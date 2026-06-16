ONE-VALUE、ベトナムでの組織設計・人事コンサルティング事業を強化～ベトナム現地法人の“採用後に成果が出ない”課題を解決～

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィホア、以下「ONE-VALUE」）は、ベトナム現地法人・ベトナム拠点を有する日本企業向けに、組織設計・人事制度設計・人材育成コンサルティング事業を強化しています。

その一環として、2026年6月4日、「『日本語人材』だけでは足りない～ベトナム人グローバル人材の見極め方と育て方」をテーマにセミナーを実施しました。

本セミナーでは、ベトナムで事業を展開する日本企業が直面しやすい「採用後に成果が出ない」という課題に焦点を当て、日本語能力だけに依存しない採用基準の設計、ジョブディスクリプションの明確化、マインドセット教育、面接・評価方法、入社後の育成・定着施策について解説しました。

近年、ベトナムは日本企業にとって、製造拠点としてだけでなく、営業、管理、IT、開発、マーケティング、経営管理などを担う重要な事業拠点となっています。一方で、現地法人の運営においては、次のような課題が多く見られます。

- 日本語ができる人材を採用したが、実務で成果が出ない- 報連相、期限意識、品質意識が定着しない- 採用した人材が早期に離職してしまう- 現地管理職が育たず、日本人駐在員への依存が続いている- 評価基準や昇給基準が曖昧で、社員の納得感が得られない- 本社が期待する役割と、現地社員が理解している役割にズレがある

ONE-VALUEは、これらの課題は単なる「人材不足」や「採用の失敗」ではなく、職務設計、評価制度、育成体系、マネジメント体制、キャリアパス、組織文化の設計不足によって生じるケースが多いと考えています。

「日本語ができる人材」ではなく、「職務で成果を出せる人材」を採用する

ベトナム人材の採用において、日本語能力は重要な要素の一つです。しかし、日本語力だけを採用基準にすると、入社後に「期待していた役割」と「本人が発揮できる能力」の間にズレが生じやすくなります。

そのため、採用の出発点は「日本語ができるか」ではなく、「どの職務で、どのような成果を出してほしいのか」を明確にすることです。ONE-VALUEでは、ベトナム現地法人・ベトナム拠点を有する日本企業に対し、以下のような支援を提供しています。

- 現地法人の組織図・職務分掌の設計- ジョブディスクリプションの作成- 職種別の採用要件・評価基準の設計- 日本人駐在員とベトナム人幹部の役割分担設計- 現地管理職候補の採用・育成方針の策定- 採用面接の評価シート・ケース質問の設計- 採用後のオンボーディング設計

これにより、「日本語ができる人材」ではなく、「営業職として成果を出せる人材」「管理職候補として育成できる人材」「日本本社と連携しながら現地事業を動かせる人材」を採用・育成できる体制づくりを支援します。

採用後に成果が出ない原因は、能力不足ではなく「仕事観の未設計」にある

セミナーでは、優秀なベトナム人材であっても、日本企業が求める仕事の進め方を最初から理解しているとは限らないことを説明しました。日本企業では、報告・連絡・相談、期限前の相談、議事録作成、進捗共有、品質管理、チームで成果を出す姿勢などが重視されます。一方で、こうした仕事観や行動基準は、採用しただけで自然に身につくものではありません。

日本企業側が「なぜ報告しないのか」「なぜ遅れる前に相談しないのか」「なぜ指示待ちになるのか」と感じる場面の多くは、社員個人の能力だけでなく、組織として期待行動を明文化し、教育し、評価と連動させる仕組みが不足していることに起因します。

ONE-VALUEでは、ベトナム現地法人向けに、以下のようなマインドセット教育・行動基準設計を支援しています。

- 報連相のルール設計- 会議運営・議事録作成の標準化- 期限管理・進捗報告の仕組み化- 問題発生時のエスカレーションルール整備- 日本本社とのコミュニケーションルール設計- 現地社員向けマインドセット研修- 管理職向けマネジメント研修

単なる研修にとどまらず、実際の業務フロー、評価制度、上司のマネジメント方法と連動させることで、採用した人材が組織の中で安定的に成果を出せる状態を目指します。

優秀なベトナム人材を定着させるには、給与だけでなく「成長」と「納得感」の設計が必要

ベトナムでは、若手人材やZ世代を中心に、仕事に対する価値観が大きく変化しています。給与は引き続き重要ですが、キャリアアップ、スキル向上、ワークライフバランス、自分に合った企業文化などを重視する傾向が強まっています。

そのため、給与水準を上げるだけでは、優秀な人材の定着にはつながりません。企業は、昇給・昇格の基準、キャリアパス、研修・資格取得支援、日本出張・本社研修、柔軟な働き方、組織文化への納得感を総合的に設計する必要があります。

ONE-VALUEでは、ベトナム人材の採用後の定着を見据え、以下のような人事・組織コンサルティングを提供しています。

ベトナム現地法人の組織設計・人事制度設計に関するご相談

- ベトナム現地法人向け人事制度設計- 給与レンジ・昇給基準・評価制度の設計- キャリアパス・昇格要件の可視化- ベトナム人管理職候補の育成プログラム設計- 離職要因の分析と定着施策の立案- 現地社員へのヒアリング調査- 日本本社と現地法人のマネジメントギャップ分析- 現地法人の人事・総務体制の整備支援

ベトナム現地法人において、「採用した人材が成果を出せない」「現地社員が定着しない」「評価制度が機能していない」「管理職が育たない」といった課題をお持ちの企業は、ぜひONE-VALUEまでご相談ください。

ONE-VALUEは、ベトナムに特化したビジネス支援会社として、日本企業のベトナム事業における人材・組織課題の解決を支援し、現地で成果を出せる組織づくりに貢献してまいります。

お問い合わせ

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

・本件に関するお問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

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