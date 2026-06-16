AI漫画・アニメ制作スタジオ「MangaNow Studio」が本格始動

株式会社IMAKAI

株式会社IMAKAI（本社：東京都渋谷区／代表取締役：大 竹 マ ニ エ ル）は、AIを活用した漫画・アニメ制作スタジオ「MangaNow Studio」を本格始動したことをお知らせします。

あわせて、スタジオ第一弾となるオリジナルIP「Tokyo Layer Project（東京レイヤ）」の制作を開始しました。

MangaNow Studioは、「AIで、漫画・アニメを次のステージへ。」をコンセプトに、AIで創造性を拡張し、物語に新たな価値を生み出す次世代の漫画・アニメ制作スタジオです。

AI漫画プラットフォーム「MangaNow」で培ってきた制作技術とノウハウをもとに、プロの漫画家・脚本家・演出家・声優・アーティストとの共創を通じて、漫画・アニメ・IP開発を一貫して手がけてまいります。

MangaNowについて

MangaNowは、文章・動画・URLなどの素材をもとに、AIが物語構成、コマ割り、作画をサポートする日本発のAI漫画プラットフォームです。

専門的な作画スキルがなくても、アイデアや情報を漫画として表現できることを特徴としており、個人クリエイターの作品制作から、企業のサービス紹介、教育コンテンツ、プロモーション漫画まで幅広く活用できます。

また、横型漫画だけでなく、スマートフォンでの閲覧に適したWebtoon形式にも対応し、漫画表現の可能性を広げています。

今回始動するMangaNow Studioは、このMangaNowで培ってきたAI漫画制作の技術とノウハウをもとに、プロのクリエイターとの共創によって、より高品質な漫画・アニメ・IP開発を行う制作スタジオです。

MangaNow Studioについて

MangaNow Studioは、AIとプロフェッショナルの共創によって、高品質な漫画・アニメ制作を実現する制作スタジオです。

漫画やアニメの制作には、企画、原作開発、キャラクター設計、世界観構築、作画、演出、翻訳・ローカライズ、プロモーションなど、数多くの工程があります。

MangaNow Studioでは、これらの工程にAIを活用することで、アイデアを素早く可視化し、制作の可能性を大きく広げます。さらに、プロのクリエイターが作品の方向性を磨き上げることで、単なる生成物ではなく、読者や視聴者の心に届く“物語”として完成させていきます。

対応領域は、オリジナル漫画制作、アニメ制作、ブランドストーリーテリング、プロモーションコミック制作、IP開発・企画、グローバル配信サポートなど多岐にわたります。

個人クリエイターの作品づくりから、企業のPR・採用広報・教育コンテンツ・商品紹介まで、漫画とアニメの力を活用した幅広い表現を支援します。

MangaNow Studioの特長

1. AI × クリエイティブによる最先端の制作体験

AIを活用することで、コンセプトアート、キャラクター案、世界観ビジュアル、絵コンテ、プロモーション素材などをスピーディーに展開できます。

制作初期のアイデア出しから完成イメージの共有までを効率化し、より多くの可能性を検討できる制作環境を提供します。

2. プロフェッショナルとの共創スタジオ

AIだけでは届かない表現の深みや、作品としての完成度を高めるために、プロの漫画家・脚本家・演出家・声優・アーティストと連携します。

人間の感性とAIの生成力を組み合わせることで、スピードと品質の両立を目指します。

3. 多言語・グローバル展開に対応

MangaNow Studioは、多言語での制作・ローカライズにも対応し、作品を世界の読者へ届けるための展開を支援します。

漫画・アニメを日本国内だけでなく、海外市場へ広げることを見据えたIP開発を行います。

4. 出版・プロモーションまで一貫支援

作品を制作して終わりではなく、出版、プロモーション、SNS展開、ブランド活用まで一貫して支援します。

企業やクリエイターが持つアイデアを、より多くの人に届くコンテンツへと育てていきます。

5. IP開発・企画に対応

MangaNow Studioでは、単発の漫画制作だけでなく、キャラクター、世界観、ストーリー、ビジュアルトーンを含めたIP開発にも対応します。

漫画、アニメ、ゲーム、グッズ、SNS展開など、複数のメディア展開を見据えた企画設計を行い、長く愛される作品づくりを目指します。

第一弾オリジナルIP「Tokyo Layer Project（東京レイヤ）」「この街の未来は、俺たちが書き換える。」

「Tokyo Layer Project（東京レイヤ）」は、近未来の東京を舞台にしたサイバーパンクSFアクションです。

物語の舞台は、現実世界の上に巨大な情報システム“レイヤ”が重なった近未来の東京。都市の景色、記憶、経済、そして人々の人生までもがデータによって制御される世界で、若者たちは自分たちの未来を取り戻すために立ち上がります。

ネオンが輝く都市、和のモチーフ、デジタル化された街並み、そして“現実を書き換える”というテーマを軸に、漫画・アニメ・ゲーム・グッズなど複数の展開を見据えたIPとして開発を進めています。

本プロジェクトでは、キービジュアル、キャラクター設定、世界観バイブル、コンセプトアートなどをトータルで設計。AIによるビジュアルアイデアの量産と、プロのアートディレクションを組み合わせることで、独自の世界観づくりに取り組んでいます。

現在、漫画版およびアニメーション展開に向けた制作を進行中です。

「Tokyo Layer Project（東京レイヤ）」概要

- 作品名：Tokyo Layer Project（東京レイヤ）- ジャンル：SF・サイバーパンクアクション- 舞台：近未来の東京- テーマ：現実とデータ、都市、若者たちの反逆、未来の再構築- 担当範囲：IP企画、世界観設計、キャラクター設計、コンセプトアート、漫画・アニメ制作- 制作状況：2026年より制作中- 公開予定時期・媒体：今後発表予定

代表コメント

AIの進化によって、漫画やアニメの制作は大きな転換点を迎えています。MangaNow Studioでは、AIの力を活用しながらも、最後に人の心を動かすのは“物語”と“感情”であるという考えを大切にしています。

第一弾となる「Tokyo Layer Project（東京レイヤ）」は、AI時代の東京を舞台に、若者たちが未来を書き換えていく物語です。この作品を皮切りに、日本発の新しいIPを世界へ届けていきたいと考えています。

今後の展開

MangaNow Studioでは、「Tokyo Layer Project（東京レイヤ）」の制作を進めるとともに、今後もAIを活用したオリジナルIPの開発を継続していきます。

また、企業・ブランド向けには、漫画やアニメを活用したPR、採用広報、教育コンテンツ、商品紹介、SNS向けショート動画、グローバル展開支援など、幅広い制作サービスを提供していく予定です。

AIとプロクリエイターの共創によって、アイデアを“世界に届く物語”へと育ててまいります。

会社概要

- 商号：株式会社IMAKAI / IMAKAI Inc.- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C- 代表者：代表取締役 大竹マニエル- 設立：2023年1月6日- 資本金：2,000,000円- 事業内容：AIを活用したウェブサービスの企画・開発・運営、AI関連メディア運営、法人向けAI活用支援、漫画・アニメ制作、IP開発



株式会社IMAKAI：https://imakai.co.jp/

MangaNow Studio：https://studio.manganow.ai/

MangaNow：https://manganow.ai/