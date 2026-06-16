【東急SレイエスFC】なでしこリーグ前座交流試合 参加者募集！
2022シーズンより同じ横浜市青葉区で活動する、日体大SMG横浜(なでしこ1部リーグ所属)と協働して行っているSMGミライ応援プロジェクトにて特別企画を開催いたします。
本プロジェクトは女子サッカーの環境向上や活性化を図り、女子サッカーの競技力向上のみならず、フットボールを通して多様化する現代社会で輝く人づくりに挑戦しています。
■主催
・東急SレイエスFC
・日体大SMG横浜
■協賛
・新富士病院グループ(SMG)
なでしこリーグ前座試合
なでしこリーグの前座イベントとして、天然芝のピッチでサッカー交流試合を行います。交流後に行われる、なでしこリーグも観戦可能です。
対象学年であればどなたでも参加可能できますので、お気軽にお申込みください。
■内容
なでしこリーグの前座イベントとして天然芝のピッチでサッカー交流を行います！
■対象
女子小学生3~6年生
※サッカーチームに所属していても無所属でも、参加可能です。
■日程
6月27日(土) 12:30～18:00
■スケジュール
12:30 集合
13:00～14:30 前座交流試合
16:00～ 2026 プレナスなでしこリーグ第15節 キックオフ
【日体大SMG横浜 vs オルカ鴨川FC】
18:00 試合終了
■会場
ニッパツ三ツ沢球技場
■定員
40名(レイエススクール非会員の選手も参加OK）
※保護者の方も観戦にご招待いたします！
■料金
無料
■持ち物
・運動できる格好
・ボール
・シューズ(スパイク可)
・すねあて
・飲み物
・タオル
■その他
・小雨決行ですが、荒天時は前日18:00までに中止または実施の判断をいたします。
天候不良の場合はホームページにてご確認ください。
・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。
■お申込み方法
WEBサイトよりお申込みください。
■詳細はこちら
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/news_list/event/2026_event/SMG_fsp_reyesfes.html