【東急SレイエスFC】なでしこリーグ前座交流試合 参加者募集！

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東急スポーツシステム株式会社

　2022シーズンより同じ横浜市青葉区で活動する、日体大SMG横浜(なでしこ1部リーグ所属)と協働して行っているSMGミライ応援プロジェクトにて特別企画を開催いたします。


　本プロジェクトは女子サッカーの環境向上や活性化を図り、女子サッカーの競技力向上のみならず、フットボールを通して多様化する現代社会で輝く人づくりに挑戦しています。





■主催
・東急SレイエスFC
・日体大SMG横浜



■協賛
・新富士病院グループ(SMG)

なでしこリーグ前座試合





　なでしこリーグの前座イベントとして、天然芝のピッチでサッカー交流試合を行います。交流後に行われる、なでしこリーグも観戦可能です。


　対象学年であればどなたでも参加可能できますので、お気軽にお申込みください。

■内容
　なでしこリーグの前座イベントとして天然芝のピッチでサッカー交流を行います！

■対象
　女子小学生3~6年生


　※サッカーチームに所属していても無所属でも、参加可能です。

■日程
　6月27日(土) 12:30～18:00

■スケジュール
　12:30 　集合


　13:00～14:30　前座交流試合


　16:00～ 2026 プレナスなでしこリーグ第15節 キックオフ


　　　　 【日体大SMG横浜 vs オルカ鴨川FC】


　18:00 試合終了

■会場
　ニッパツ三ツ沢球技場

■定員
　40名(レイエススクール非会員の選手も参加OK）


　※保護者の方も観戦にご招待いたします！

■料金
無料

■持ち物
・運動できる格好


・ボール


・シューズ(スパイク可)


・すねあて


・飲み物


・タオル

■その他
・小雨決行ですが、荒天時は前日18:00までに中止または実施の判断をいたします。


天候不良の場合はホームページにてご確認ください。


・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。

■お申込み方法
WEBサイトよりお申込みください。


■詳細はこちら
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/event/2026_event/SMG_fsp_reyesfes.html