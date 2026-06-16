いちご農園カフェ「KingFarmCafe」の夏が始まる。昨年大好評、完熟ももを最大３玉のせた「もももももものももパフェ」を期間限定販売！

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株式会社キングファーム



１玉・２玉・３玉から選べる「もももももものももパフェ」。見た目も味わいも楽しめる、KingFarmCafeイチオシスイーツ。

【もももももものももパフェ】６月18日(木)～７月17日(金)までの期間限定販売

昨年大好評だった「もももももものももパフェ」が今年も期間限定で登場！


販売開始に合わせて「テイクアウトももパフェ」も同時スタート。さらに、近日販売予定の「ごろごろ桃バウム」、７月18日(土)から販売予定の「もももももものかき氷」など、旬のももを主役にした夏限定スイーツが続々登場します！



グラスの中にも、ももがゴロゴロ入っています。最後まで飽きずに楽しめる一杯に仕上げました。


ごろごろ桃バウム（近日販売予定）

工房で焼き上げた濃厚チーズインバウムを土台に、ブルーベリージャムとホイップを重ね、旬の完熟ももをごろごろと贅沢に盛り付けた、季節限定のバウムケーキです♪


みずみずしい桃の甘みと、濃厚チーズのコク、ブルーベリーのほどよい酸味が重なり、さわやかに楽しめる味わいに仕上げました。


店内でゆっくり味わうのはもちろん、テイクアウトも可能。カフェタイムや手土産、自分へのご褒美にもおすすめの、特別なスイーツです！






テイクアウトまるごとももパフェ（６月18日から販売開始）

愛知県幸田町産の完熟ももをを丸ごと１玉のせた、季節限定のテイクアウトももパフェです。


みずみずしいももを主役に、くちどけなめらかなソフトクリームやももコンポートゼリーなどを重ねたさっぱり、さわやかな一品。


テイクアウトはもちろん、テラス席やフォトスポット、お庭で写真を撮りながら楽しむのもオススメです♪


KingFarmCafeならではの夏のひとときをお楽しみ頂けます！





この夏は、「もももももものももパフェ」をはじめ、ごろごろ桃バウムや、７月18日(木)から販売予定の「もももももものかき氷」など旬のももを楽しめる期間限定スイーツが続々と登場します。


KingFarmCafeでは、いちごの季節が終わった後も、旬のフルーツを活かした季節限定スイーツをご用意し、一年を通して季節の美味しさをお楽しみいただけます！




・店舗概要


株式会社キングファーム　代表取締役　大野龍太郎


【King Farm Cafe】


〒445-0004


愛知県西尾市西浅井町坂下6-1　


TEL:0563-65-2922


公式HP


https://king-farm.jp/


公式Instagram


https://www.instagram.com/kingfarmcafe/