テレビ新広島（TSS）ではこのたび「備後 (びんご) 地方応援プロジェクト」と題し、番組の放送や配信・こだわりの産品の販売などを通じて 「備後地方」 の魅力を発信します。

備後（びんご）地方とは

https://www.tss-tv.co.jp/jimokira/

備後地方とは…福山市・尾道市・三原市・府中市・竹原市・世羅町・神石高原町などの 「備後 (びんご) 地方」 を指し、瀬戸内らしい海と山、 歴史ある街並みの魅力のエリアです。

備後地方を応援するため、TSS（テレビ新広島）では備後地方の素材と技で仕立てた、こだわりのグッズも販売しています。丈夫で風合い豊かな備後デニムや江戸時代から続く歴史ある備後桐箱など、素材にこだわった備後のモノ作りをお届けします。

https://tss-store.jp/SHOP/253548/list.html

また、備後地方応援プロジェクト発足に際し、TSS（テレビ新広島）で2024年4月から2026年3月までレギュラー放送（毎週土曜深夜1時45分から5分間放送）をしていた 『日向坂46竹内希来里の地元できらる』も広島県東部特化番組にリニューアルを行いました。 番組の舞台も「広島市」から「備後地方」に移し、より魅力を伝えられるよう3カ月に15分番組を2度放送します。

そしてついにリニューアルが完了し、初回放送を6月20・27日に迎えることになりました。 ①6月20日（土）深夜1時50分～深夜2時5分 ②6月27日（土）深夜2時00分～深夜2時15分

さらに今回は、スペシャルゲストで日向坂46四期生平岡海月さんも登場。 備後地方をめぐり、その土地ならではの景色や食、地域の人々との出会いを楽しみながら、満喫する姿をご期待ください。

今後も竹内希来里さんが備後地方の魅力を発信しながら成長していく姿や彼女の等身大の魅力から目が離せません。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrG4Zd5FDq4Yci2auGoamF_cpInALdWNc