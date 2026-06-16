野球eスポーツの世界大会を大幅刷新『eBaseball(TM): PRO SPIRIT』による新たな大会が開幕

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）と世界野球ソフトボール連盟（World Baseball Softball Confederation、以下、WBSC）は、2018年から締結しているパートナーシップを継続し、eスポーツを通じた野球ファン層の拡大に向けた取り組みをさらに強化していくことをお知らせします。

当社は、これまで『WBSC eBASEBALL(TM)パワフルプロ野球』の提供や「WBSC eBASEBALL(TM) Series」の開催など、WBSCとのパートナーシップを通じて、野球の魅力をより多くの方に届けるとともに、リアルスポーツとデジタルの融合による新たな体験価値の創出に取り組んできました。

このたびKONAMIは、WBSCとともに、野球文化のさらなる普及と発展を目的として、『eBaseball(TM): PRO SPIRIT』を公式競技タイトルとする新たな世界大会「WBSC eBaseball(TM) Series 2026」の開催に合意しました。

今回競技タイトルとなる『eBaseball(TM): PRO SPIRIT』は、2026年3月より配信を開始した新タイトルです。これまで競技タイトルとして採用されていた『WBSC eBaseball(TM): パワフルプロ野球』（62か国・地域）と比べ、本タイトルは約200か国・地域へと配信規模を3倍以上に拡大しています。加えて、基本プレー無料で提供することで、より多くのプレーヤーが参加できる環境を実現しています。 これらの特長が評価され、グローバル規模での競技展開に適したタイトルとして採用されました。

また、WBSCは、eスポーツを通じたコミュニティの活性化を推進するため、各地で開催される既存および新規の大会など、あらゆる規模の大会主催者がWBSC公認大会を開催できるシステムを提供します。

こうした新たなシステムと競技タイトルにより生まれ変わる「WBSC eBaseball(TM) Series 2026」は、2026年7月の開幕を予定しています。本大会の詳細は、以下公式サイト等で随時ご案内しますので、続報をお待ちください。

https://www.challengermode.com/s/WBSC

コナミデジタルエンタテインメントは、これからもWBSCとの取り組みを通じて、リアルスポーツとデジタルの融合による新たな体験価値をお届けしていきます。

【eBaseball(TM): PRO SPIRITとは】

対戦の面白さを磨いた「プロ野球スピリッツ」シリーズ新タイトルです。次世代の野球エンジン「eBaseball(TM) Engine」を搭載。eBaseball(TM) Engineは、選手たちの多彩なモーションだけでなく、立体音響で表現された臨場感あふれるサウンドや滑らかな実況を演出し、さらなる没入感を生み出します。

公式HP：https://www.konami.com/games/pro-spirit/jp/ja/

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

【コナミデジタルエンタテインメントの野球コンテンツについて】

「パワフルプロ野球」シリーズは1994年に家庭用ゲームとして誕生して以来、30年以上にわたり楽しまれてきた、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲームです。家庭用ゲームのシリーズ累計販売本数は2,630万本(2026年3月末時点)を超え、モバイルゲームの累計ダウンロード数は5,300万ダウンロード(2025年11月時点)を超えています。リアル版プロ野球ゲームである「プロ野球スピリッツ」シリーズは、2004年に家庭用ゲーム第1作『プロ野球スピリッツ2004』を発売して以来、20年以上にわたり多くのプロ野球ファンの皆様に親しまれてきました。さらに2015年からは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の配信を開始し、累計ダウンロード数は7,200万（2026年4月時点）を突破しています。また2024年10月には、MLB公式モバイルゲームである『eBaseball(TM): MLB PRO SPIRIT』を配信開始しました。