 ずんだ餅

内容量・税込価格：

8個入 1,200円

【企業概要】

社名：株式会社菓匠三全

本社所在地：宮城県仙台市青葉区大町2-14-18

主要事業：「萩の月」「ロワイヤルテラッセ」「ずんだ茶寮」をはじめとする菓子製造・販売、研究・開発

代表者：田中秀史

設立年月日：1947年10月15日

URL：http://www.sanzen.co.jp

公式X：https://x.com/kashosanzen

公式Instagram：https://www.instagram.com/kashosanzen/

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@kashosanzen