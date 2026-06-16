Vライバー事務所 「REALISER(レアリゼ)」が2026年5月のVライバー のマンスリーランキングを発表！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352331/images/bodyimage1】
顔出しナシのライブ配信アプリ「REALITY（リアリティ）」で活躍する公認Vライバー事務所「REALISER -レアリゼ- 」が2026年5月のマンスリーランキングを発表致します！入賞したVライバーの皆様、おめでとうございます！
■総合スコア 上位5名
松浦陽春
https://x.com/enkakuzi_ALC40
春鳥永久
https://twitter.com/Towa_Harudori
牡蠣原カイ
https://x.com/kakihara_999
仮染深夜
https://x.com/uUbO7d5eVr37611
春木 秀介
https://x.com/haruki_syu
■配信時間 上位5名
松浦陽春
https://x.com/enkakuzi_ALC40
春鳥永久
https://twitter.com/Towa_Harudori
はるちっぷ
https://x.com/harutippu00
春木 秀介
https://x.com/haruki_syu
飴雨あめ
https://x.com/amesame_ame
ひきつづきREALISER(RALITY)Vライバー及びファンスターを応援よろしくお願い致します。
また、REALISER(REALITY)Vライバー オーディションを継続的に開催しています。
一緒に人気Vライバーを目指したい人は、よかったら応募くださいませ。
こちらから公式LINEを登録し、応募くださいませ！https://lin.ee/W4wElSa
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352331/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ファンスター
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■総合スコア 上位5名
松浦陽春
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春鳥永久
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牡蠣原カイ
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仮染深夜
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春木 秀介
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■配信時間 上位5名
松浦陽春
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春鳥永久
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はるちっぷ
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春木 秀介
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飴雨あめ
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