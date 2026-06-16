メシカジャパン株式会社

メシカ、ジュール・クンデを起用した2026年夏キャンペーンを発表

メシカは、ジュール・クンデを起用した新たなデジタルキャンペーンを通じて、2026年の夏シーズンを彩ります。

バルセロナで撮影されたヴィジュアルは、街を見渡す陽光あふれるコンテンポラリーなヴィラが舞台です。フォトグラファー・デュオのルイーズ＆マリア・ソーンフェルトが、サッカーフランス代表のジュール・クンデを、モデルのシドニー・スタブレイトとアヴィシャグ・アミールとともに捉え、夏らしい洗練された世界観を描き出します。

PURE POP INTENSITY（ピュア・ポップ・インテンシティ）

2026年サマーキャンペーンの主役は、鮮やかな色彩です。

エレクトリックターコイズ、クリムゾンレッド、サンシャインイエロー。そしてメシカを象徴するパープル。

1980年代の自由で大胆なムードからインスピレーションを得た今回のキャンペーンでは、色彩がエネルギッシュに躍動し、ジュエリーの輝きをいっそう際立たせます。

鮮やかなカラーパレットと建築的な空間が響き合う中、ダイヤモンドはまるで光そのもののように存在感を放ちます。

「私は80年代に育ちました。大ぶりのチェーンを身につけ、自信に満ちたモデルたちの姿を今でも鮮明に覚えています。人生そのものがまるで鮮やかな色彩に包まれた世界を生きているようでした。

今回のキャンペーンでは、その時代のエネルギーを現代的に表現しています。コントラストに富み、大胆で、そして少しセンシュアルな世界観に仕上げました。」

ヴァレリー・メシカ

創業者兼アーティスティック・ディレクター

VANGUARD CAST（ヴァンガード・キャスト）

今シーズンのキャンペーンには、FCバルセロナ所属のサッカーフランス代表ディフェンダー、ジュール・クンデが登場します

ピッチ内外でファッションにおける既成概念を軽やかに打ち破るジュールは、自身が拠点とするバルセロナを舞台に、メシカならではの先鋭的なエレガンスを体現しています。

さらに、新たな顔としてシドニーとアヴィシャグが加わり、シドニーはキャロリン・ベセットを思わせるミニマルで洗練されたムードをもたらします。それぞれの強い存在感が重なり合い、個性が光を放つビジュアルを完成させています。

「ジュールには、私がスポーツ界で特に魅力を感じる要素があります。彼は真のチャンピオンでありながら、自身のスタイルやイメージにも深いこだわりを持っています。その意外な組み合わせ、アスリートとしての卓越性とパーソナルスタイルの融合こそが、メシカの精神と深く響き合うのです。」

ヴァレリー・メシカ

STYLING SIGNATURE（スタイリング・シグネチャー）

ジュエリーのスタイリングもまた、大胆で自信に満ちています。

ピースはレイヤードされ、複数を組み合わせて身につけます。ピンキーリングはシグネチャーとなるステートメントとして存在感を放ち、イヤリングは大胆なコンビネーションで耳元を彩ります。

どのジュエリーも控えめに身につけるものではなく、すべての選択に明確な意図があります。

アイコニックな「Move(ムーヴ)」コレクションは、あらゆるルックにしなやかな動きと躍動感をもたらし、「Moderniste(モダニスト)」の建築的でピュアな美しさは、ヴィラのクリーンなラインと呼応しています。

「ジュエリーで私が最も好きなのは、一つのピースが別のピースと響き合うことです。今シーズンは、その考えを最大限まで追求しました。リアルなミックス、リアルなレイヤリング、そしてリアルな日常。

そしてピンキーリングには、最もパーソナルなメッセージが込められています。私の祖母もピンキーリングを身につけていて、その手元の仕草を今でも忘れることができません。ピンキーリングは、自分を肯定するものであり、親密で、ジェンダーにとらわれない存在なのです。」



ヴァレリー・メシカ

シドニーとアヴィシャグの手元では、「Move Uno(ムーヴ ウノ)」が夏の日差しの中で煌めき、ピンキーにあしらわれた一粒のダイヤモンドが光を放ちます。

「Move Noa(ムーヴ ノア)」は手首にしなやかに沿い、光の反射によってジュエリーの美しさが際立ちます。

そして、スタイリングはさらにボリュームを増していきます。

「My Move(マイ ムーヴ)」はカラーで鮮やかな存在感を放ち、「So Move(ソー ムーヴ)」はグラフィカルな重厚感で呼応します。

自身でスタイリングを手がけたジュールのルックでは、ジュエリーのレイヤードスタイルがさらに際立ちます。「Moderniste(モダニスト)」はゴールドを彫刻のように昇華させ、「Move Titanium(ムーヴ チタニウム)」はプレシャスな素材で力強さを表現。そして「Groove(グルーヴ)」は、全面パヴェセッティングを施したミラーポリッシュ仕上げのイエローゴールドのリンクで、肌に力強く寄り添います。

これこそが、終わりなき夏を描くメシカの美学です。

TACTILE STILL LIFES（タクタイル・スティルライフ）

メインキャンペーンと並行して、フォトグラファーのジャン・マルケスによる特別なビジュアルシリーズも展開されます。

クローズアップやスティルライフを通して表現されるのは、メシカのジュエリーが持つ質感や輝き、そして夏の光との美しい調和です。

撮影したイメージに独自の加工や再解釈を加えるジャン・マルケスの手法により、作品はグラフィカルでアーティスティックな世界観へと昇華されています。

鮮やかなカラーブロック、陽射しを受けた肌、そしてダイヤモンドのまばゆい輝き。

このシリーズでは、2026年サマーシーズンを象徴するスタイリングコードである「レイヤリング」がより印象的に表現されています。

ピンキーリングをはじめ、リングは複数の指に重ねて着用され、ネックレスやブレスレット、イヤーカフも自由に組み合わせられます。

豊かさと自由な自己表現を楽しむ、メシカならではのサマースタイル。アイコニックなジュエリーは、ひとつで完結するのではなく、重ねることでより大胆に、その魅力を放ちます。

GEOMETRIC VITRINES（ジオメトリック・ヴィトリーヌ）

2026年サマーキャンペーンの世界観は、世界各国のメシカ ブティックのウィンドウディスプレイにも展開されます。

インスピレーションの源となったのは、画家ピエト・モンドリアンのグリッド構成。力強い原色がヴィトリンを区切り、整然としたリズムを生み出すことで、ジュエリーを大胆で幾何学的な空間の中に浮かび上がらせます。

メシカについて

メシカは、2005年にヴァレリー・メシカによって創設されたパリ発のジュエリーメゾンです。ダイヤモンドに動きと自由な輝きをもたらすことで、現代的なジュエリーのあり方を提案しています。1970年代からダイヤモンドに携わってきたヴァレリー・メシカは、豊富な知識と経験をもとに、メシカならではのモダンなジュエリーを生み出してきました。アイコニックな「Move(ムーヴ)」コレクションや、ブランドを象徴するハイジュエリーを通じて、メシカは国際的なラグジュアリーシーンで独自の存在感を確立しています。2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店10店舗を展開しています。