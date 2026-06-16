Dokie.ai、ビジネス向けプレゼン資料を生成する新しい「AI slides generator」を公開

Muyan Technology (HK) Limited

Dokie.aiは、Muyan Technology (HK) Limitedの製品として同社より提供されています。

Dokie.ai(https://dokie.ai/ja)は、ビジネスシーンでそのまま使いやすいプレゼン資料を生成できる新しい AI slides generator を公開しました。新機能は、ユーザーのアイデアやメモ、文書、URLなどの情報をもとに、内容の流れを整理し、構造化されたPPT資料として出力することを目的としています。

近年、AIによる資料作成ツールは増えていますが、多くのユーザーにとって課題となるのは、「見た目はきれいでも、実際の会議や提案で使うには構成を大きく直す必要がある」という点です。Dokie.aiはこの課題に着目し、単にスライドを自動生成するだけではなく、ビジネスで伝わる構成、読みやすい情報整理、内容に合わせたデザインを重視したAIプレゼンテーション作成体験を提供します。

新しいAI slides generatorでは、企画書、営業資料、マーケティングレポート、社内共有資料、クライアント向け提案資料など、幅広い業務シーンに対応します。ユーザーは伝えたい内容を入力するだけで、AIが情報を整理し、論理的な流れを持つスライド構成を生成します。これにより、白紙の状態から資料を作り始める負担を減らし、アイデアをより短時間で business-ready なPPTへ変換できます。

Dokie.aiが目指すのは、「AIが作ったデモ用スライド」ではなく、「実際の仕事で使えるプレゼン資料」です。生成された資料は、ビジネス文書として自然に読める構成を重視しており、会議、商談、報告、提案などの場面で活用しやすい形に整えられます。また、PowerPoint形式での出力にも対応しているため、作成後に社内テンプレートやブランドルールに合わせて編集することも可能です。

Dokie.aiの担当者は次のように述べています。

「多くのビジネスパーソンにとって、プレゼン資料作成は時間がかかる一方で、仕事の成果を伝えるうえで欠かせない業務です。Dokie.aiは、ユーザーの考えを構造化し、説得力のあるスライドとして表現するためのAIパートナーを目指しています。今回公開したAI slides generatorにより、より多くの人が自分のアイデアをわかりやすく、実用的なビジネス資料として形にできるようになります。」

Dokie.aiは今後も、AIによるプレゼン資料作成体験を継続的に改善し、ビジネスパーソン、マーケター、営業担当者、コンサルタント、起業家、チームリーダーなど、日常的に資料作成を行うユーザーの生産性向上を支援していきます。

Dokie.aiについて

Dokie.aiは、AIを活用してプレゼン資料作成を効率化するAI presentation makerです。ユーザーのアイデア、テキスト、文書、URLなどをもとに、構造化されたスライドを生成し、ビジネスシーンで使いやすいプレゼン資料作成をサポートします。企画書、営業資料、社内報告書、マーケティング資料、提案書など、幅広い用途に対応しています。