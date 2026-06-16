デル・テクノロジーズ、パワフルかつ携帯性に優れたモバイルワークステーションDell Pro Precision 5 14S、Dell Pro Precision 5 16Sと複数の周辺機器を販売開始

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、パワフルかつ携帯性に優れたモバイルワークステーション「Dell Pro Precision 5 14S」、「Dell Pro Precision 5 16S」および「Dell Pro 7充電式コンパクト キーボードとマウス - KM746 - 日本語」、「Dell Pro Premium 4Kウェブカメラ - WB726」など4つの周辺機器を販売開始しました。

あなたの能力を高める「Dell Pro Precision 5 14S」、「Dell Pro Precision 5 16S」

このパワフルかつ携帯性に優れたモバイルワークステーションで、可能性を最大限に引き出しましょう。

- アルミニウム製カバーで軽量ながら堅牢な質感を実現。- インテル(R) Arc Pro グラフィックスと最大50 TOPS NPUを搭載したインテル(R) Core(TM) Ultra H-Series vPro プロセッサーで生産性を向上。- 最大2TBのPCle Gen 5 SSDストレージでプロジェクトをローカルに保存。- 長時間持続するバッテリー。- Wi-Fi 7 R2、Bluetooth、WWANオプションで接続を維持。- 最大64GBの8533MT/sメモリーにより、複数のアプリケーションをスムーズに実行。- アスペクト比16:10、最大QHD+、120Hz、500ニットの平面ディスプレイを搭載した薄型デザイン。

パフォーマンスとレジリエンスを向上させる連携テクノロジー

中央処理装置(CPU)、グラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)、ニューラル プロセッシング ユニット(NPU)には、それぞれ異なる主要機能がありますが、これらはすべて、ユーザーの能力をさらに高めるよう設計されています。さらに、インテル(R) Thread Director が、トラフィックを適切なテクノロジーに効果的に振り分けます。たとえば、ある時点でGPUに過度な負荷がかかっている場合、ワークロードの一部はNPUに移され、より効率的に処理されます。

- CPU―高速応答：インテル(R) Core(TM) Ultra 9 H-Seriesプロセッサーまで搭載可能で、一般的なタスクと連続した操作を処理。- GPU―高スループット：グラフィックスの並列処理に優れたインテル(R) Arc Pro B390まで搭載可能なオンボード パフォーマンス グラフィックス。- NPU―効率的な電力制御：最大50 TOPSの統合NPUにより、ニューラル ネットワーク推論に重点を置き、AIとMLのタスクを高速化。

CopilotとWindows 11 Proでビジネスの成功を加速：業界トップクラスのAI。強力なサイバーセキュリティ。ビジネス向けの設計。

Windows 11 ProでAIを活用したマルチタスク処理を体得し、新しい働き方を実現しましょう。Copilot in Windowsなどの機能により、適切な回答を得て、スキルを高め、ワークフローを簡単に最適化できます。Windows 11 Proを搭載したデル・テクノロジーズのパソコンには、最新のセキュリティとAIの進歩が、パソコンに便利な形で備わっています。今すぐAIで強化された効率性、パフォーマンス、セキュリティのメリットを手に入れ、将来の新たな課題に挑戦するためのイノベーションを実現しましょう。

体験を向上

- 最大QHD+ 16:10、120Hz、500ニット、低ブルーライト ディスプレイにより、鮮明でクリアな表示を実現。- 最大8MPのIRカメラによる優れたコラボレーション機能とセキュリティ機能。- 効率的に動作し、暗い作業環境に最適なMini LEDバックライト キーボード。- 最大Wi-Fi 7 R2、Bluetooth 6.0、WWAN 4G/5Gで接続を維持。- 簡単に操作できる大型タッチパッド。- 最大3セル70 Whのバッテリーでモバイル性を維持。

スタイリッシュでモダンなデザイン

堅牢なアルミニウム製カバー、薄型パネル、スリム ベゼルを備え、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現しています。

