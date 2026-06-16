【そごう横浜店】これからが最需要期。今年のお中元ギフトおすすめ商品と人気BEST10

もらって嬉しく、買って納得の「役に立つ」ギフトを幅広く展開

株式会社そごう・西武

そごう横浜店では、6階にお中元ギフト承り会場を開設中です。

近年、お中元は定番商品を贈る「慣例ギフト」から、贈る相手の嗜好やライフスタイルに合わせた「パーソナルギフト」へと変化しています。こうした背景に加え、年々厳しさを増す夏の猛暑を受け、今夏は「もらって嬉しく、買って納得の“役に立 つ”」をキーワードに、満足感と実用性を兼ね備えた商品を幅広く展開しています。

【今年のポイント】

●季節感と特別感を兼ね備えた夏限定グルメとして、旬の素材と名店・職人の技を掛け合わせた上質な商品も豊富に取り揃えています。

●暑さ対策として需要が高まるギフトとして、ひんやりと楽しめるアイスをはじめとしたクールデザートや、体調管理を意識した 飲料ギフト、スタミナ補給に適した肉ギフトなど、猛暑の夏を快適に過ごすための「涼」と「滋養」をご提案しています。

●コストパフォーマンスと利便性を両立したラインアップが人気の「ご自宅用特別お買得品」。

物価上昇を背景にニーズが高まるグロッサリーや即食簡便アイテムを拡充しています。

●そごう横浜店では、さらに地元・神奈川の名産品にこだわった「おすすめギフトセレクション」のコーナーを設置。神奈川を代表する横浜中華街の味をはじめ、神奈川のクラフトビール、横浜グルメ、クールスイーツなどをご紹介しています。

※本リリースの画像はイメージ、商品価格はすべて税込です。

そごう横浜店 ２０２６お中元ギフト 概要

■お中元ギフト承り会場

会期：２０２６年５月２９日（金）～７月１２日（日）

※承り時間：各日午前１０時～午後７時、最終日は午後６時閉場

場所： そごう横浜店 ６階=お中元ギフト承り会場

お中元ギフト取り扱い点数： 約１６００点

(そごう・西武共通カタログ＋横浜店カタログ合計点数) （店頭には約１,０００点を展示）

■＜ネットでラクラクギフトショッピング＞

西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」

会期 ：２０２６年５月７日（木）午前１０時～７月３１日（金） 午後４時５９分まで

URL： https://edepart.sogo-seibu.jp/summergift

＜今年のおすすめ品＞(一例)

【そごう・西武 共通ギフト】

夏だからこそ贈りたい、「旬」と「技」が出会う一品

旬の素材の持ち味を最大限に引き出すため、「素材」と「つくり手」に焦点を当てた夏グルメを展開。夏に最もおいしい時期を迎える食材と、それを知り尽くした料理人・職人の技、さらに百貨店ならではの限定性を掛け合わせた、この季節ならではの価値あるギフトを提案します。

◆日本料理 鈴なり ／国産鱧と生湯葉のしゃぶしゃぶ鍋 １０，８００円 配送料込み・冷凍

日本料理 鈴なり

丁寧に骨切りされた国産の鱧に、風味豊かな生麩、とろける甘みの生湯葉を合わせた贅沢なしゃぶしゃぶ鍋。 利尻昆布と鱧の骨でじっくり抽出した出汁に潜らせて、鱧のやわらかな食感、深い旨みとコクを堪能していただけます。

(鱧だし 500ml×2 鱧切身（国産）24切 生麩・生湯葉×各6切 特製ポン酢 180ml 梅肉たれ 45g 薬味（紅葉おろし×、2刻み葱×１）

【日本料理鈴なり（新宿区荒木町）】

「なだ万」で１３年修業した村田明彦店主の確かな技術に裏打ちされた料理、 遊び心あふれる感性

で、数々の賞を獲得している名店。

◆六雁（むつかり）／松坂牛ハンバーグ 夏野菜の和風ソース １０，８００円 配送料込み・冷凍

六雁

上質な香りや脂の甘みが魅力の松坂牛を粗く角切りにし、贅沢に加えることで ステーキのような食感に。パプリカ、ズッキーニ、ナスなど旬の野菜をふんだんに使 った、醤油や味噌ベースの和風 ソースと爽やかに響きあいます。

