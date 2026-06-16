近畿大学九州短期大学（福岡県飯塚市）では、令和8年（2026年）6月23日（火）、嘉麻市・桂川町主催の「令和8年度嘉麻市・桂川町保育施設合同就職説明会」を開催します。 【本件のポイント】 ●嘉麻市・桂川町の保育施設15施設が集結し、「合同就職説明会」を開催 ●本学保育科1・2年生のほか、保育職を希望する一般の方も参加可能 ●保育人材の確保に向けて、短大、自治体、保育施設が連携 【本件の内容】 近畿大学九州短期大学では、産学連携の一環として、地域の保育施設と学生、保育職を希望する方とのつながりを深めることを目的に、昨年、飯塚市主催の「合同就職説明会」を初めてキャンパス内で開催しました。今年は、嘉麻市と桂川町による合同就職説明会として、本学キャンパスで開催します。 保育科から2年生が授業の一環として、1年生は将来の進路選択や実習先選定の一助として参加します。また、保育職を希望する一般の方も参加できます。 当日は嘉麻市・桂川町の保育施設15施設が参加し、就職や保育実習などについて現役の保育士が相談を受け付けます。 保育士養成に取り組む短期大学として、今後も地域の保育人材育成とキャリア支援に積極的に取り組み、地域社会への貢献に努めます。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月23日（火）13：00～16：00（受付開始12：30） 場所 ：近畿大学九州短期大学 体育館 （福岡県飯塚市菰田東1-5-30、JR福北ゆたか線「飯塚駅」から徒歩約3分） 対象 ：保育科の学生69人（1年35人、2年34人）、保育職を希望する一般の方 （参加無料、事前申込不要、入退場自由） 参加施設：嘉麻市・桂川町の認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所（15施設） 主催 ：嘉麻市、桂川町 お問合せ：嘉麻市役所こども育成課保育係 TEL（0948）42-7460 桂川町役場子育て支援課子育て支援係 TEL（0948）65-0081 【関連リンク】 九州短期大学 https://www.kjc.kindai.ac.jp/