- 最小重量―「Dell Pro Precision 5 14S」：1.42 kg、「Dell Pro Precision 5 16S」1.90kg

確認済みの信頼性

デル・テクノロジーズのワークステーションは、その信頼性においてIT導入決定者およびエンド ユーザーから10点満点の評価を獲得しています。

- ISV認定：ユーザーがアプリケーションが意図したとおりに実行されることを信頼できるよう、世界中のソフトウェア ベンダーと提携して業界のソフトウェア アプリケーションをテストして認定し、究極のパフォーマンスと信頼性を確保。ワークステーション購入者の85%が、製品開発にはISV認定が不可欠であると考慮。- MIL-STD試験実施済み：日常的な使用による一般的な磨耗や損傷に耐えられるように、MIL-STD 810H規格で厳格なテストを再度実施。

移動しやすさを追求した設計。すぐに作業開始。

作業要件に合わせてモニターや周辺機器、ソフトウェアの幅広いエコシステムを利用することで、生産性をさらに向上できます。

循環性に配慮した設計：妥協のない耐久性でパフォーマンスをサポート

耐久性に優れ修理が容易なモジュラー型USB-Cポートを搭載。さらに、この製品と梱包材には再生素材が含まれています。

- 素材のイノベーション：製品全体に、ポストコンシューマー再生プラスチック、バイオ系プラスチック、再生オーシャンバウンド プラスチック、再生マグネシウム、再生アルミニウム、低炭素排出アルミニウム、再生スチール、再生ガラス、再生コバルトなど、再生素材を使用。出荷時の梱包材は最大100%の再生素材または再生可能な素材を使用。- さまざまな環境基準に適合：ENERGY STARの認証を取得し、Climate+に対応したEPEAT Goldに登録され、TCO Certifiedの認証も取得。これらにより、エネルギー使用と修理に関するクラス最高の基準に適合。- モジュラー型で保守性を考慮した設計：保守を効率化するよう設計され、USB-Cポート、メインボード、ユーザーが交換可能なバッテリー等のモジュラー型コンポーネントが特長。これらのイノベーションにより修理がシンプルになり、不要なタッチポイントが削減され、電子廃棄物を最小限に抑制。- 責任を持って破棄し、ビジネスの変革を推進：IT資産の安全で責任ある廃棄により、古いIT機器を初期費用削減やキャッシュ バックにつなげて、シームレスにアップグレード可能。

エンタープライズ クラスのセキュリティ機能

先進のテクノロジーを搭載した、最高レベルの安全性と管理性を誇るビジネス向けパソコン。

- 安全なサインイン：IRカメラおよびWindows Helloおよび指紋認証リーダー（オプション）。- 量子対応：BIOSセキュリティにより、暗号化の脅威からパソコンの保護を強化。- 認証情報を安全に保存：（FIPS 140-3レベル3認定セキュリティ チップ内で）認証情報をマルウェアから隠すControlVault 3+。- 保護の強化：強化されたオーディオと接触型/非接触型スマート カード リーダー（オプション）。- ソフトウェアの階層型保護：Dellのパートナー エコシステムは、検出から対応まで高度な脅威からの保護を提供。

ITをシンプルに

当社は、最高レベルの安全性と管理性を誇るビジネス向けパソコンを提供し、最新のライフサイクル サービスとソリューションにより、IT管理を容易にします。

- Dell Security：Dell Trusted Workspaceで攻撃対象領域を狭め、サイバー レジリエンスを強化。サプライ チェーン セキュリティと、他にはないBIOSレベルの改ざん検出でデバイスの信頼を維持すると同時に、パートナー提供のソフトウェアでエンドポイント、ネットワーク、クラウドを高度な脅威から保護。- Dell Management：Microsoft Intuneと連携したDell管理ポータルから、クラウド経由でパソコンを管理可能。- Dell APEX PC as a Service：パソコン、周辺機器、ソフトウェア、サービスを含めることができる完全にカスタマイズ可能な月次サブスクリプション。先行投資は不要。APEX PC as a Serviceをご利用になると、最新のパソコンに簡単に更新して、シームレスな導入、保護、管理が可能になり、サポートや使用停止の支援を受けることが可能。