（松阪牛ゴロゴロハンバーグ[肉は三重産]110g

×４、 夏野菜の和風ソース 50g×４）

【六雁（中央区銀座）】

京料理をベースに創作的な日本料理を提供。 「割烹すずき」で修業後、精進料理の名店「月心居」にて研鑽を重ねた総料理長秋山能久氏が手掛ける素材の魅力を引き出し美しく昇華させた料理と客席から厨房が見通せるライブ感ある空間が魅力。

猛暑をいやす「涼」と「滋養」のギフトを拡充

暑い季節に需要が高まる飲料ギフトやクールデザートの品ぞろえを拡充。見た目にも涼やかなアイスやゼリーに加え、夏の疲れをいやすこだわりのアイスコーヒー、体調管理を意識した乳酸菌飲料、さらにスタミナアップにおすすめの肉ギフトなど、涼味と滋養を兼ね備えた夏ならではの品を取り揃えます。

◆健康乳酸菌ギフト ５，４００円

PLUS カルピス免疫サポート（機能性表示食品届出番号：J313）・

PLUS カルピス睡眠腸活ケア（機能性表示食品届出番号：I1375） 各190g×各16

◆神戸牛 ローストビーフ １６，２００円 配送料込み・冷凍

(神戸牛ローストビーフ 380ｇ、ローストビーフソース 110g）

◆山梨 イルクルソーレ 甲州生ジェラート詰め合わせ ５，４００円 配送料込み・冷凍

（ミルク 90ml×4、巨峰・白桃各 90ml×各2、ドボチェーナ40ml×2）

ごっつお便の選りすぐり

健康乳酸菌ギフト神戸牛 ローストビーフ山梨 イルクルソーレ

うつくしく澄んだ海の恵み、豊かな大地が育む実り。

ふるさとに息づく美味との出会いを届ける「ごっつお便」が、夏らしい味わいをそろえました。

石垣島育ちの上品な甘さと芳香をクールに楽しむ２つのセット

石垣島で甘く育ったパイナップルを存分に。食べごろを急速冷凍したシャーベット食感の食べ比べセットに、濃厚なジェラート。

パフェはハーブで青い海と空をイメージし、マンゴーやパッションフルーツで味わい華やかに。

◆１.Painu（パイヌ） 沖縄石垣島フローズンパイナップル・ジェラート セット ６，４８０円

配送料込み・冷凍

◆２.Painu（パイヌ） 沖縄石垣島フローズンパイナップル３種食べ比べ セット ５，４００円

配送料込み・冷凍

「ご自宅用特別お買得品」は実用性や利便性に着目

PainuPainu

物価上昇が続く中、夏の食卓に欠かせない「麺類」をはじめ、価格上昇が気になる「コーヒー」など、実用性とお得感を兼ね備えた品揃えを展開します。また、年配の方やタイムパフォーマンスを重視する層から支持を集めている、どんぶりの具の小分けパックや電子レンジ調理で手軽に楽しめるおかずなどの即食簡便アイテムもご用意しています。

◆三輪素麺 無選別 （保存チャック袋入） ３，１８６円

(三輪手延素麺無選別 800g [50g×16 束]×3 袋)

◆AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド １００本 ２，９８１円 （2g×100 本）

◆三代目 たいめいけん監修 洋食セット ３，７８０円

（オムライス 200g×2、ビーフシチュー150g×１、トマトソースハンバーグ 160g×１）

そごう横浜店 おすすめギフトセレクション

三輪素麺AGF三代目 たいめいけん監修 洋食セット

この夏、横浜中華街の味からクラフトビール、老舗の味、スイーツまで、そごう横浜店がおすすめする、 神奈川・横浜を中心としたギフトをセレクトしました。

夏のひと時を想い、選ばれる横浜美味 横浜中華街の味

◆重慶飯店 「みなと町」 点心セット７種 ５，７２４円 配送料込み・冷凍

（餃子 25g×8、重慶焼売３５ｇ・小籠包 30g・海老焼売 35g・カニ焼売 30g・ 野菜焼売 30ｇ・

いか 焼売 30g×各 4）

◆上海料理 状元樓 満足点心セット ９種４０個 ５，４００円 配送料込み・冷凍

(肉焼売 35g、紫もち米焼売 30g、海鮮団子 30g・海老ニラ焼き饅頭 30g、翡翠蒸し餃子 22g・

大根もち 50g ×各 4、ハーブ豚餃子 22g×10、ミニ肉饅頭 40g・ミニ桃饅頭 40g×各 3)

◆萬珍樓 点心ギフト 光輝 ４，８００円 配送料込み・冷凍

(三色焼売 ［豚肉焼売38g・海鮮海老焼売33g・椎茸筍焼売33g各5］、小醤油肉饅30g×6)

