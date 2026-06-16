MINIX、AMD RyzenTM AI Max+ 395搭載 高性能AIミニワークステーション「ER939-AI Pro」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、AMD RyzenTM AI Max+ 395搭載、省スペース化を含めクリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮する高性能AIミニワークステーションMINIX ER939-AI Proを2026年6月下旬以降より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて順次発売いたします。
◆MINIX ER939-AI Pro
MINIX ER939-AI Proは、AMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載した高性能AIミニワークステーションです。16コア32スレッド、最大5.1 GHz動作の高性能CPUと128 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。2Lのコンパクト設計と優れた携行性を両立しながら、ワークステーションクラスの性能をどこへでも設置することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352268/images/bodyimage1】
◆MINIX ER939-AI Pro製品特徴
・AMD RyzenTM AI Max+ 395
極めて高いAI処理能力を誇るAMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載し、最大で50 TOPS（総合126 TOPS）のNPU性能によりローカル環境でのAI処理はもちろん、16コア32スレッド最大5.1 GHz動作による強力なCPUパフォーマンスであらゆる用途に高い生産性を発揮します。
・LPDDR5X 8000 MHz 128 GBメモリ、2 TBの大容量NVMe SSD搭載
超高速なLPDDR5X 8000 MHzのメモリを128 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、AMD RyzenTM AI Max+ 395の高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。また、PCIe 4.0×4対応のNVMe SSDを2 TB標準搭載し、大規模なAIモデルや映像・クリエイティブデータも余裕をもって管理できます。高速ストレージにより、システム全体のレスポンスと作業効率を高い水準で維持します。
・デュアル10G LANによる超高速有線接続
10ギガビットイーサネット対応のLANポートを2基搭載し、大容量データの高速転送やネットワーク冗長化など、プロフェッショナルな有線ネットワーク環境を構築できます。Wi-Fi 7およびBluetooth 5.4にも対応し、有線・無線を問わず最高水準の接続性を提供します。
・最大4画面表示に対応
HDMI 2.1 FRLとDisplayPort 1.4、2つのUSB4端子を組み合わせて4画面での大規模マルチモニター環境を構築できます。大画面高解像度環境で高度なクリエイティブ用途でも高い生産性を発揮します。
・Windows 11 Pro搭載
ビジネス・プロフェッショナル用途に適したWindows 11 Proを標準搭載し、セキュリティや管理機能など、エンタープライズ環境での運用に求められる機能を標準で利用できます。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
前後合わせて2ポートのUSB4端子に加え、USB 3.2 Gen2端子を3ポート搭載し、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。SDカードスロットも搭載し、写真データの管理やデータ移行などもスムーズに行うことが可能です。
【発売詳細】
◆型番
ER939-AI Pro-128/2T-W11Pro(395)
◆発売日
2026年6月下旬以降
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minix-er939-ai-pro/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/MINIX-ER939-AI-Pro.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆MINIX ER939-AI Pro
MINIX ER939-AI Proは、AMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載した高性能AIミニワークステーションです。16コア32スレッド、最大5.1 GHz動作の高性能CPUと128 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。2Lのコンパクト設計と優れた携行性を両立しながら、ワークステーションクラスの性能をどこへでも設置することができます。
◆MINIX ER939-AI Pro製品特徴
・AMD RyzenTM AI Max+ 395
極めて高いAI処理能力を誇るAMD RyzenTM AI Max+ 395を搭載し、最大で50 TOPS（総合126 TOPS）のNPU性能によりローカル環境でのAI処理はもちろん、16コア32スレッド最大5.1 GHz動作による強力なCPUパフォーマンスであらゆる用途に高い生産性を発揮します。
・LPDDR5X 8000 MHz 128 GBメモリ、2 TBの大容量NVMe SSD搭載
超高速なLPDDR5X 8000 MHzのメモリを128 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、AMD RyzenTM AI Max+ 395の高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。また、PCIe 4.0×4対応のNVMe SSDを2 TB標準搭載し、大規模なAIモデルや映像・クリエイティブデータも余裕をもって管理できます。高速ストレージにより、システム全体のレスポンスと作業効率を高い水準で維持します。
・デュアル10G LANによる超高速有線接続
10ギガビットイーサネット対応のLANポートを2基搭載し、大容量データの高速転送やネットワーク冗長化など、プロフェッショナルな有線ネットワーク環境を構築できます。Wi-Fi 7およびBluetooth 5.4にも対応し、有線・無線を問わず最高水準の接続性を提供します。
・最大4画面表示に対応
HDMI 2.1 FRLとDisplayPort 1.4、2つのUSB4端子を組み合わせて4画面での大規模マルチモニター環境を構築できます。大画面高解像度環境で高度なクリエイティブ用途でも高い生産性を発揮します。
・Windows 11 Pro搭載
ビジネス・プロフェッショナル用途に適したWindows 11 Proを標準搭載し、セキュリティや管理機能など、エンタープライズ環境での運用に求められる機能を標準で利用できます。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
前後合わせて2ポートのUSB4端子に加え、USB 3.2 Gen2端子を3ポート搭載し、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。SDカードスロットも搭載し、写真データの管理やデータ移行などもスムーズに行うことが可能です。
【発売詳細】
◆型番
ER939-AI Pro-128/2T-W11Pro(395)
◆発売日
2026年6月下旬以降
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minix-er939-ai-pro/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/MINIX-ER939-AI-Pro.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
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TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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E-mail: pr@links.co.jp
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