【カファレル大丸神戸店】「HAPPY! Rainy Days」　雨の日サービススタート

株式会社山本商店

2026年6月16日

2026年に創業200周年を迎える、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本における総輸入代理店業務および製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区、取締役社長：名取至）は、大丸神戸店で開催されている「雨の日サービス」に参画しております。 カファレル大丸神戸店では、雨の日にご来店いただいたお客様を対象に、人気の「Pick & Mix」コーナーにて、選び方によっては通常よりもお得になる『よりどり8粒 2,160円（税込）』をお買い求めいただけます。

■概 要

サービス ：HAPPY! Rainy Days「雨の日サービス」

詳細 ：「Pick & Mix」コーナーにて『よりどり8粒 2,160円（税込）』で販売

実施期間 ：2026年6月1日（月）～6月30日（火）

店舗 ：カファレル 大丸神戸店

※雨の日の条件：当日9時30分時点で神戸市中央区にて雨が降っている、または降水確率が80％

以上（神戸地方気象台発表の兵庫県南部）が対象となります。

※上記条件に加え、営業時間中に館内で雨にちなんだ音楽「雨に唄えば（Singin' in the Rain）」が

流れた場合も、「雨の日サービス」を実施いたします。

※対象商品が販売終了となっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

※詳しくは売場係員までおたずねください。

雨の日サービスは店頭の左記POPが目印です

■大丸神戸店について

・店舗名 ：カファレル 大丸神戸店

・住所 ：〒650-0037 神戸市中央区明石町40 地1階 食品売場

・電話番号：078-958-6155

■カファレルについて

1826年創業、イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド。2026年、節目となる創業200周年を迎えます。1865年、カカオ不足という時代背景の中でピエモンテ産ヘーゼルナッツに着目し、芳醇なコクと香りを引き出した「ジャンドゥーヤ」を創出。その洗練された味わいは、時代を超えて世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長 ： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円