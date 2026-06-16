第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)eスポーツ競技スケジュール決定のお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、9月19日（土）に開幕する第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)について、すべてのeスポーツ種目の競技スケジュールが決定したことをお知らせします。

愛知・名古屋アジア大会は、アジア地域45の国と地域が参加するアジア最大級のスポーツ競技大会です。同大会において正式なメダル種目として実施されるeスポーツは、9月23日（水・祝）から10月2日（金）の10日間にわたって、11種目13タイトルの競技が行われます。eスポーツのメイン会場となるAichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 展示ホールDにて実施される各種目の競技スケジュールは、以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/217_1_217e067c742e94257391adcfc3e1ad71.jpg?v=202606160551 ]

本大会に出場予定の日本代表候補選手など、愛知・名古屋アジア大会のeスポーツ競技に関連する情報は、JESUの特設ページにてとりまとめています。

https://jesu.or.jp/ag2026/

また、愛知・名古屋アジア大会の観戦チケットは、こちらの公式チケット販売サイトにて6月30日(火) 17:00～販売予定です。詳細はリンク先にてご確認ください。

第 20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)公式チケットインフォメーション

https://lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org/index.html

ぜひ会場へお越しいただき、日本代表へ熱い声援を送って頂くとともに、アジア最高レベルの競技をライブで観戦して頂ければと思います。

JESUは、愛知・名古屋アジア大会において選手の競技力を最大限に発揮するため、国際強化試合のほかにも、アスリートとしての意識向上を目的とするインテグリティ研修の実施や、日本スポーツ振興センター（JSC）ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）における強化合宿など、さまざまな手法で選手強化に取り組んでいきます。

JESUは今後も、アジア競技大会をはじめとする国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、第20回アジア競技大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、競技力の向上に努めていきます。

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）