レスポートサックと韓国ファッションブランドコラボ企画が始動！第一弾は“Rest&Recreation(レスト&レクリエーション)”

株式会社 レスポートサック ジャパンLeSportsac×Rest&Recreation

ニューヨーク発ブランドLeSportsac(レスポートサック)は、2026年夏より韓国ファッションブランドとのコラボレーションプロジェクトをスタートします。本プロジェクトでは、ニューヨークで培ってきたLeSportsacのブランドDNAと、韓国ファッションシーンを彩るブランドそれぞれの感性を融合したコレクションを展開していきます。コラボ第一弾は、独自のユースカルチャーとトレンド感を落とし込んだプロダクトがアジアを中心に支持を集めているソウル発のブランド「Rest&Recreation（レスト&レクリエーション）」。

“Between Here & Away（ここ、そして離れた場所の間で）”というテーマを掲げ、日常から旅までを軽やかにつなぐデイリートラベルコレクションを展開。軽いバッグにイヤホンやサングラスだけで、いつでも出発できる、旅と日常のシームレスなライフスタイルを提案します。

〈スタイルラインナップ〉

Backpack

Backpack２色展開 左：ピンク、右：ブラック

RR × LS BACKPACK H25×W25×D12cm \28,600

コンパクトで洗練されたデザインが魅力のバックパック。すっきりとしたシルエットながら、フロント部分に２つのファスナーポケットを備え、カードケースやイヤホンなど、すぐに取り出したいアイテムを整理して収納できる機能的な設計です。フラップ付きのメインコンパートメントはしっかりとした容量があり、デイリーに必要な荷物をすっきり収納可能。背負いやすい軽量設計で、旅行やお出かけなど幅広いシーンで活躍します。

Crossbody Bag

Crossbody Bag２色展開 左：ブラック、右：ブルー

RR × LS POCKET CROSSBODY BAG H18×W24×D10cm \25,850

フロント部分に３つのポケットを備え、小物を整理して収納できる機能的なデザインのクロスボディバッグ。ショルダーストラップを伸ばして斜め掛けや、トップハンドルで手持ちもできる2WAY仕様。シーンに合わせた持ち方が可能です。メイン収納はフラップ付きでしっかりとした収納力を確保し、財布やポーチなどのお出かけの必需品をすっきり収納可能。

Belt Bag

Beltbag２色展開 左：ブラック、右：ブルー

RR × LS SLING BELT BAG H16×W26×D5cm \15,400

コンパクトながら高い収納力を備えたスリングベルトバッグ。フロント部分には３つのファスナーポケットを配置し、カードケースやイヤホンなどの小物を整理して収納でき、必要なものをすぐに取り出せる実用的なデザイン。身体にフィットするカーブした形状と調節可能なストラップにより、ベルトバッグとしてはもちろん、クロスボディバッグとしても快適に使用できます。

Travel Pouch

Travel Pouch3色展開 左：ブルー、中央：ピンク、右：ブラック

RR × LS TRAVEL POUCH H12×W22×D12cm \14,300

トラベルや出張シーンで活躍する、大きめサイズのトラベルポーチ。しっかりとしたマチ付きのボックス型フォルムで、コスメやアメニティ、ガジェットなどをすっきり収納できます。収納スペースが2か所に分かれているので仕分けがしやすいのもポイント。トラベルシーンはもちろん、ジムや日常のポーチとしても使いやすい万能アイテムです。

Cosmetic Pouch

Cosmetic Pouch3色展開 左下：ブラック、中央：ピンク、右下：ブルー

RR × LS 3 ZIP COSMETIC POUCH H13×W16cm \6,160

マチ無しでスリムなフォルムが特徴のフラットポーチ。3つのファスナーポケットを備え、コスメやガジェット、小物などを用途別に収納可能。一番下のポケットには中身がひと目で確認できるメッシュポケットを採用。細かなアイテムも見つけやすく取り出しやすい仕様で、実用性を高めています。

スペシャル ノベルティ

お買い上げノベルティ

LeSportsac×Rest＆Recreationコレクションを、レスポートサック店舗・公式オンラインストアにて\20,000（税込）以上お買い上げの方へ先着でトラベルネームタグをプレゼント。

＊なくなり次第終了となります。

＊公式オンラインストアでは色はランダムとなります。

＜コレクション概要＞

LeSportsac × Rest&Recreation

発売日：2026年6月17日(水) 10:00

＜コレクション特集ページ＞

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/randr/

＜商品ラインナップ＞すべて税込み価格

RR × LS BACKPACK H25×W25×D12cm \28,600

RR × LS POCKET CROSSBODY BAG H18×W24×D10cm \25,850

RR × LS SLING BELT BAG H16×W26×D5cm \15,400

RR × LS TRAVEL POUCH H12×W22×D12cm \14,300

RR × LS 3 ZIP COSMETIC POUCH H13×W16cm \6,160

＜カラー展開＞

ピンク、ブルー、ブラック

＜販売店舗＞

・全国レスポートサックストア(一部店舗限定展開。販売店舗は特集ページからご確認いただけます)

・レスポートサック公式オンラインストア( https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/randr/ )

・その他オンラインストア

●LeSportsac（レスポートサック）について

N.Y.発のライフスタイルブランド。創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、リップストップナイロン製のバッグが生まれました。以来「形は機能に従う」という哲学に基づき、軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。

●Rest&Recreation（レスト&レクリエーション）について

2022年2月22日にソウルで設立されたユニセックスのカジュアルファッションブランド。その名前が表すように、「Rest（休息）」と「Recreation（レクリエーション）」というコンセプトを掲げ、快適さとスタイルを両立するファッションを提案しています。素材とデザインの両面で心地よさを取り入れながらも、男女問わず楽しめるカジュアルウェアを再解釈。独自のユースカルチャーとトレンド感を落とし込んだプロダクトが、アジアを中心に支持を集めています。