「Dell Pro 7充電式コンパクト キーボードとマウス - KM746 - 日本語」

コンパクトなキーボードとマウスのセットで、シームレスな生産性を実現。静音動作、アダプティブ スクロール、スーパーキャパシター テクノロジーを採用しており、わずか5秒の充電で1日中使用することができます。

- コンパクトで軽量：この世界最軽量のスーパーキャパシター充電式マウスなら、手軽に持ち運んで自在に操作。スペースが限られている場所でコンパクトなキーボードと一緒に使うのに最適。- 静かなパフォーマンス：静音マウスで気を散らすものを最小限に抑え、集中力を向上。- スムーズで疲れにくい打鍵：このスタイリッシュなキーボードは薄型のシザー式キーを採用しているため、スムーズかつ静かに入力可能。- 手のひらのサポートと操作性が向上：快適さを追求してデザイン。前面に傾斜を付け、全体的にさらに丸みを与え、側面にはしっかりと握れるように表面加工を施してさらに快適に、コントロールしやすくするとともに、マウス フィートの素材をアップグレードしてさらにスムーズに。- 生産性を簡単に向上―アダプティブ スクロールとサイレント スクロール：スクロール ホイールは直感的に、ユーザーの操作スピードに適応して動作。ナビゲーションを制御したいときの精細な動きと、長いドキュメントを読むときの高速スクロールとの切り替えも簡単。サイド ボタンを押すだけで、水平スクロールに簡単に切り替えることが可能。

「Dell Pro 5マウス - MS526」

快適性を追求した設計の左右対称マウス。最大6000 DPI、より滑らかな動き、業界トップクラスのバッテリー持続時間を備えています。

- 快適性を追求した設計- - 手のひらのサポートと握りやすさを強化：最適な角度と形状を備え、より自然な握り方と1日中快適な使用を実現する、考え抜かれた設計の左右対称マウス。- - より滑らかな動き：新しいソール素材により、ほぼすべての表面において滑らかなマウスの動きを実現し、ストレスを軽減して操作を快適に。- 生産性の最大化と信頼性の向上- - 電力パフォーマンスの向上：業界をリードする最大48か月のバッテリー持続時間により、生産性をより長く維持。- - 正確なトラッキング機能、優れた制御：最大6000 DPIまで調整可能なカーソル速度により、精度と制御性が向上し、あらゆるニーズに対応。- - カスタマイズで効率アップ：ユーザーのワークフローに合うよう、設定可能なスクロール ホイールにカスタム アクションを割り当てることが可能。

「Dell Pro 7充電式コンパクト マウス - MS746」

静音操作、アダプティブ スクロール、スーパーキャパシター テクノロジーを備えた世界最軽量の非リチウムイオン充電式マウス。わずか5秒の充電で1日中使用できます。

- コンパクトな設計。快適さを追求。- - コンパクトで軽量：この世界最軽量の非リチウムイオン充電式マウスなら、手軽に持ち運んで自在に操作。ノートパソコンのお供に最適。- - 静かなパフォーマンス：静音マウスで気を散らすものを最小限に抑え、集中力を向上。- - 手のひらのサポートと操作性が向上：快適さを追求してデザイン。前面に傾斜を付け、全体的にさらに丸みを与え、側面にはしっかりと握れるように表面加工を施してきわめて快適に、コントロールしやすくするとともに、マウス フィートの素材をアップグレードしてさらにスムーズに。

