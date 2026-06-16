【東急SレイエスFC】なでしこリーグ前座交流試合 参加者募集！

東急スポーツシステム株式会社

2022シーズンより同じ横浜市青葉区で活動する、日体大SMG横浜(なでしこ1部リーグ所属)と協働して行っているSMGミライ応援プロジェクトにて特別企画を開催いたします。

本プロジェクトは女子サッカーの環境向上や活性化を図り、女子サッカーの競技力向上のみならず、フットボールを通して多様化する現代社会で輝く人づくりに挑戦しています。



■主催

・東急SレイエスFC

・日体大SMG横浜

■協賛

・新富士病院グループ(SMG)



なでしこリーグ前座試合



なでしこリーグの前座イベントとして、天然芝のピッチでサッカー交流試合を行います。交流後に行われる、なでしこリーグも観戦可能です。

対象学年であればどなたでも参加可能できますので、お気軽にお申込みください。



■内容

なでしこリーグの前座イベントとして天然芝のピッチでサッカー交流を行います！



■対象

女子小学生3~6年生

※サッカーチームに所属していても無所属でも、参加可能です。



■日程

6月27日(土) 12:30～18:00



■スケジュール

12:30 集合

13:00～14:30 前座交流試合

16:00～ 2026 プレナスなでしこリーグ第15節 キックオフ

【日体大SMG横浜 vs オルカ鴨川FC】

18:00 試合終了



■会場

ニッパツ三ツ沢球技場



■定員

40名(レイエススクール非会員の選手も参加OK）

※保護者の方も観戦にご招待いたします！



■料金

無料



■持ち物

・運動できる格好

・ボール

・シューズ(スパイク可)

・すねあて

・飲み物

・タオル



■その他

・小雨決行ですが、荒天時は前日18:00までに中止または実施の判断をいたします。

天候不良の場合はホームページにてご確認ください。

・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。



■お申込み方法

WEBサイトよりお申込みください。





■詳細はこちら

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/event/2026_event/SMG_fsp_reyesfes.html