重慶飯店上海料理 状元樓萬珍樓

◆横浜ビール醸造所 クラフト缶飲み比べセット ６，９３０円 配送料込み

（横浜ラガー・横浜ウィート・ハマクロ 各350ml×各2、 グリーンシトラスピルスナー・

YOKOHAMA SESSION IPA 各350ml×各3)

◆ローストビーフの店 鎌倉山 黒毛和牛モモローストビーフ １０，８００円 配送料込み・冷凍

(黒毛和牛モモローストビーフ 300g、ローストビーフソース 20g×5、西洋わさび 4.5g×6)

◆横濱アイス工房 横濱アイス工房 １２個セット ５，９４０円 ※限定３００セット

配送料込み・冷凍

(ミルク90ml×6、チョコ・湘南レモンシャーベット各90ml×各3)

【そごう横浜店 お中元ギフト】 現在の売れ筋人気商品BEST１０

横浜ビール醸造所ローストビーフの店 鎌倉山横濱アイス工房

夏の贈り物として人気が高いビール・野菜ジュース・ゼリー・素麺などに加え、実用性の高いこめ油

や海苔などもラインアップ。横浜中華街の点心も人気上位にランキングしています。

（2026年6月15日現在）

●アサヒ スーパードライ (350ml×10 500ml×2） 3,300円

●ごっつお便 ＪＡコース 5,830円

●ヨックモック ドゥーブルジュレアソート 5,400円

グレープフルーツ＆オレンジ・ピーチ＆チェリー各１個、パイナップル＆マンゴー・

レモン＆ラ・フランス各２個、シガール８本、シガールオテ６本、ドゥーブルショコラオレ

５枚、ドゥーブルショコラブラン５枚、カカオドゥーブルココ５枚

●伊藤ハム 伝承の響ハム詰合せ 3,240円

焼豚二段加熱仕立て160g 生ハム45g 二段加熱あらびきポーク110g

うす塩仕上げあらびき芳醇ウインナー80g

●萬珍樓 点心ギフト 瑞祥 5,700円

小醤油肉まん30g×6、二色焼売 (豚肉焼売38g・海鮮蝦焼売33g×各5）、

えび入り焼小籠包40g×８

●日清 こめ油＆ヘルシーオイルギフト 3,240円

ＭＣＴリセッタ・健康オイルアマニプラス・こめ油各 350g×各2

●三國屋 味のり・焼のり 推 5,４00円

味のり・焼のり各１６袋詰（８切５枚） 手巻き用焼のり３袋詰（２切１２枚）

●重慶飯店 「汽笛」点心セット7種 5,724円

重慶焼売35ｇ、海老焼売35ｇ、蟹焼売30ｇ、野菜焼売30ｇ、いか焼売30ｇ、

蝦仁餃子25ｇ×各４、小籠包30ｇ×8

●カゴメ 野菜生活ギフト 国産プレミアム 3,240円

野菜生活100国産プレミアム[白桃ミックス・メロンミックス・佐藤錦ミックス・

シャインマスカットミックス×各3・巨峰ミックス×2] 各125ml

●手延素麺 揖保乃糸 特級品（ひね）3,240円

特級品（ひね）50g×17

お中元ギフト承り会場でのクラブ・オン／ミレニアム会員限定特典

●お中元ギフト 早期特別ご優待会

会期： ５月２９日（金）～６月３０日(火)

会場： ６階=お中元承り会場

※店頭での早期特別ご優待会は、クラブ・オン／ミレニアム会員限定企画となり、会員のお客様は

期間中 879品目の商品が5%~15%OFFとなります。

西武・そごう公式オンラインストア「ｅ.デパート」での特典

●e.デパートお中元ギフト 早期特別ご優待会

会期：５月７日（木）午前１０時～７月１０日（金） 午後１１時５９分まで

インターネットでは、875品目の商品が5%~15%OFFとなります。

西武・そごう公式オンラインストア「ｅ.デパート」（インターネット注文）は、

ご優待割引後の１件お届け先につき、５，０００円＜＋消費税＞以上は 送料無料となります。

※ご優待割引後の１件のお届け先につき、５，０００円＜＋消費税＞以上が対象となります。

※配送料込みギフトは対象外となります。

※お中元ギフトカタログに掲載のｅ.デパートマークの付いているお品物、およびインターネットに掲載されているお品物が対象となります。