「Dell Pro 5 有線指紋認証ESSマウス- MS526C」 ※近日発売予定

パスワード不要の安全なワンタッチ認証を、Windows Hello対応のESS指紋マウスで実現します。

- ESS（強化されたサインイン セキュリティ）：ESS対応のWindows Hello指紋センサーでデータを安全に保護し、生体認証による保護をさらに強化。新しいクラスのCopilot+ PC向けに設計されたESSは、検証済みのユーザーのみが高度なAI機能にアクセスできるようにし、堅牢なセキュリティと最先端のパフォーマンスを両立。- 安全な生体認証：高度な生体認証を提供する統合型指紋センサーにより、複雑なパスワードが不要に。これにより、FIDO 2.0に対応しており、フィッシングのリスクを大幅に軽減しながら、より迅速で簡単なサインインを実現。

「Dell Pro 7 Webカメラ 4K- WB726」 ※近日発売予定

4K UHD解像度、60fps、大型Sony STARVIS(TM)センサーを備え、光や色を幅広く捉えて鮮明な映像を実現します。

- スマート デジタル オーバーラップ ハイ ダイナミック レンジ(DOL-HDR)、スマート自動露出、スマート自動ホワイト バランス(AWB)の3つの高度なスマート機能を組み合わせることで、あらゆる照明環境で幅広い光や色を捉えた鮮明なビデオ表示を実現。- Microsoft TeamsとZoomの認定を取得しているため、主要なコラボレーション プラットフォームとシームレスに互換性があり、安全なコラボレーションをサポート。

「Dell Pro 5 Webカメラ 2K - WB526」

プロフェッショナルなワークフロー向けに設計された2K QHD Webカメラ。主要なプラットフォームで、クリアなビジュアル、安全な機能、シームレスなコラボレーションを提供します。

- ソニー製センサーを搭載した2K QHD解像度により、統合された高度な画像体験と、正確な露出調整からバランスの取れた照明、自然な色調整まで、これらの機能はシームレスに連携して、あらゆる環境で常に最高の画質を実現。- Microsoft TeamsとZoomの認定を取得しているため、主要なコラボレーション プラットフォームとシームレスに互換性があり、安全なコラボレーションをサポート。

製品ページ

- 「Dell Pro Precision 5 14S(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-pro-precision-5%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-14s%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-pro-precision-pw514260-laptop/xcto_pw514260_apac)」- 「Dell Pro Precision 5 16S(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/dell-pro-precision-5%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-16s%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/spd/dell-pro-precision-pw516260-laptop/xcto_pw516260_apac)」- 「Dell Pro 7充電式コンパクト キーボードとマウス - KM746 - 日本語(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-pro-7%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9-km746-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/apd/580-bdqd/pc%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8)」- 「Dell Pro 5マウス - MS526(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-pro-5%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9-ms526/apd/570-bblq/pc%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8?_gl=1*cho54c*_up*MQ..*_gs*MQ..)」- 「Dell Pro 7充電式コンパクト マウス - MS746(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-pro-7%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88-%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9-ms746/apd/570-bbmx/pc%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8?_gl=1*1d2gsu7*_up*MQ..*_gs*MQ..)」- 「Dell Pro Premium Webカメラ 4K - WB726」 ※近日発売予定。製品ページは発売に合わせて開設されます。- 「Dell Pro 5 Webカメラ 2K - WB526(https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell-pro-5-web%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-2k-wb526/apd/722-bbcq/pc%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8)」- 「Dell Pro 5 有線指紋認証ESSマウス- MS526C」 ※現時点では、Dell Pro 5 Microのバンドル版(https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/dell-pro-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD-%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97/spd/dell-pro-qcm1250-micro?gacd=10024023-1240-6164316-274243751-0&dgc=ST&SA360CID=21163408291&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=21163408291&gbraid=0AAAAAD3e9dkTM4kPvqgYtZwbloOmAjoeb&gclid=EAIaIQobChMI6rGp6ImIlQMVacxMAh3UwBM1EAAYASAAEgL_BfD_BwE)のみの提供。後日、製品ページが開設されます。

※販売価格やスペック等の詳細については、製品ページをご参照ください。

■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています 。



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