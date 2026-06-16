いちご農園カフェ「KingFarmCafe」の夏が始まる。昨年大好評、完熟ももを最大３玉のせた「もももももものももパフェ」を期間限定販売！

株式会社キングファーム

【もももももものももパフェ】６月18日(木)～７月17日(金)までの期間限定販売

１玉・２玉・３玉から選べる「もももももものももパフェ」。見た目も味わいも楽しめる、KingFarmCafeイチオシスイーツ。

昨年大好評だった「もももももものももパフェ」が今年も期間限定で登場！

販売開始に合わせて「テイクアウトももパフェ」も同時スタート。さらに、近日販売予定の「ごろごろ桃バウム」、７月18日(土)から販売予定の「もももももものかき氷」など、旬のももを主役にした夏限定スイーツが続々登場します！

グラスの中にも、ももがゴロゴロ入っています。最後まで飽きずに楽しめる一杯に仕上げました。ごろごろ桃バウム（近日販売予定）

工房で焼き上げた濃厚チーズインバウムを土台に、ブルーベリージャムとホイップを重ね、旬の完熟ももをごろごろと贅沢に盛り付けた、季節限定のバウムケーキです♪

みずみずしい桃の甘みと、濃厚チーズのコク、ブルーベリーのほどよい酸味が重なり、さわやかに楽しめる味わいに仕上げました。

店内でゆっくり味わうのはもちろん、テイクアウトも可能。カフェタイムや手土産、自分へのご褒美にもおすすめの、特別なスイーツです！

テイクアウトまるごとももパフェ（６月18日から販売開始）

愛知県幸田町産の完熟ももをを丸ごと１玉のせた、季節限定のテイクアウトももパフェです。

みずみずしいももを主役に、くちどけなめらかなソフトクリームやももコンポートゼリーなどを重ねたさっぱり、さわやかな一品。

テイクアウトはもちろん、テラス席やフォトスポット、お庭で写真を撮りながら楽しむのもオススメです♪

KingFarmCafeならではの夏のひとときをお楽しみ頂けます！

この夏は、「もももももものももパフェ」をはじめ、ごろごろ桃バウムや、７月18日(木)から販売予定の「もももももものかき氷」など旬のももを楽しめる期間限定スイーツが続々と登場します。

KingFarmCafeでは、いちごの季節が終わった後も、旬のフルーツを活かした季節限定スイーツをご用意し、一年を通して季節の美味しさをお楽しみいただけます！

・店舗概要

株式会社キングファーム 代表取締役 大野龍太郎

【King Farm Cafe】

〒445-0004

愛知県西尾市西浅井町坂下6-1

TEL:0563-65-2922

公式HP

https://king-farm.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/kingfarmcafe/