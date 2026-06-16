アニメイト限定！出版社4社合同フェア「夏に読みたい戦慄のサスペンスマンガ～「トラウマ」収穫祭～」6月19日(金)より開催決定！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（本社：東京都武蔵野市）は、株式会社竹書房、株式会社日本文芸社、株式会社双葉社との4社合同にて、全国のアニメイト（通販含む）を対象としたフェア「夏に読みたい戦慄のサスペンスマンガ～『トラウマ』収穫祭～」を2026年6月19日（金）より開催いたします。

本フェアは、各出版社が誇る珠玉のサスペンスマンガを対象とした合同キャンペーンです。 期間中、全国のアニメイト（通販含む）にて対象商品を1冊ご購入ごとに、特典として【複製サイン入り「裏顔（うらがお）イケメンカード」（全4種）】をランダムで1枚プレゼントいたします。

特典の「裏顔イケメンカード」は、各作品に登場するキャラクターの“表の顔”と戦慄の“裏の顔”を楽しめる特別仕様となっており、ファン必見のアイテムです。コアミックスからは、大人気サスペンス『ブルータル 殺人警察官の告白』が対象となっております。

この夏は、背筋も凍る「トラウマ」級のサスペンスマンガをぜひお楽しみください。

■フェア概要

【名称】

コアミックス・竹書房・日本文芸社・双葉社合同

「夏に読みたい戦慄のサスペンスマンガ～『トラウマ』収穫祭～」

【開催期間】

2026年6月19日(金) ～ 7月12日(日)

【開催店舗】

全国アニメイト（通販含む）

【特典内容】

期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに「複製サイン入り『裏顔（うらがお）イケメンカード』」（全4種）を1枚プレゼントいたします。

※特典はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了となります。

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募用紙・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

【対象商品】（好評発売中コミックス）

『ブルータル 殺人警察官の告白』1～2巻（コアミックス）

『血園のジヤ』1～2巻（竹書房）

『スマイリー』1～2巻（日本文芸社）

『ミスミソウ 完全版』上～下巻（双葉社）

【詳細URL】

アニメイト公式サイト フェア詳細ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115548